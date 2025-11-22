▲
마이코크리트HBBE
마이코크리트(Mycocrete)는 곰팡이를 의미하는 'myco'와 콘크리트를 뜻하는 'concrete'의 합성어로, 곰팡이의 균사체를 활용한 친환경 건축 자재를 뜻한다.[12] 영국 뉴캐슬대학에서 균사체와 섬유 복합재를 이용하여 대형 건축 부재에 적합한 바이오하이브리드 복합소재 '마이코크리트(mycocrete) 페이스트'를 개발했다. 마이코크리트 페이스트는 마이코크리트를 만들기 위한 점성 있는 균사체 혼합물 반죽이다.
기존의 균사체 복합재는 단단한 플라스틱 틀을 활용해 벽돌과 블록 모양으로 제작되며, 균사체가 성장하기 위해서는 산소(통기수단)가 필요하기 때문에 균사체 복합재의 두께가 약 15cm로 제한됐다. 이러한 문제점을 해결하기 위해 뉴캐슬대학 연구진은 3D 프린팅 기술과 섬유 기반 거푸집을 활용한 디지털 전략을 채택했다. 더 강한 점성을 지니면서 균사체가 완전히 성장하기까지 구조를 유지할 수 있을 정도의 강도를 가지도록 한 것이다.[13]
핵심 해법은 마이코크리트 페이스트. 마이코크리트 페이스트는 너도밤나무 톱밥과 물, 균사체 종균을 기본으로 하며, 종이 가루, 종이 섬유 덩어리, 물, 글리세린, 잔탄검(다당류 물질)을 첨가하여 만들어진다. 이 반죽은 주입이 가능할 정도로 유동성이 있으면서도 형태를 유지하고, 산소 공급과 누수를 적절히 조절할 수 있을 정도로 건조된다.[14]
마이코크리트의 압축, 인장 및 굽힘 정도를 시험한 결과, 기존 균사체 복합재와 비교했을 때 재료가 휘었을 때 얼마나 단단한가를 나타내는 평균 휨 탄성률[15]은 기존 5.6 MPa에서 90.1 MPa로 16배 가까이 상승했으며, 재료가 파열되기 직전까지의 최대 응력을 나타내는 휨 강도[16] 역시 기존 균사체 복합재 대비 약 4배 높은 수치를 기록했다. 압축 탄성률은 2.5 MPa에서 12.3 MPa로 약 5배로 높아졌다.[17]
이러한 개선 효과는 마이코크리트 페이스트를 만들 때 들어간 글리세린, 잔탄검 등 첨가제가 균사체를 성장시키는 영양분을 제공하면서 건조 과정에서 기질을 더 단단히 결합시킨 복합 메커니즘 덕분으로 해석된다.[18]