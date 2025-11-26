▲
6월 26일 무상의료운동본부, 민주사회를 위한 변호사모임 디지털정보 위원회, 정보인권연구소, 진보네트워크센터, 참여연대 활동가들이 서울 종로구 국정기획위원회 앞에서 '안전장치 없는 AI 질주, 위험하다. 이재명 정부 AI정책에 반드시 포함해야 할 6가지 정책 제안 기자회견'을 하고 있다.이정민
2025년 한국 사회에서는 스마트폰으로 모바일게임 재화를 구매하고, 소셜네트워크서비스(SNS)에서 직장 상사의 '뒷담화'를 하며, 모바일 앱으로 음식을 주문한다. 은행 업무도, 공공서비스 신청도, 친구와의 대화도 모두 디지털 공간에서 이뤄진다. 사회적 갈등이 발생하는 공간도 온라인으로 넘어갔다. 경찰청 집계에 따르면 2024년 사이버범죄 건수는 40만 건을 넘어서며 해마다 증가 중이다. 온라인 도박, 사이버사기, 해킹, 디지털 성범죄, 인공지능(AI) 딥페이크로 인한 피해가 연일 기사화되고 있다.
더욱 우려되는 것은 보이지 않는 곳에서 벌어지는 일들이다. 알고리즘이 우리의 채용과 승진을 결정하고, 대출 한도를 정하며, 복지 수급 자격을 판단한다. 그러나 그 과정은 불투명하고, 차별과 권리 침해가 발생해도 이를 인지하기조차 어렵다.
1987년 제정된 현행 헌법은 이 같은 변화를 전혀 반영하지 못한다. 표현의 자유는 있지만 디지털 표현의 자유는 없고, 통신의 비밀은 보장하지만 개인정보자기결정권은 명시되지 않았다. 정보접근권도, 알고리즘 설명요구권도 헌법에는 없다. 87년 헌법은 오프라인 중심의 권리 규정에 머물러 있다.
물론 법률은 계속 만들어지고 있다. 개인정보보호법, 신용정보법, 위치정보법, 정보통신망법... 디지털 시대의 문제가 터질 때마다 정부와 국회는 새로운 법을 만들거나 기존 법을 개정한다.
하지만 이런 법들은 근본적인 한계가 있다. 첫째, 이슈 중심이다. 문제가 터진 후 사후약방문식으로 대응한다. 둘째, 산업 육성과 지원 중심이다. 정보기술 관련 법률은 주로 산업 진흥과 기업 지원에 초점이 맞춰져 있고, 규제가 포함되더라도 시민의 권리 보장은 부차적이거나 명확하지 않다. 셋째, 법률은 국회 과반수로 언제든 바뀔 수 있다. 권력과 자본의 압력에 취약하다.
왜 헌법 개정이 필요한가
헌법은 법률과 다르다. 헌법은 기본권의 카탈로그이자 국가권력의 한계와 의무를 정한다. 헌법에 명시된 권리는 법률로 쉽게 제한할 수 없고 사법부도 엄격하게 판단하게 된다. 무엇보다 헌법은 미래를 대비하는 규범이다.
지금 당장 문제가 되는 것만 법률로 규율하면, 새로운 기술이 등장할 때마다 법 개정을 반복해야 한다. 그러는 사이 시민의 권리는 침해당한다. 하지만 헌법에 정보기본권의 원칙과 체계를 담아두면, 앞으로 등장할 새로운 기술과 상황에도 대응할 수 있는 기준점이 생긴다.
미국 수정헌법 제1조(표현의 자유)는 1791년 채택되었지만, 인터넷 시대에도 여전히 작동한다. 왜냐하면 헌법이 '출판의 자유'뿐 아니라 '표현의 자유'라는 원칙을 정했기 때문이다. 마찬가지로 정보기본권을 헌법에 담으면, 지금은 상상하지 못하는 미래 기술에도 대응할 수 있는 토대가 만들어진다.
정보접근권을 헌법에 명시하는 것은 이미 국제적 추세다. 남아프리카공화국, 독일, 멕시코, 스웨덴, 스페인, 슬로바키아, 에스토니아, 폴란드, 핀란드 등 다수 국가가 헌법에 정보권을 명문화했다. 북유럽 국가들은 오래전부터 헌법에 정보접근권을 보장해 왔으며, 유엔 인권이사회는 "정보접근권은 민주주의의 초석"이라며 각국에 헌법적 보장을 권고했다.
디지털 시대에 맞는 헌법 조항도 등장하고 있다. 그리스는 2008년 "정보사회에 참여할 권리"를 헌법에 명시했고, 포르투갈은 1982년부터 이미 컴퓨터 파일에 대한 개인의 통제권을 헌법에 담았다. 에콰도르는 정보통신기술에 대한 보편적 접근권과 함께 "보편적 접근이 불가능하거나 제한적인 개인이나 사회집단"을 위한 국가 보장 의무를 명시하며 디지털 포용권의 선례를 만들었다.
개인정보자기결정권 역시 마찬가지다. 독일은 1983년 연방헌법재판소 판결로 개인정보자기결정권을 기본권으로 인정했고, 유럽연합은 개인정보보호법(GDPR)과 기본권 헌장을 통해 개인정보 보호를 독자적 권리로 명확히 했다. 2017년 유럽연합이 선포한 유럽 사회권 원칙은 디지털 통신을 '필수적인 서비스'로 규정했으며, 2019년 유럽접근성법은 모든 사람의 디지털 접근성을 법제화했다.
더 주목할 점은 AI 시대에 맞는 새로운 권리 논의가 시작되었다는 것이다. 2024년 유엔은 인공지능에 관한 최초의 결의안을 통해 AI 시스템의 투명성과 이해 가능성을 촉진할 것을 회원국에 독려했다. 유엔 사무총장은 AI 알고리즘이 기존 사회의 편견과 편향을 강화할 수 있다고 경고하며, 자동화된 의사결정으로 인한 차별 문제 해결을 강조했다.
국제인권규범도 이를 뒷받침한다. 세계인권선언 제27조와 사회권규약 제15조는 문화생활 참여권과 과학의 진보로부터 이익을 향유할 권리를 보장한다. 유엔 사회권위원회는 이러한 권리가 단순히 소비할 수 있는 권리가 아니라 접근, 참가, 기여의 권리를 포함한다고 명확히 선언했다.
헌법에 담아야 할 정보기본권