25.11.20 11:03최종 업데이트 25.11.20 11:03
2024년 11월 25일 일본 니가타현 사도광산 조선인 기숙사 터에서 열린 사도광산 강제동원 한국인 희생자 추도식에서 한국 유족들이 헌화하고 있다.연합뉴스

사도광산 강제노동 피해자들을 위한 추도식이 한일 양국에 의해 각각 열리고 있다. 니가타현 및 사도시와 민간단체 등이 주도하는 일본 측 추도식은 지난 9월 13일 니가타현 사도섬에서 거행됐다. 이혁 주일대사가 참석하는 한국 정부의 추도식은 이달 21일 사도섬에서 열린다.

작년에는 일본 측 추도식이 11월 24일, 한국 측 추도식이 다음날 있었다. 작년 추도식은 7월이나 8월로 예정돼 있었지만, 명칭·일정·추도사 등에 관한 양국의 입장차 때문에 미뤄지다가 11월에 두 개의 추도식이 연달아 열리게 됐다.

양국이 사도섬에서 각각의 행사를 여는 상태를 한국 언론은 '반쪽 추도식'으로 표현한다. 그런데 이 표현은 성격이 같거나 비슷한 추도식이 양쪽에서 각각 거행될 때 적합하다. 두 행사의 성격이 전혀 다르다면, 반쪽을 운운할 여지가 없게 된다. 한국 언론에서 이 표현이 쓰이는 것은 일본 측 추도식의 본질이 정확히 알려지지 않았음을 의미한다.

한국인들은 일제 침략전쟁에 군인이나 학병으로 강제동원됐다가 희생된 사람들을 추모한다. 그런데 일본 극우세력도 이런 한국인들을 추모한다. 하지만 추모하는 대상이 같다 하여 두 개의 추모가 동일하다고 할 수는 없다. 한국인들의 추모와 일본 극우세력의 추모는 그 성격이 명확히 다르다. 이런 경우에는 추도식이 양쪽에서 각각 열린다 해도 반쪽 추도식이란 표현을 쓰기가 어려워진다.

야스쿠니신사가 발행한 <야스쿠니신사 참배 안내>라는 팸플릿은 "야스쿠니신사에서는 1853년 이후, 메이지유신, 보신전쟁, 세이난전쟁, 청일전쟁, 러일전쟁, 제1차 세계대전, 태평양전쟁(제2차 세계대전) 등의 대외 사변과 전쟁에서 오로지 나라를 지키려는 일념만으로 귀중한 목숨을 희생한 246만 6천여 위(位)의 영혼을 신분, 공훈, 성별과 관계없이 모두 조국을 위해 순직한 고귀한 영령으로 모시고 있습니다"라고 말한다. 그런 뒤 그 246만의 일부를 이렇게 언급한다.

"또 그 당시 일본인으로서 싸우다 목숨을 잃은 대만 및 한반도 출신자, 시베리아 억류 중에 사망한 군인 및 군무원, 태평양전쟁 종결 시 군사재판에 의해 처형된 이들의 영혼도 함께 모시고 있습니다."

양국이 전혀 다른 각각의 추도식 거행

2024년 7월 28일 일본 니가타현 사도광산 출구에 '세계문화유산 결정'이라고 적힌 현수막이 걸려 있다.연합뉴스

이 신사에서 제사를 받는 한국인은 약 2만 1천이다. 한국인들은 이들이 일제 침략전쟁에 동원됐다가 억울하게 희생됐다는 이유로 추모하지만, 야스쿠니신사는 일본 국가를 위해 순국한 고귀한 영령이라는 이유로 추모한다.

야스쿠니신사는 그 한국인들이 일본 군국주의에 기여했다며 떠받들고 있다. 그러므로 실상은 추모하는 게 아니라 모독하는 것이다. 이처럼 추모의 성격이 판이하므로, 한국인들과 야스쿠니신사가 각각 추모한다 하여 반쪽 추모라는 표현을 쓸 여지는 전혀 없다.

일본 정부가 사도광산 피해자들을 추모하는 것은 이들이 강제징용 희생자이기 때문이 아니다. 일본은 강제 동원이 있었다는 사실 자체를 부인한다. 일본이 이들을 추모하는 명분은 힘든 노동을 통해 일본의 경제·문화 발전에 기여했다는 점에 있다. 이 점은 추도식에 참석한 이쿠이나 아키코 외무성 정무관의 활동에 관한 작년 11월 25일 자 외무성 브리핑에도 나타난다.

차관급인 이쿠이나 정무관은 "사도섬 광산은 에도시대의 전통적인 수공업에 의한 금의 생산이라는 현저하고도 보편적인 가치가 인정돼 세계유산으로 등재됐다", "사도섬 광산의 빛나는 성과는 광산 노동자를 비롯한 선인들의 헌신적인 선물로 인식되지 않으면 안 된다"고 발언했다. 그런 뒤 "선인들의 노고에 대해 마음으로부터의 경의와, 죽은 모든 분들에 대한 심심한 애도의 뜻을 표"함으로써 한국인 희생자들을 언급했다.

이는 외무성이 정부 대표자를 추도식에 파견한 이유를 알려준다. 헌신적인 노동을 통해 당대의 금 생산에 기여하고 훗날의 세계유산 등재에 기여한 것에 대해 감사의 뜻을 표시할 목적이었던 것이다. 그 감사의 대상에 "죽은 모든 분들", 특히 목숨을 잃은 한국인들이 포함됐다.

일본이 억울한 죽음을 당했다는 이유로 한국인 희생자들을 추모하는 게 아니라는 점은 와타나베 류고 사도시 시장의 추모사에서도 확인된다. 지난 9월 13일 자 <니가타일보>에 따르면, 그는 이날 추도식에서 "광산 노동으로 사망하신 분들과, 깊은 슬픔을 품고 살아온 유족들을 잊어서는 안된다"라며 "세계유산의 가치를 다음 세대로 계승해 나가겠다"고 다짐했다. "사망하신 분들"이 "세계유산의 가치"를 남겼음을 강조하는 발언이다.

이처럼 일본 정부와 사도시는 희생자들이 만들어낸 경제·문화적 가치를 강조하고 있다. 한국인 희생자들을 생각하는 듯한 뉘앙스를 해외로 내보내고 있지만, 일본 국내를 향해서는 위와 같이 전혀 다른 메시지를 발산하고 있다. 이는 양국이 전혀 다른 각각의 추도식을 거행하는 것이지, 동일한 추도식을 반쪽씩 거행하는 게 아님을 보여준다.

과거 내각보다 훨씬 강경한 입장의 현 일본 내각

10월 21일 일본의 다카이치 사나에 총리가 도쿄 총리 관저에서 기자회견을 하고 있다.로이터 연합뉴스

이런 상태가 다카이치 사나에 내각하에서 개선될 가능성은 별로 없어 보인다. 사도광산 문제에 관한 한, 다카이치는 총리 취임 전부터 일본 정부보다 강경한 입장을 피력해 왔다.

기시다 후미오 내각 때인 2022년 1월 20일, <요미우리신문>은 일본 정부가 한국의 반발 등을 의식해 세계유산 등재 신청을 보류할 것으로 보인다고 보도했다. 기시다 내각이 머뭇거리는 것처럼 보이던 이 시기에 정부를 압박한 인물이 다카이치 사나에 당시 자민당 정무조사회장(정책위의장)이다. 그는 그해 1월의 중의원 예산위원회에서도 하야시 요시마사 당시 외무대신을 강하게 압박했다.

그달 19일 자 <마이니치신문> 기사 '자민 다카이치 씨, 사도광산 세계유산 추천을 정부에 요구'에 따르면, 다카이치는 "일본국의 명예와 관련된 문제"라며 "정부는 등록을 위해 진심을 다하기를 바란다"는 말로 내각을 압박했다. 사과·반성을 촉구하는 한국의 압력에 밀려 일본의 명예를 훼손하지 말 것을 촉구했던 것이다.

일본 정부가 윤석열 정부의 지원에 힘입어 세계유산 등재를 실현시킨 작년 7월 27일, 다카이치는 엑스(옛 트위터) 글을 통해 기쁨을 표시했다. 그러면서 "내각이 한국에 대한 배려 때문에 신청을 보류하는 것은 아닐까 하는 우려가 강했"다는 심경을 표시했다. 그가 이 문제를 한일 양국의 자존심 대결로 인식하고 있었음을 보여주는 대목이다.

다카이치 사나에 총리는 사도광산의 세계유산 등재를 실현시킨 기존 내각보다 훨씬 강경한 입장을 갖고 있다. 일본이 희생자들에게 죄스런 마음을 표하고 이들의 억울한 희생을 슬퍼하는 진정한 의미의 추도식을 거행할 가능성은 현 내각하에서는 더욱 낮아졌다.
