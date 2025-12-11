박은영

일본 잡화점 입구에 크게 진열된 한국 화장품 티르티르. BTS의 뷔가 모델로 기용돼 인기를 끌고 있다.한국 화장품의 인기도 폭발적이다. 지난달 취임한 다카이치 사나에 총리도 기자회견에서 "한국 화장품을 쓰고 있다"라고 말해 화제가 된 바 있다. 젊은이부터 중장년에 이르기까지 일본 여성들의 한국 화장품 사랑은 한국인인 나도 깜짝 놀랄 정도다.화장품 가게에 들어가면 가장 눈에 띄는 곳에는 한국 화장품이 진열되어 있다. 일본인이 주로 이용하는 온라인 쇼핑몰인 아마존이나 락텐 등에서도 베스트셀러 화장품의 상당수가 한국 브랜드다.통계도 한국 화장품의 인기를 증명한다. 2023년 기준 일본의 한국산 화장품 수입액은 약 9008억 원으로, 전년 대비 123.8% 증가했다. 2024년 일본 내 K-뷰티 시장 규모는 약 1조 3000억 원, 2035년에는 3조 원 이상으로 성장할 것이라는 전망도 나온다.일본 대형 잡화점 로프트(LOFT) 키치조지 점의 화장품 담당자는 "특히 10·20대 일본 소비자에게 한국 화장품이 인기"라며 "새로운 성분을 발 빠르게 반영하고 SNS 등을 통한 홍보력이 뛰어나다"라고 일본에서의 한국 화장품이 인기있는 이유를 설명했다.2024년 기준 X(옛 트위터)의 한국 화장품 관련 게시물은 월 약 100만 건에 달한다고 한다. "한국식 메이크업", "한국 스킨케어 루틴" "한국 여배우 메이크업" 등의 검색량이 급증하고 있다.가장 인기 있는 상품들만 모아 파는 편의점에도 한국산 화장품이 진출하기 시작했다. 시세이도, 코세 등 일본 대표 브랜드의 화장품들이 놓여있던 자리를 한국 화장품이 대체하게 된 것이다.일부 편의점 업체는 젊은 소비자들을 유치하기 위해 한정판 제품을 출시하기도 한다. 일례로 지난 3월 로손에서 판매를 시작한 한국 기업 '롬앤'의 제품은 발매 3일 만에 2개월치 예상 판매 개수였던 30만 개를 완판하는 기록을 세우기도 했다.비단 음식과 화장품만 아니다. 패션이나 액세서리, 인테리어 소품 등 다양한 한국산 제품들이 일본인 생활 깊숙한 곳에 영향력을 확대하고 있다. '메이드 인 코리아' 마크가 이 같은 파급력을 행사하기까지 가장 큰 공을 세운 것은 단연 '케이팝'과 '드라마'다.현지에서 인기를 체감하는 것은 단연 케이팝이다. 일본은 한국을 제외하면 세계 최대의 케이팝 소비 시장이다. 빌보드 재팬의 분석에 따르면 2023년 기준 일본 음악 시장에서 케이팝의 비중은 약 20%에 달한다. 이는 같은 기간 서양 음악의 점유율인 0.3%를 압도하는 수치다.실제로 내가 사는 도쿄에서는 어디에 가든 케이팝이 흐른다. 젊은 사람들이 모이는 곳에 한정된 현상이 아니다. 40대인 나의 생활권에서도 슈퍼, 필라테스 스튜디오, 카페 등 어디에서도 케이팝이 들려올 때가 많다.이처럼 일본인들의 일상에 깊이 스며든 케이팝은 종래 일본인들이 '아이돌'에 대해 가졌던 기준 자체를 바꿔놓았다. 일본 음악 업계 관계자들은 한국 아이돌 같은 가수를 길러내기 위해, 한국의 아이돌 육성 시스템을 도입하기 시작했다.그 대표적인 사례가 JYP와 소니뮤직이 함께 제작해 2020년에 데뷔한 걸그룹 '니지유(NiziU)'다. 멤버 9명 모두 일본인이지만, 이들은 한국에서 트레이닝을 받고 한국식 시스템으로 길러졌다. 이들이 일본에서 큰 성공을 거두며 한국 방식이 일본에서도 통한다"라는 사실을 증명했다.