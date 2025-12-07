진종오 페이스북 갈무리

진종오 : "그저께 (나 의원과 통화해서) 여기 온다고 얘기 드렸고... (중략) 우르르 몰려오셔서 시위하시는 거예요? 나경원 의원님한테 전화를 안 했기 때문에 기분이 나쁘신 거예요?"

시의원 : "기분 나쁘다고 말 안 했고, 괜히 이슈화 만드시는 거는 어그로 끄시는 거고, 그렇게 얘기하시면 안 될 거 같아요."

2024년



12월 4일 : 12.3 비상계엄해제 요구 결의안 표결에 불참했다.



12월 7일 : 윤석열 대통령 탄핵소추안 표결에 불참했다.



12월 10일 : 12.3 비상계엄사태 상설특검 수사요구안 표결에서 찬성표를 던졌다.



12월 26일 : 헌법재판관 후보자 임명동의안 표결에 불참했다.



2025년



1월 6일, 15일 : 윤석열 체포영장 집행 당시 한남동 관저 앞 집결에 불참했다.



2월 17일 : 헌법재판소 항의 방문에 참가하지 않았다.



3월 1일 : 극우세력의 3.1절 탄핵 반대 집회에 불참했다.



3월 12일 : 탄핵심판 각하 촉구 탄원서에 이름을 올리지 않았다.



6월 5일 : 윤석열 전 대통령 내란·외환 특검 표결에서 채상병 특검 표결에만 참여해 반대표를 던졌다.



7월 14일 : 윤상현 의원이 주최한 리셋코리아 발대식(전한길 연설)에 불참했다.

진종오 국민의힘 의원이 2025년 1월 24일 자신의 페이스북에 한동훈 전 대표와 함께 찍은 사진을 올리며 "저도 나라만 생각하고 함께 가겠습니다 라고 게시글을 올렸다.한참의 실랑이 끝에 시·구의원들은 자리를 떴다. 진 의원은 현장을 찍고 있던 유튜버(윤PD TV)에게 "제가 나경원 의원 지역구에 나 의원 허락 받고 와야 되는 건 아니지 않느냐"라고 항변했다. 이 소동을 보도한 JTBC는 "나경원 의원과 한동훈 전 대표는 지난해 국민의힘 대표 선거, 올해 대선 경선 과정에서 여러 차례 갈등을 빚어온 소위 앙숙 관계"라며 "지역구에서 투표 권한을 갖고 있는 당원 모집에 나선 친한계를 두고, 나 의원 측에서 불편한 심기를 내비친 것이란 해석이 나온다"(JTBC [돌비뉴스], 2025년 6월 23일)라고 전했다.대표적인 친한계 의원인 진 의원이 동작구에 와서 당원 모집을 한 것이 나 의원 측에게 '불편한 일이었을 거'라는 분석이다.진 의원은 대선이 끝난 지난 6월 3일 자신의 페이스북에 글을 올려 "우리는 계엄을 옹호한 채 보수의 가치만을 외치며 국민들께 뻔뻔한 한 표를 애원했다, 쇄신과 반성의 기회가 있었음에도 계엄 옹호 세력들에게 그 길을 열어줌으로써 규합과 결집의 골든타임을 놓쳤다"라며 "국민을 기만하는 헛된 짓들이 있는 한, 책임의 정치는 이제 없다"라며 친윤계를 직격한 바 있다.다음은 진 의원의 12.3 계엄 이후 주요 정치적 선택이다.계엄의 밤, 상임위 일정으로 네팔을 방문 중이던 진 의원은 계엄 해제 표결에 참석하진 못했다. 대신 2024년 12월 4일 입장문을 통해 "비상계엄을 선포한 윤 대통령의 대응은 (민주당의 폭군적 행태보다) 더 이해할 수 없다"라며 "집권 여당의 최고위원으로서 국민 여러분께 송구하고 죄송하다"라고 사과했다.진 의원은 3일 뒤인 12월 7일에는 페이스북을 통해 "탄핵 반대" 입장을 밝혔으나, 5일 후 "탄핵 표결에서 찬성표를 던지겠다"라고 공표했다. 여기까지는 윤석열을 향해 '질서있는 퇴진'을 얘기하다 탄핵 찬성으로 선회한 한동훈 당시 대표와 정치적 행보를 함께했다.그런데 12월 14일 윤석열 탄핵소추안 표결을 앞두고 열린 의원총회에서 진 의원은 다른 의견을 밝혔다. 그는 의총 도중 기자들과 만나 "지금 우리가 걱정되는 부분은 추(경호) 전 원내대표가 (내란에) 연루됐다는 이야기다. 이 부분을 지켜야 한다는 것은 (의원들 모두) 같은 생각"이라며 "일단 어떤 것도 나오지 않은 상황에서 우리 원내대표가 잘못됐다고 얘기하는 건 아닌 것 같다, 민주당의 흐름대로 가는 건 아닌 거 같아서 잘 판단해 소신있게 선택하겠다"라고 밝혔다. 하루 뒤인 12월 15일 <중앙일보>는 "진종오 최고위원은 (탄핵안) 찬성이 아닌 기권 의사를 밝혔다"라고 보도했다.탄핵안이 가결되자 '탄핵 찬성'을 말한 한동훈 책임론이 급부상했다. 당시 한 대표는 "저는 직무를 수행할 것"이라며 대표직에서 물러날 뜻이 없음을 분명히 밝혔다. 그러나 국민의힘 최고위원 4명이 잇따라 사의를 표명해 한동훈 지도부는 사실상 붕괴했다. 국민의힘 당헌·당규에 따르면 선출직 최고위원이 4명 이상 사퇴하면 최고위원회의는 해산되고 비상대책위원회 체제로 전환되기 때문. 당시 사퇴한 최고위원 중 한 명이 진종오 의원이었다.40여 일 후인 2월 2일에 진 의원은 자신의 페이스북에 "최고위 사퇴로 실망하셨고 걱정하신, 지지하신 분들께 큰 걱정을 끼쳐드린 점 깊은 사과 드린다"라며 "응원해주신 기대를 한순간에 망쳤던 행동을 반성하고 있다"라며 반성문을 올렸다.한편 진 의원은 비상계엄 1주년을 앞둔 지난 1일 자신의 페이스북에 글을 올려 "역사를 되돌렸던 12.3 윤석열 계엄을 국민들께 진심으로 사과드린다"고 밝혔다. 그는 "당 지도부의 한 사람으로 국민의 한 사람으로서 분개했고 무참하게 짓밟힐 수 있다는 분노는 시간을 거스른다 해도 잊히지 않는다"라며 "국민을 위해야 할 권력은 국민들에게 위협이 되는 등 국민들께 선택받은 정치인들을 권력의 하수인으로 삼으려는 그 어떤 시도도 용납돼서는 안 된다"고 말했다.