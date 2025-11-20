▲
2024년 7월 28일 일본 니가타현 사도광산 출구에 '세계문화유산 결정'이라고 적힌 현수막이 걸려 있다.연합뉴스
이 신사에서 제사를 받는 한국인은 약 2만 1천이다. 한국인들은 이들이 일제 침략전쟁에 동원됐다가 억울하게 희생됐다는 이유로 추모하지만, 야스쿠니신사는 일본 국가를 위해 순국한 고귀한 영령이라는 이유로 추모한다.
야스쿠니신사는 그 한국인들이 일본 군국주의에 기여했다며 떠받들고 있다. 그러므로 실상은 추모하는 게 아니라 모독하는 것이다. 이처럼 추모의 성격이 판이하므로, 한국인들과 야스쿠니신사가 각각 추모한다 하여 반쪽 추모라는 표현을 쓸 여지는 전혀 없다.
일본 정부가 사도광산 피해자들을 추모하는 것은 이들이 강제징용 희생자이기 때문이 아니다. 일본은 강제 동원이 있었다는 사실 자체를 부인한다. 일본이 이들을 추모하는 명분은 힘든 노동을 통해 일본의 경제·문화 발전에 기여했다는 점에 있다. 이 점은 추도식에 참석한 이쿠이나 아키코 외무성 정무관의 활동에 관한 작년 11월 25일 자 외무성 브리핑
에도 나타난다.
차관급인 이쿠이나 정무관은 "사도섬 광산은 에도시대의 전통적인 수공업에 의한 금의 생산이라는 현저하고도 보편적인 가치가 인정돼 세계유산으로 등재됐다", "사도섬 광산의 빛나는 성과는 광산 노동자를 비롯한 선인들의 헌신적인 선물로 인식되지 않으면 안 된다"고 발언했다. 그런 뒤 "선인들의 노고에 대해 마음으로부터의 경의와, 죽은 모든 분들에 대한 심심한 애도의 뜻을 표"함으로써 한국인 희생자들을 언급했다.
이는 외무성이 정부 대표자를 추도식에 파견한 이유를 알려준다. 헌신적인 노동을 통해 당대의 금 생산에 기여하고 훗날의 세계유산 등재에 기여한 것에 대해 감사의 뜻을 표시할 목적이었던 것이다. 그 감사의 대상에 "죽은 모든 분들", 특히 목숨을 잃은 한국인들이 포함됐다.
일본이 억울한 죽음을 당했다는 이유로 한국인 희생자들을 추모하는 게 아니라는 점은 와타나베 류고 사도시 시장의 추모사에서도 확인된다. 지난 9월 13일 자 <니가타일보>에 따르면, 그는 이날 추도식에서 "광산 노동으로 사망하신 분들과, 깊은 슬픔을 품고 살아온 유족들을 잊어서는 안된다"라며 "세계유산의 가치를 다음 세대로 계승해 나가겠다"고 다짐했다. "사망하신 분들"이 "세계유산의 가치"를 남겼음을 강조하는 발언이다.
이처럼 일본 정부와 사도시는 희생자들이 만들어낸 경제·문화적 가치를 강조하고 있다. 한국인 희생자들을 생각하는 듯한 뉘앙스를 해외로 내보내고 있지만, 일본 국내를 향해서는 위와 같이 전혀 다른 메시지를 발산하고 있다. 이는 양국이 전혀 다른 각각의 추도식을 거행하는 것이지, 동일한 추도식을 반쪽씩 거행하는 게 아님을 보여준다.
과거 내각보다 훨씬 강경한 입장의 현 일본 내각