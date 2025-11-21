서울중앙지방법원

전직 대통령 윤석열씨가 지난 20일 서울중앙지방법원 형사합의25부 심리로 열린 내란우두머리 재판에서 발언하고 있다.윤석열씨가 2차 체포영장 집행을 앞두고 극우 유튜브 채널 영상을 김성훈 전 대통령경호처 차장(당시 처장 직무대행)과 공유하며 "추위에 애쓰는 시민들을 생각해야"라고 강조한 사실이 법정에서 증거로 확인됐다. 그는 최근 공개된 국무회의 CCTV 영상도 자신에게 유리하다고 여겼다.서울중앙지방법원 형사합의35부(재판장 백대현 부장판사)는 21일 윤씨의 '체포방해' 혐의 재판에서 내란특검(특별검사 조은석)이 제출한 증거 조사를 진행했다. 특검은 그가 고위공직자범죄수사처의 체포영장 집행을 막기 위해 경호처를 불법 동원했음을 입증하기 위해 핵심인물인 김성훈 전 차장의 휴대전화에서 확보한 주요 자료들을 제시했다. 이 가운데는 윤씨와 김 전 차장이 지난 1월 12일 자정 가까운 시간에 주고받은 시그널 메신저 대화내용도 있었다.당시 윤씨는 김 전 차장에게 유튜브 링크를 하나 보낸 다음 "모두 한남동을 지키려고 추위에 애쓰는 시민들을 생각해야"라고 했다. 해당 링크는 극우 유튜브 채널 '젊은시각'의 <드디어 尹지지율 46% 질문지도 바꿨다!>는 영상으로 당시 한 여론조사에서 윤씨 지지율이 46%를 기록했고, 2030세대 지지율 또한 40%대를 돌파했다는 내용이었다. 이 채널 운영자는 서부지법 폭동사태로 구속됐다가 현재 풀려난 상태이며 김건희씨 팬클럽 '퀸건희'의 SNS 운영자였다고 알려졌다.윤씨는 1월 7일에도 김 전 처장과 시그널 메시지를 주고받으며 "경호처가 흔들림 없이 단결. 경호처는 정치진영 상관없이 전현직 대통령, 국군통수권자의 안전만 생각한다"고 강조했다. 그는 이때도 인터넷 기사 하나를 김 전 차장에게 공유했다. <일부 여론조사서 "與 지지율 34%, 계엄 이전 수준 회복">이라는 조선일보 1월 7일자 보도였다. 윤씨는 이즈음 자신과 여당 국민의힘 지지세가 회복된다고 확신했는지, 1월 11일 경호부장들과 오찬을 하며 '설까지만 버티라'고 했다.특검은 또 윤씨와 김 전 차장의 2024년 12월 12일~2025년 1월 14일 시그널 수발신 내역을 살펴본 결과, 특히 김 전 차장이 원격 로그아웃으로는 비화폰 통화내역 삭제가 가능하다는 보고를 받은 12월 12일에도 연락을 주고받았다고 했다. 당시 김 전 처장은 김대경 경비안전본부장과 김아무개 IT계획부장에 방첩·수방·특전사령관의 비화폰을 수사기관에서 못 보게 조치하라고 지시했다. 김 본부장은 부당한 지시란 생각에 검토 결과 보고서에해뒀다.한편 윤씨는 이날 직접 특검 쪽에 12.3 비상계엄 선포 국무회의 CCTV 영상을 증거로 제출해달라고 요구했다. 그는 "지금 이 국무회의를 검찰 측에선 '모양만 국무회의지, 실제 국무회의가 아니다'라고 주장하고 있다"며 "계엄을 선포하기 위한 헌법상 요건인 국무회의는 아무 위원들이나 되는대로 막 불러서 한 게 아니다"라고 주장했다.하지만 이후 특검이 공개한 윤씨의 피의자진술조서에 따르면, 그는 특검 조사에서 "이고 송미령은 모르겠다. 빠른 시간 내에 의사정족수를 충족시켜야겠다고 생각했다"고 말했다. 적어도 '경제부총리는 필수 멤버라 이미 국무회의 참석자로 정해놨다'는 법정 진술은 스스로의 수사기관 진술과 맞지 않는 셈이다.