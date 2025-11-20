연합뉴스

"포괄적 차별금지법은 일종의 우산 역할을 하는 법이에요. 앞서 말씀드렸듯 후속 입법이 가능하게 하는 기본법이기도 하고요. 현실적으로 모든 영역에서, 모든 사유를 다루는 법을 만들 수는 없기 때문에 어떤 것은 포괄적 차별금지법으로 규율하고, 노동과 같은 중요한 영역에서는 그 영역에만 적용되는 특별법을 만드는 식으로 전체 체계를 짜는 것이 옳아요. 하지만 지금은 아주 일부 영역에 대한, 일부 사유에 의한 차별만 금지되어 있는, 아주 애매한 법 체계인 상황이죠." - (<채널 예스>, [인터뷰] 홍성수 "차별금지법이 지향하는 것은 평화, 안전, 그리고 공존. 2025.11.13.)

이재명 대통령이 지난 11일 용산 대통령실에서 열린 국무회의를 주재하고 있다.다행히 정부가 칼을 빼 들었습니다. 이 대통령은 지난 11일 국무회의에서 "우리 사회 일부에서 인종, 출신, 국가 이런 것들을 가지고 정말로 시대착오적인 차별, 혐오가 횡행하고 있다"라며 "혐오표현에 대한 처벌 장치를 속히 마련하고, 또 허위 조작 정보 유포 행위를 근본적으로 차단하고 엄정하게 처벌하는 데 총력을 기울여야 한다"라고 밝혔습니다. 나아가 이 대통령과 국무위원들이 혐오 발언에 대한 대응 방안을 논의하는 시간이 18분간 이어졌습니다.이날 이 대통령은 정성호 법무부 장관에게 "혐오표현 처벌을 위한 형법 개정을 해야 될 필요가 있다"라며 "집시법 개정 문제도 독일이나 해외 입법례를 참고해서 빨리하면 좋겠다"라고 지시하기도 했습니다. '혐중 시위' 등에 대해 엄단하자는 것입니다. 또한 최근 곳곳에 달리는 혐오적 내용의 현수막에 대해서도 제재가 필요하다고 지적했습니다.정훈님, 그런데 저는 한 가지 의문이 들었습니다. 혐오표현에 대해 대응하고자 하는 정부의 의지는 좋습니다. 다만 '어떻게'가 잘 떠오르지 않았습니다. 무엇이 혐오표현인지 판단할 기준도 확립되지 않은 데다가, 혐오표현을 곧바로 형사처벌할 경우에는 자칫하면 표현의 자유를 과도하게 제약한다는 비판이 나올 수 있기 때문입니다. 이를테면 혐오표현을 형사처벌하게 된다면 박민영 대변인은 (모욕이나 명예훼손이 아닌) 장애인 혐오표현으로 처벌받게 되는 것일까요? 누구도 쉽게 '그렇다'라고 말하기는 어려울 겁니다.정성호 법무부 장관은 "독일은 형법에 대중 선동죄, 혐오적 모욕죄를 두고 혐오적 표현 등을 처벌하고 있고, 프랑스는 형법 및 언론 자유법에서 또 영국은 우리와 같은 집시법과 비슷한 공공집시법에서 혐오 표현을 처벌하고 있다"라고 말했습니다. 이어 "대부분의 선진국들은 소위 헤이트 스피치를 방지하는 법을 도입하고 있다"라고 덧붙였습니다. 그런데 이 국가들은 대체로 차별과 혐오를 규제하는 기본법인 '차별금지법'이 마련된 국가입니다. 유럽연합은 가입 조건으로 '차별금지법 제정'을 내걸고 있기도 합니다.홍성수 숙명여대 법학부 교수는 최근 포괄적 차별금지법의 필요성을 강조한 책 <차별하지 않는다는 착각>에서 차별금지법의 핵심은 '차별구제'나 '차별시정'이라고 말합니다. 그는 이 책에서 "차별금지법은 차별의 범위를 최대한 넓히는 대신 강제력 없고 유연한 구제 방식을 우선적으로 채택한다"(연성 규제)라고 설명합니다. 이유는 무엇이 차별에 해당하는지 '차별판단'이 쉽지 않기 때문이라면서요.순서가 뒤바뀌었다는 생각이 드는 이유입니다. 포괄적 차별금지법을 통해 차별과 혐오에 대한 국가의 대응 방안을 법제화하고, 차별 시정기구를 일원화해서 차별금지 정책을 다각도로 펴나가는 것이 우선입니다. 이 과정에서 혐오와 차별이 '인권'을 위협하며 더 많은 다양성이 필요하다는 인식이 국민들 사이에서 확대될 수 있고, 형사처벌이 필요한 부문과 그렇지 않은 부문을 파악할 수 있게 될 겁니다.그런데 정작 강제조치 조항이 없고 대상 영역도 ▲공공 서비스 ▲고용 ▲재화와 용역의 이용이나 공급 ▲교육에 국한된 차별금지법은, "동성애 조장" "종교 탄압" 같은 주장을 하는 보수 개신교계 반대 목소리에 논의조차 못 하는 게 현실입니다. 그보다 더 강력한 조치인 '혐오표현 형사처벌'은 정부 차원에서 추진되고 있는데 말입니다.홍성수 교수는 논문 <혐오표현의 해악과 개입의 정당성: 금지와 방치를 넘어서>에서 "(혐오표현 규제의) 형사범죄화는 그 기준을 정하기 어렵고, 남용 가능성을 배제할 수 없으며, 혐오표현을 위축시키는 효과도 미미하다는 점에서 한계를 갖는다"라고 밝히고 있습니다. 형사처벌만이 능사가 아니라는 이야기입니다. 오히려 포괄적 차별금지법을 제정하고, 제한적으로 형사처벌 조항을 마련해서 혐오와 차별에 대응하는 다양한 방안을 마련하는 게 더 나은 길로 보입니다.