김형남 군인권센터 사무국장이 18일 오후 '국방부 괴문서' 작성에 관여했다고 알려진 당시 국방부 군법무관 2명을 정치관여죄 위반 혐의로 채해병 특검팀(이명현 특검)에 고발했다. 전선정
지난 18일, 순직 해병 특검에 고발장을 제출하러 갔다. 군법무관 권OO, 이OO을 군형법 상 정치관여죄 위반 혐의로 고발하는 내용이다. 이들은 2023년 9월, 박정훈 대령에 대한 구속영장이 기각되자 여론을 반전할 목적으로 '해병대 순직사고 조사 관련 논란에 대한 진실'이란 국방부 정책실 명의의 괴문서를 작성하는데 관여했다.
이 문서는 예비역 단체와 민간인으로 구성된 국방부 정책자문위원회에 배포되었는데 '윤석열 격노설'을 부정하고 박 대령을 음해하는 거짓말들로 점철되어 있다. 그런데 문건에는 '야당', 즉 당시 더불어민주당을 포함해 채 상병 사망 사건에 의문을 제기하던 정당들을 싸잡아 비난하는 내용도 포함되어 있었다. 민간인에게 배포하는 문건에 거짓말로 야당을 비난하는 내용을 썼으니 명백한 정치적 중립 의무 위반이고 정치 관여다.
그런데 고발장을 제출하자 특검 담당자로부터 돌아왔던 첫 마디는 "수사기간 끝나가는 건 아시죠?"였다. 그러더니 고발장을 들고 차례로 수사지원단장과 특검 사무실을 찾아가 접수 처리를 어떻게 하면 되냐고 묻고 다녔다. 수사기간은 11월 28일까지다. 수사 종료까지 10일이나 남았고, 괴문서와 피고발인들에 대해 수사를 하지 않았던 것도 아닌데 수사기관이 당연히 접수해야 할 고발장을 이리저리 돌리며 접수 여부를 고민하는 모습에 확연히 이상해진 기류를 느낄 수 있었다.
특검 내 이상 기류
그보다 하루 앞선 17일, 특검이 박정훈 대령에게 항명죄 사건을 덮어씌웠던 국방부검찰단 소속 군검사들을 불기소 할 수도 있다는 의혹을 제기한 보도가 있었다. 항명 사건 기획에 관여한 대표적인 인물로는 사건을 지휘했던 김동혁 국방부검찰단장과 사건 수사, 공판을 맡았던 김모 국방부 보통검찰부장, 염모 군검사가 있다. 덧붙여 박 대령에게 최초로 집단항명수괴죄를 적용한 범죄인지보고서를 작성했고 현재는 대통령경호처에서 근무 중인 최모 군검사도 있다.