이정민

서울 서초구 서울중앙지법과 윤석열 전 대통령 자택 인근에 마련된 채해병특검 사무실. 정식 명칭은 순직 해병 수사 방해 및 사건 은폐 등의 진상규명을 위한 특별검사.특검에는 검찰과 군검찰에서 파견한 검사, 군검사 및 수사관들이 상당수 포진해있다. 특검 내부 사정에 밝은 한 소식통에 따르면 이들이 앞장서 항명 사건 관여 군검사들에 대한 기소를 반대하고 있다고 한다. 검사 입장에서는 공소권 남용을 인정하고 허위사실이 적힌 영장이나 공소장을 허위공문서로 보는 순간 그간 검찰에 제기된 공소권 남용 문제가 모두 형사사건화 될 수 있다는 위험 부담을 떠안게 된다.군검찰은 워낙 조직이 작고, 원대복귀하면 다시 만나야 하는 사이니 향후 진급 문제 등을 고려하면 동료 군검사들을 기소하는 일이 껄끄러울 수밖에 없다. 결국 검찰 개혁에 대한 저항과 군검찰의 제식구 감싸기가 한 데 어우러져 수사 종료를 앞두고 '군검사 봐주기' 작전이 펼쳐지는 게 아닌지 의심된다.박 대령이 누명을 벗었다. 정의는 여기에서 멈춰선 안된다. 멀쩡한 사람에게 없는 죄를 뒤집어씌운 자들이 처벌 받는 것이 당연한 다음 수순이다. 탄압에 굴하지 않고 진실을 지키기 위해 양심과 직분에 충실했던 명예로운 군인과, 진실을 알면서도 양심을 팔아 권력자의 하수인이 되길 자처해 범죄에 가담한 군인이 한솥밥을 먹으며 군복무를 하는 것이 가당키나 한 일인가. 이렇게 해서는 불법명령에는 따라선 안된다는 채 상병 사망 사건과 12.3. 내란의 교훈이 군에서 작동할 수가 없다.특검이 왜 출발했는지 다시 짚어봐야 한다. 순직 해병 특검법은 대통령이 3번이나 거부권을 행사한 사상 초유의 법률이다. 특검 구성원들의 경력이나 한 줄 만들어주자고 대통령 거부권에 맞서 온 나라, 온 국민이 2년간 홍역을 앓으며 거리에서 눈물을 흘린 줄 아는가. 특검의 시작점에는 한 병사의 죽음의 진실을 감추려 한 권력의 무도함과, 그 하수인들의 집요한 괴롭힘에 맞서 목숨 걸고 싸워 온 한 군인이 있다. 무도한 권력, 윤석열을 수사외압으로 기소하면서 권력의 손발은 슬그머니 봐주려 하는 건 순직 해병 특검 스스로 존재 이유를 배반하는 일이란 점을 똑똑히 기억하기 바란다.