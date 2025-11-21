▲
10월 31일 이재명 대통령이 APEC 정상회의장인 경주화백컨벤션센터에서 젠슨 황 엔비디아 최고경영자 접견에 앞서 국내 기업 대표들과 함께 기념촬영을 하고 있다. 왼쪽부터 이해진 네이버 이사회 의장, 최태원 SK그룹 회장, 젠슨 황, 이재명 대통령, 이재용 삼성전자 회장, 정의선 현대차그룹 회장. 연합뉴스
둘째, 내년도 예산안의 핵심은 인공지능(AI)과 연구개발(R&D)로 이에 대한 평가는 사후에 이루어질 것이다.
내년에 국가채무비율이 50%를 돌파한다는 말이 들린다. 이미 여러 번 들어온 이야기다. 2021년 예산안 발표 때 정부는 2022년 국가채무비율이 50%를 넘을 것이라고 말했다. 이후 2022년과 2023년에도 다음 해에는 50%를 초과할 것이라는 전망이 반복됐다. 그런데 2025년 현재, 국가채무비율은 여전히 49% 수준에 머물러 있다.
2020년에는 2022년에 50%를 넘고, 2024년에는 58%를 초과한다며 국가채무를 걱정했다. 그러나 이제는 2026년에 50%를 돌파하고 2029년에 58%를 넘을 것이라 다시 말한다. '내년에는 50%를 넘는다'는 예고는 매년 되풀이되고 있는 셈이다.
이는 두 가지를 시사한다. 일단, 기획재정부의 국가 채무 비율 예측이 지나치게 비관적이라는 점이다. 물론 예측은 틀릴 수 있다. 그러나 틀리더라도 낙관적(+) 예측, 비관적(-) 예측이 번갈아 가면서 틀려야 한다. 항상 부정적 방향으로 틀렸다면, '영점 조절'이 필요하다. 5년짜리 예측이 5년 틀린 것은 지나치다.
국가채무비율이 낮아진 이유는 세입이 늘어서도, 세출이 줄어서도 아니다. 명목 GDP가 상승했기 때문이다. 국가채무를 갚는 것은 우리 후손이 아니라 인플레이션과 경제성장 그 자체라는 의미다. 1970년, 당시 국가 예산의 15%를 투입해 건설한 경부고속도로의 비용은 430억 원이었다. 우리 후손은 430억 원의 빚과 함께 경부고속도로라는 자산을 물려받았다.
중요한 것은 '얼마나 빚을 졌는가'가 아니라 '그 돈으로 무엇을 했는가'다. 그 돈으로 '대왕고래 프로젝트'(윤석열 정부가 동해 심해 에너지 개발을 위해 추진한 대형 국가 프로젝트로 경제성이 없어 중단된 사업) 같은 도박판을 벌였는지, 아니면 경부고속도로를 깔고 컴퓨터를 들여와 이자비용보다 더 큰 부가가치를 만들어냈는지가 핵심이다.
26년도 국가 지출이 가장 많이 확대된 곳은 어디일까? 총지출이 가장 많이 증가한 분야는 통신 분야(31%), 과학기술 분야(19%), 그리고 산업·중소기업및에너지 분야(15%)다(예비비 제외). 10% 이상 증가한 분야는 이것이 전부다. 국가의 한정된 자원을 AI에 10조 원, R&D에 35조 원을 몰아주었다. AI, R&D에 '몰빵'한 지출은 좋은 것일까, 나쁜 것일까? '아직은 알 수 없다'가 가장 솔직한 답이다. 내년도 예산은 균등 배분이 아니라 전략적으로 AI, R&D에 불균등 배분 전략을 택한 셈이다.
이를 투자 전략으로 보면 위험을 분산한 '포트폴리오 투자'라기보다는 차라리 '몰빵' 투자에 가깝다. 그리고 '몰빵 투자'는 '하이 리스크, 하이 리턴', 즉, 위험 감수(리스크 테이킹) 전략이다. 위험 감수 전략은 장단점이 있다. 만일 AI, R&D 투자가 결과적으로 성공을 거둔다면, 26년 정부 지출은 대단히 현명한 선택으로 평가될 것이다. 반면 AI, R&D 투자가 결과적으로 성과를 거두지 못할 경우, 26년 정부 지출은 실패한 선택이 될 수밖에 없다. 결국, 26년 정부 지출 전략은 이 자체만으로는 평가하기 어려우며 결과에 따라 평가가 달라질 수 있다.
정부의 AI, R&D 투자가 성공하기 위해서는 국회와 시민사회의 관심이 필요하다. 예컨대 그래픽처리장치(GPU) 구매를 위한 사업에 무려 2조 원이나 책정되었다. 사고 싶어도 살 수 없다는 엔비디아 GPU를 과연 2조 원어치나 구매할 수 있을까 하는 우려도 있었지만, 예산안 제출 이후 젠슨 황 엔비디아 최고경영자가 방한해 GPU 26만 장을 판매하겠다고 했다.
하지만 현재 한국에서 GPU 등 고성능 컴퓨터를 돌릴 때 쓰는 데이터센터의 전력은 10~20메가와트(MW) 정도에 불과하다는 이야기도 들린다. 울산에 100메가와트 규모의 데이터센터를 지어 GPU 8만 장을 채운다고 해도, 실제 국내 AI 수요가 20메가와트에 불과하다면 최대 26만 장의 GPU 중 상당수는 활용을 못할 수도 있다는 뜻이다.
그동안은 예산이 있어도 GPU를 사기 어렵다는 점이 강조되어 왔으나, 정작 GPU를 확보하고 나서도 국내에서 제대로 쓸 수 없다면, 결국 GPU는 '그림의 떡'이 아니라 '돼지 목에 진주'가 될 수도 있다는 의미다.
결국, 민·관의 노력을 통해 '그림의 떡' 신세를 면했다면 이제는 제대로 된 AI 수요를 창출할 전략을 짤 필요가 있다. 내년도 예산안 사업명에 'AI'가 들어간 부처가 무려 24개나 된다. 과연 이 모든 사업이 AI 발전을 위해 편성한 사업일까? 예산을 따낼 수 있는 마법의 키워드로 '표지갈이'한 사업도 일부 섞여 있지 않을까 하는 걱정도 든다.
작은 AI 수요나마 창출할 수 있도록 제안을 하나 하고자 한다. 우리나라 복지제도는 무척 복잡하다. 몰라서 활용하지 못하는 복지 권리도 대단히 많다. 우리나라 중앙정부, 지방정부에 흩어져 있는 모든 복지 제도를 설명해주는 '복지 AI'를 개발해보는 것은 어떨까? 나의 소득, 지역, 재산, 필요한 복지를 물어보면 환각 없이 시시각각으로 변하는 복지제도를 척척 설명해주는 복지 AI가 있으면, 몰라서 누리지 못하는 복지 권리를 확대할 수 있다는 생각도 든다.
윤석열 정부와 비슷한 복지예산