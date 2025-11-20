연합뉴스

"또 그 당시 일본인으로서 싸우다 목숨을 잃은 대만 및 한반도 출신자, 시베리아 억류 중에 사망한 군인 및 군무원, 태평양전쟁 종결 시 군사재판에 의해 처형된 이들의 영혼도 함께 모시고 있습니다."

2024년 11월 25일 일본 니가타현 사도광산 조선인 기숙사 터에서 열린 사도광산 강제동원 한국인 희생자 추도식에서 한국 유족들이 헌화하고 있다.사도광산 강제노동 피해자들을 위한 추도식이 한일 양국에 의해 각각 열리고 있다. 니가타현 및 사도시와 민간단체 등이 주도하는 일본 측 추도식은 지난 9월 13일 니가타현 사도섬에서 거행됐다. 이혁 주일대사가 참석하는 한국 정부의 추도식은 이달 21일 사도섬에서 열린다.작년에는 일본 측 추도식이 11월 24일, 한국 측 추도식이 다음날 있었다. 작년 추도식은 7월이나 8월로 예정돼 있었지만, 명칭·일정·추도사 등에 관한 양국의 입장차 때문에 미뤄지다가 11월에 두 개의 추도식이 연달아 열리게 됐다.양국이 사도섬에서 각각의 행사를 여는 상태를 한국 언론은 '반쪽 추도식'으로 표현한다. 그런데 이 표현은 성격이 같거나 비슷한 추도식이 양쪽에서 각각 거행될 때 적합하다. 두 행사의 성격이 전혀 다르다면, 반쪽을 운운할 여지가 없게 된다. 한국 언론에서 이 표현이 쓰이는 것은 일본 측 추도식의 본질이 정확히 알려지지 않았음을 의미한다.한국인들은 일제 침략전쟁에 군인이나 학병으로 강제동원됐다가 희생된 사람들을 추모한다. 그런데 일본 극우세력도 이런 한국인들을 추모한다. 하지만 추모하는 대상이 같다 하여 두 개의 추모가 동일하다고 할 수는 없다. 한국인들의 추모와 일본 극우세력의 추모는 그 성격이 명확히 다르다. 이런 경우에는 추도식이 양쪽에서 각각 열린다 해도 반쪽 추도식이란 표현을 쓰기가 어려워진다.야스쿠니신사가 발행한 <야스쿠니신사 참배 안내>라는 팸플릿은 "야스쿠니신사에서는 1853년 이후, 메이지유신, 보신전쟁, 세이난전쟁, 청일전쟁, 러일전쟁, 제1차 세계대전, 태평양전쟁(제2차 세계대전) 등의 대외 사변과 전쟁에서 오로지 나라를 지키려는 일념만으로 귀중한 목숨을 희생한 246만 6천여 위(位)의 영혼을 신분, 공훈, 성별과 관계없이 모두 조국을 위해 순직한 고귀한 영령으로 모시고 있습니다"라고 말한다. 그런 뒤 그 246만의 일부를 이렇게 언급한다.