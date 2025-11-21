여운규

을지로 3가에 있던 선술집 '전기'에서 내가 가장 사랑하던 안주였던 청어구이. 뱃속에 명란이 들어있었다. 최고의 하이브리드랄까. 지금은 당일바리 해산물을 취급하는 실비집으로 바뀌었다.요즘 청어를 식당에서 사 먹기는 그리 쉽지 않다. 점심시간 골목길 가득 유혹적인 냄새를 풍기는 생선구이 백반집에 가봐도 고등어는 많지만 청어 구경은 힘들다. 청어가 많이 잡히지 않아서 그런 걸까. 아니면 가시가 많고 먹을 것 없다고 손님들이 싫어하는 걸까. 그래도 얼마 전까지는 청어가 먹고 싶으면 을지로 3가로 달려가면 되었다. 으슥한 뒷골목에 있는 일본식 선술집에서 청어 뱃속에 명란을 넣어서 구워내는 안주가 참 기가 막혔다.자신의 알 대신 명란을 품은 청어라니. 뭔가 이상한 느낌도 있지만 한 번 먹어보면 이것처럼 좋은 구이가 없었다. 이거야 말로 최고의 조합, 이상적인 하이브리드가 아니었을까. 어릴 때 기억이 절로 살아나는 느낌이었다. 그런데 이 가게가 '당일바리' 해산물을 전문으로 하는 실비집으로 바뀐 다음부터 청어를 먹을 수는 없게 됐다. 물론 더 싱싱한 회며 해산물이 많아져서 좋긴 하지만 청어가 없는 건 아쉬웠다.옛날엔 청어가 정말 흔했다. 먹을 거 없는 가난한 선비들도 청어가 제철일 때는 나물 반찬을 면할 수 있었다 해서 선비를 살찌게 하는 생선이라는 뜻의 '비유어(肥儒魚)'라는 이름이 붙었고, 그 발음이 변해서 '비웃'이라고도 불렀다 한다. 이순신 장군도 청어를 대량으로 잡아 쌀과 바꿔 군량으로 했다고 할 정도니, 도대체 우리 앞바다에 청어가 얼마나 흔했던 건지 짐작도 되지 않는다. 청어의 왕성한 번식력을 개미에 비유하기도 한다니 그야말로 물 반 청어 반이었던 것 같은데, 이젠 그렇게 흔한 생선이 아니다. 찬 물에서 잘 잡히는 청어가 수온이 올라가며 다른 데로 가버렸다는 말도 있고, 남획으로 씨가 말랐다는 얘기도 들은 적이 있다.청어는 세계 모든 사람들에게 사랑받는다. 가까운 일본만 해도 청어를 즐겨 먹는다. 그 중 특이한 건 메밀국수에 구운 청어를 넣어 먹는 '니신 소바'다. 교토 명물이라는데, 서울에도 파는 가게가 있다. 하지만 뭐니 뭐니 해도 세계적으로 알려진 청어 요리의 대표는 스웨덴의 수르스트뢰밍(Surströmming)일 터이다. 푹 삭힌 청어를 통조림에 넣은 것인데, 통조림 안에서도 발효가 계속된다고 한다. 세계에서 가장 끔찍한 냄새로 악명 높은 음식이다.시식하는 동영상을 찾아보면 깡통을 따는 단계부터 울상이 되어 부들부들 떨고들 있던데, 그렇게 무서워하면서도 이 고약한 음식을 찾아 먹는 이유는 또 뭐란 말인가. 역시 발효 음식은 그런 것이다. 인이 박이면 어쩔 수가 없는 거다. 그런데 그게 그렇게까지 냄새가 심할까? 삭힌 홍어 좋아하는 사람이면 충분히 먹을 수 있지 않을까? 언젠가 한 번은 도전해 보고 싶다.