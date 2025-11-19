▲
서울 남구로역 인근 횡단보도에 일감을 구하려는 일용직 구직자의 그림자가 길게 드리워져 있는 모습.연합뉴스
런베뮤 청년 노동자의 죽음에 대해, 한 유튜브 뉴스 영상(스브스 뉴스 '이 순간에도 또 다른 런베뮤는 존재한다'
) 에 달린 492개의 댓글(11/18 기준)이 무척 인상적이었습니다. 노동 현장에서 일하는 이들이 쓴 것으로 보이는 492개의 댓글 하나하나에 다양한 업종의 노동 현실이 적나라하게 드러나 있었고, 이를 개선할 수 있는 방향에 대한 의견도 올라왔습니다.
피부과 간호조무사라고 밝힌 어느 글쓴이는"이렇게 누군가의 희생이 있어야만 알아봐 주는 게 씁쓸하다"라고 썼습니다. 평일 오전 9시 반 출근에 오후 8시 반 퇴근의 '연장근무'가 일상이라던 그는 근무 인원 부족에 점심시간에 밥도 못먹고 일하면서도 욕듣는 게 다반사인 일상을 보냈다고 합니다. 인원 충원 건의는 묵살당했고, 우울과 불안, 공황으로 아파하니 그제야 퇴사시켜 줬다는 가슴 아픈 사연을 꺼내 놓았습니다.
현재 베이커리에서 일한다는 어느 댓글 작성자는 "런베뮤 사태 이후로 달라진 게 있다면 정시 출/퇴근 기록하는 것이 엄청 엄격해졌다"라면서도 "일 안 끝났으면 어차피 퇴근 (기록)만 찍는 거고 집에 못 가지만…."이라며 조소했습니다. 유명 사업장에서 발생하는 노동자의 죽음에 반짝 이뤄지는 우리 사회의 관심에 "오히려 업무량은 안 줄어도 정시에 끝내야 하니 매일매일이 과로하는 심정"이라고 토로했습니다.
사무직으로 포괄임금제가 적용된다는 어느 댓글 작성자는 "사무직이니까 편하게 앉아서 일한다는 이유로 주 100시간 일하다가, 월급보다 병원비가 더 나가서 못 견디고 퇴사하니 끈기 없고 책임감 없다고 욕만 먹었다"라며 "그놈의 포괄임금제는 언제 없어지는지?" 라고 하소연했습니다.
그뿐만 아니라 5인 미만 사업장에서 일하는 것으로 보이는 댓글 작성자는 야근 등 초과 노동에 1.5배의 가산 수당을 지급하지 않아도 되는 5인 미만 사업장 현실을 언급하며"5인 미만 근로자는 뭐 사람도 아니냐?"라고 분노했습니다. "규모 작은 회사가 일당백 해야 해서 더 바쁜데 각종 규제는 다 빠져나가 버리"는 현실을 지적한 이분의 댓글에는 수십 명이 공감했습니다.
유명 프랜차이즈 편의점에서 풀타임으로 일한다는 30대 청년은 3개월, 11개월씩 쪼개기로 계약하고 있는 현실을 고발했습니다. 지방에서 서울로 올라와 대출까지 받아 방을 구했으나 쪼개기 계약 끝에 6개월 만에 전화로 해고당했다는 어느 노동자는, 사업주가 사직서에 퇴사 사유를 '개인 사유'로 적으라고 갑질한 사연을 소개하며 분노했습니다.
방송국
·공공기관도 이 모양인데, 사기업은 말해 뭐하나