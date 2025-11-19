사진공동취재단

이진관 : "재고해달라는 말은 기억이 나고 반대했다는 말은 기억이 안 나는 것인가?"

윤석열 : "반대라는 단어는 (사용한 것이) 아니고 반대라는 취지로 말한 거다."

윤석열 전 대통령이 지난 9월 26일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 '특수공무 집행 방해, 직권남용 권리행사 방해 혐의' 첫 재판에 출석하고 있다.전 대통령 윤석열씨가 한덕수 전 국무총리의 내란 혐의 공판에 증인으로 출석해 '계엄 선포를 앞두고 한 전 총리가 반대 취지로 재고 요청을 했다'고 증언했다.윤씨의 답변에 재판장인 이진관 부장판사는 "피고인(한덕수)이 명확하게 반대했냐"라고 재차 확인했고, 윤씨는 "반대라는 단어를 썼는지는 모르지만, 저한테는 반대 취지로 말했다. 총리는 저를 설득하려고 했다"라고 설명했다.앞서 한 전 총리 재판에 나온 대부분의 증인들은 '한 전 총리가 계엄에 적극적으로 반대 의사를 보이지 않았다'라고 증언했다. 하지만 이날 윤씨는 한 전 총리의 혐의를 배척하는 증언을 함으로써 한 전 총리의 주장을 뒷받침하는 진술로도 해석될 여지를 남겼다.앞서 특검은 한 전 총리가 비상계엄 당시 국무총리로서 윤씨의 내란 행위를 막지 않고 방조한 혐의로 기소했다. 계엄 선포문의 법적 결함을 보완하기 위해 사후 선포문을 작성·폐기한 혐의, 헌법재판소 탄핵심판에서 위증한 혐의도 있다. 재판부 요구에 따라 내란 중요임무 종사 혐의가 추가됐다.19일 서울중앙지법 형사합의33부는 한 전 총리의 내란 우두머리 방조·내란 중요임무 종사, 위증 혐의 공판을 열었다.증인석에 앉은 윤씨는 특검의 질문에 "답변하지 않겠다"는 태도를 유지했다. 윤씨는 "제 진술은 탄핵심판 공판조서, 서울중앙지법에서 제가 받고 있는 사건의 공판조서에 제 진술이 다 담겨 있어 그걸 참고하면 된다"며 "다 나와있는 얘기다" 등의 말을 반복했다.하지만 이 부장판사가 질문을 하자 특유의 '장광설'을 쏟아내기 시작했다. 특히 계엄 관련 국무회의와 관련해 윤씨는 "피고인인 한덕수 당시 국무총리가 저에게 재고를 요청한 적 있다. 한 전 총리는 저를 설득하려 했고, 저는 대통령의 입장에서 총리를 설득하려 했던 것"이라고 강조했다.