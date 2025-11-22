Mycostories

마이코타일 단열 패널로 벽을 보강하는 건설 노동자들이탈리아의 바이오디자인 회사인 모구(Mogu)는 디자이너 및 엔지니어링 회사 아룹(Arup)과 협력해 균사체 기반 음향 패널 시스템인 포레스타(Foresta)를 제작하여 판매하고 있다.[27] 모구는 동종 업체 최초로 곰팡이 균사체와 업사이클링 섬유 잔여물로만 제작된 상용 제품을 출시한 곳이다.[28] 또한 농업, 섬유 등 다양한 산업에서 발생하는 영양가 있는 저가 섬유를 폭넓게 활용하고, 곰팡이 발효 기반의 독점 기술을 통해 완전한 순환형 접근을 실현하고 있다.[29]포레스타는 제작 과정뿐만 아니라 설치 과정 및 추후 교체 과정에서도 친환경적이다. 흡음재를 나무 가지를 통해서만 설치할 수 있도록 제작하였다. 벽에 뚫는 구멍을 최소화하여 나뭇가지를 벽에 고정한 후 연결지점을 통해 지지되며 내장된 자석으로 음향 모듈을 쉽게 설치할 수 있다. 이 자석 기반 시스템 덕분에 사용자는 모듈의 위치를 쉽게 바꿀 수 있어 디자인의 유연성이 커지며, 추후 제품 교체나 재구성에도 유리하다. 이 전체 시스템은 99% 바이오 기반으로 생분해 가능하며, 제품 수명이 끝난 뒤 완전히 분해 가능하다.[30]포레스타는 균사체의 특성 덕분에 별도의 화학 처리 없이 자연적으로 난연성을 갖췄다. 불꽃의 확산을 늦추고 표면에 탄화층을 형성하는 균사체의 성질 덕분에, 패널은 탄화하며 매우 느리게 연소된다.[31] 유럽 화재 안전 기준 'B-s2-d0' 등급을 획득해 공공 공간에서 채택할 수 있다.[32] EN 13501-1 표준에 따르면 'B-s2-d0' 등급은 가연성이지만 화재가능성이 매우 낮고, 연기 발생이 중간 수준이며, 불타는 낙하물이 발생하지 않는 재료를 의미한다.모구는 제13회 생테티엔 국제 디자인 비엔날레에서 최신 균사체 기반 음향 패널 컬렉션 '플루마(PULMA)'를 4월 26일~7월 6일 전시했다. 플라스틱을 전혀 사용하지 않고 100% 생분해 가능한 소재로 제작된 이 패널은 탁월한 흡음 성능은 물론, 감성적이고 독창적인 미적 언어로 구현되었다. 설치미술 형식으로 구성된 플루마는 관람객이 실내 인테리어를 단순한 공간 지배 요소가 아닌 '참여 가능한 생태계'로 인식할 수 있도록 기획되었다.[34] 모구는 "기능적, 미학적 측면에서 일상생활의 요구를 충족시키며 자연을 사람들에게 더 가까이 가져오는 것"을 목표로 한다고 밝혔다.[35]