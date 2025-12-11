기사를 스크랩했습니다.
넷플릭스 애니메이션 <케이팝 데몬 헌터스>의 흥행을 통해 다시 한 번 'K-POP은 세계적인 문화'라는 것이 입증됐습니다. 더불어 한국의 드라마·음식·뷰티 산업 등에 대한 관심도 증가하면서, 관광객도 점차 증가하는 추세입니다. <2025 K문화>는 세계인들의 삶에 더 밀접하게 다가가고 있는 한국 문화를 보여주며, '한류'의 현재를 진단하고, 향후 방향성을 모색해봅니다.[편집자말]
"은영, 신오쿠보에 한국 요리 먹으러 가자!"

시간만 나면 코리아타운이 있는 신오쿠보에 가자고 조르는 내 친구 아유미(38)는 한국 아이돌 세븐틴의 오랜 팬이다. 나보다 한국 최신 유행에 더 밝은 그녀는 한국 화장품을 쓰고, 한국 음식을 즐겨 먹으며, 한국 아동복을 주문해 아이에게 입힌다.

최근 우리 동네 근처 '시모키타자와'라는 곳에 한국 패스트푸드점 맘스터치가 생겼다. 시모키타자와는 젊은 층과 외국인이 모여드는 서브컬처의 성지로, 경쟁력을 갖추지 못한 상점은 생존이 어려운 지역으로 꼽힌다.

이곳에 '맘스터치'가... 일본 오래 살고 볼 일

시모키타자와에 문을 연 맘스터치박은영

맘스터치는 2024년 4월 시부야에 직영 1호점을 열며 일본에 본격적으로 진출했다. 이후 '한국 No.1 버거'라는 캐치프레이즈를 내걸고 가성비와 맛을 무기로 일본 현지에서 빠르게 자리 잡았다.

업체 측에 따르면 시부야 1호점은 오픈 1년 만에 누적 방문객 약 70만 명, 누적 매출 약 5억 1000만 엔(약 48억 원)을 기록했다고 한다. 이는 맥도널드 매장 평균의 약 2배, 일본의 햄버거 체인인 '모스버거' 매장 평균의 약 7배에 달하는 기록이다.

이 같은 폭발적인 인기에 힘입어 지난 9월에는 맘스터치 하라주쿠 2호점을, 10월에는 시모키타자와 3호점을 오픈했다.

어김없이 아유미에게서 메시지가 왔다.

"은영, 맘스터치 가자!"

평일 아침, 아유미와 함께 맘스터치를 찾았다. 이른 시간이지만 매장 안은 이미 손님들로 북적였다. 나는 명동 토스트와 한국식 카페라테를 주문하고 자리에 앉았다. 매장 스피커에서는 한국 아이돌의 음악이 끊임없이 흘러나왔다. 옆자리의 젊은 일본인 커플은 자연스럽게 아이돌 안무를 따라 하며 웃음을 터뜨렸다.

올해로 나는 일본 생활 17년째다. 예전에는 한국 김치 하나 사려면 신오쿠보의 코리아타운으로 가야 했지만, 이제는 동네 슈퍼에도 한국 음식이 넘친다. 내가 사는 동네는 중장년층이 많은 조용한 주택가인데, 얼마 전 리모델링을 끝낸 동네 마트에는 만두·양념치킨·부침개 등 한국 제품이 가득 든 냉동고가 새로 설치되어 있었다.

동네 마트의 한국 냉동식품 코너박은영

이뿐만이 아니다. 맛있기로 소문난 빵집을 찾아갔더니 한국 브랜드의 체인점이었고, 역 근처 인기 상점가에는 한국식 요거트 가게가 새로 입점한다는 안내가 붙기도 했다.

일본인들은 이제 김밥·잡채·떡볶이 같은 잘 알려진 한국 음식을 먹는 것에 만족하지 않는다. 이미 일본에도 수많은 맛집이 있는 패스트푸드나 디저트 분야 등에서도 '한국'이라는 이름이 붙으면 사람들이 줄을 선다.

한국인도 깜짝 놀라는 일본인의 '한국 화장품 사랑'

일본 잡화점 입구에 크게 진열된 한국 화장품 티르티르. BTS의 뷔가 모델로 기용돼 인기를 끌고 있다.박은영

한국 화장품의 인기도 폭발적이다. 지난달 취임한 다카이치 사나에 총리도 기자회견에서 "한국 화장품을 쓰고 있다"라고 말해 화제가 된 바 있다. 젊은이부터 중장년에 이르기까지 일본 여성들의 한국 화장품 사랑은 한국인인 나도 깜짝 놀랄 정도다.

화장품 가게에 들어가면 가장 눈에 띄는 곳에는 한국 화장품이 진열되어 있다. 일본인이 주로 이용하는 온라인 쇼핑몰인 아마존이나 락텐 등에서도 베스트셀러 화장품의 상당수가 한국 브랜드다.

통계도 한국 화장품의 인기를 증명한다. 2023년 기준 일본의 한국산 화장품 수입액은 약 9008억 원으로, 전년 대비 123.8% 증가했다. 2024년 일본 내 K-뷰티 시장 규모는 약 1조 3000억 원, 2035년에는 3조 원 이상으로 성장할 것이라는 전망도 나온다.

일본 대형 잡화점 로프트(LOFT) 키치조지 점의 화장품 담당자는 "특히 10·20대 일본 소비자에게 한국 화장품이 인기"라며 "새로운 성분을 발 빠르게 반영하고 SNS 등을 통한 홍보력이 뛰어나다"라고 일본에서의 한국 화장품이 인기있는 이유를 설명했다.

2024년 기준 X(옛 트위터)의 한국 화장품 관련 게시물은 월 약 100만 건에 달한다고 한다. "한국식 메이크업", "한국 스킨케어 루틴" "한국 여배우 메이크업" 등의 검색량이 급증하고 있다.

가장 인기 있는 상품들만 모아 파는 편의점에도 한국산 화장품이 진출하기 시작했다. 시세이도, 코세 등 일본 대표 브랜드의 화장품들이 놓여있던 자리를 한국 화장품이 대체하게 된 것이다.

일부 편의점 업체는 젊은 소비자들을 유치하기 위해 한정판 제품을 출시하기도 한다. 일례로 지난 3월 로손에서 판매를 시작한 한국 기업 '롬앤'의 제품은 발매 3일 만에 2개월치 예상 판매 개수였던 30만 개를 완판하는 기록을 세우기도 했다.

음악에 드라마까지... 일본인의 삶을 바꾼 K 문화

비단 음식과 화장품만 아니다. 패션이나 액세서리, 인테리어 소품 등 다양한 한국산 제품들이 일본인 생활 깊숙한 곳에 영향력을 확대하고 있다. '메이드 인 코리아' 마크가 이 같은 파급력을 행사하기까지 가장 큰 공을 세운 것은 단연 '케이팝'과 '드라마'다.

현지에서 인기를 체감하는 것은 단연 케이팝이다. 일본은 한국을 제외하면 세계 최대의 케이팝 소비 시장이다. 빌보드 재팬의 분석에 따르면 2023년 기준 일본 음악 시장에서 케이팝의 비중은 약 20%에 달한다. 이는 같은 기간 서양 음악의 점유율인 0.3%를 압도하는 수치다.

실제로 내가 사는 도쿄에서는 어디에 가든 케이팝이 흐른다. 젊은 사람들이 모이는 곳에 한정된 현상이 아니다. 40대인 나의 생활권에서도 슈퍼, 필라테스 스튜디오, 카페 등 어디에서도 케이팝이 들려올 때가 많다.

이처럼 일본인들의 일상에 깊이 스며든 케이팝은 종래 일본인들이 '아이돌'에 대해 가졌던 기준 자체를 바꿔놓았다. 일본 음악 업계 관계자들은 한국 아이돌 같은 가수를 길러내기 위해, 한국의 아이돌 육성 시스템을 도입하기 시작했다.

그 대표적인 사례가 JYP와 소니뮤직이 함께 제작해 2020년에 데뷔한 걸그룹 '니지유(NiziU)'다. 멤버 9명 모두 일본인이지만, 이들은 한국에서 트레이닝을 받고 한국식 시스템으로 길러졌다. 이들이 일본에서 큰 성공을 거두며 한국 방식이 일본에서도 통한다"라는 사실을 증명했다.

한일 합작 아이돌 '니지유'JYP

일본 연예 저널리스트 마츠타니 소이치로는 한 인터뷰에서 "케이팝이 일본 음악 산업 구조와 팬덤 문화를 재편하고 있다"라고 진단하며 앞으로도 일본에서 케이팝의 영향력이 다양한 방면으로 지속될 것이라 내다봤다.

드라마의 인기도 만만치 않다. 2020년 이후 한국 드라마는 일시적 붐을 넘어 일본 드라마와 동등하거나 오히려 더 강력한 경쟁력을 가지게 됐다. 넷플릭스, 디즈니 등 온라인 동영상 서비스(OTT) 플랫폼을 사용하는 일본인이 증가하며 한국 드라마를 더 손쉽게 접할 수 있게 되었기 때문이다.

일본의 각종 OTT에서 한국 드라마는 항상 높은 순위권에 안착되어 있다. 특히 지난 2019년 방영된 드라마 '사랑의 불시착'은 '겨울연가'에 버금갈 만한 인기를 누렸다. 해당 드라마는 일본 넷플릭스 TV 부문에서 무려 72주 동안 TOP10에 오르는 기록을 세웠다.

이에 그치지 않고 지난 2023년에는 110여 년의 역사를 자랑하는 '다카라즈카 가극단'이 <사랑의 불시착>을 정기 공연으로 제작해 전석 매진의 기록을 세우기도 했다. 이를 두고 일본 언론들은 "한국 드라마가 일본 대중문화의 원작으로 완전히 자리 잡았다"라고 분석했다.

다카라즈카 가극단 공연으로 재탄생한 '사랑의 불시착'다카라즈카 가극단

<사랑의 불시착> 외에도 <도깨비> <이태원 클라쓰> <오징어 게임> 등 다양한 한국 드라마들이 장기간에 걸쳐 일본인들의 국민 드라마처럼 소비됐다.

작품에 등장한 상품들도 큰 인기를 모았다. '도깨비 립스틱', '손예진 손목시계' 등의 상품이 소비자의 사랑을 받았다. 일본 패션 잡지들은 '한국 드라마 패션', '한류 드라마 메이크업' 등의 특집을 발 빠르게 기획해 '유리광 피부', '톤업 크림'등을 자세히 소개했다.

드라마에 등장한 음식들도 화제였다. <사랑의 불시착>의 백김치, <이상한 나라 우영우>의 김밥 등이 주목을 받았다. 덩달아 한국 드라마 세트장을 재현한 듯한 한국식 인테리어 카페들도 인기를 끌었다.

케이팝과 마찬가지로, 한국 드라마의 인기는 일본 드라마 제작 환경에도 변화를 불러일으켰다. 빼어난 영상미와 인물을 중심으로 한 스토리 전개 등 이른바 'K-드라마 스타일'은 일본 드라마가 해외에 진출할 때 참고해야 할 교과서 역할을 하고 있다.

음식, 화장품 그리고 케이팝에서 드라마까지. 일본 사회에서 한국 문화는 이미 일시적인 유행을 넘어 일본인들이 일상이 되었다. 전 세계를 강타한 K-컬처는 지금 이곳 일본에서 조용하지만 분명한 방식으로 일본인들의 삶을 바꾸고 있다.
