유튜브 캡처

나라 자체가 거대한 런베뮤다.

스브스 뉴스 유튜브 '이 순간에도 또 다른 런베뮤는 존재한다' 영상에 달린 댓글심지어 방송사나 불합리한 노동 관행을 관리·감독해야 할 정부 기관에서는 제대로 노동법을 지키느냐고 조소하는 댓글도 있더군요.영상 일을 한다는 어느 댓글 작성자는 "최저임금 받고 무료 야근에 무료 철야 해주는데 야간 택시비도 부담스럽다며 선택적으로 지원해 주는 것이 방송계의 현실"이라며 "무수한 청년들의 고혈을 빨아 굴러가는 업계는 제발 좀 정신 차려라"라고 일갈합니다.청년 구직자를 상대로 구직 서비스를 제공하는 한 공공기관에 대해서도 "직업상담사들이 11개월이나 10개월짜리 쪼개기 계약직인 거 사람들은 알라나?"라며 "정부 기관에서도 퇴직금 안 주기 위해 계약직 11개월 하는데 뭐가 바뀌겠니"라며 불신하는 댓글도 있었습니다.지옥 같은 노동시장의 현실을 생생하게 고발하는 수백 개 댓글의 결론은 대략 이러했습니다.'나라 전체가 거대한 런베뮤'라는 댓글을 보면서 정말 우리들의 일터가 위기라는 생각이 머리를 스칩니다. 그렇습니다. 상담하다 보면 지금의 일터에서는 일하는 사람과 일을 시키는 사람, 모두 서로를 불신하며 살얼음 위를 걷고 있습니다.그리고 그 사이에서 상처받고 일터를 떠나 있는 구직 포기자들의 체념까지 더해지면, 대한민국의 노동시장은 활력을 잃고 표류할 지도 모릅니다. 정부의 고용동향 자료에 따르면 2025년 10월 기준으로 취업자 수는 10만 명 이상 증가세를 유지하고 있지만 15세 이상 29세 미만의 청년층은 취업자가 16만 명 이상 감소하며 감소 폭이 제일 컸습니다. 취업도 구직도 하지 않으며 "쉬었다"라는 사람들도 증가하고 있습니다. 특히 30대의 '쉬었음' 인구는 전년 같은 기간 대비 7.5% 이상 증가하며 2010년 이후 최대치를 기록했습니다.앞서 장시간 고강도 노동에 제대로 보상받지 못한 간호조무사는 "자발적 퇴사 후에 칩거, 그리고 이러다 혼자 조용히 죽겠죠?"라며 "다 이렇게 사는데 저만 못 버티는 것 같다"라고 절망합니다. 어느 댓글 작성자는 증가하는 '쉬었음' 청년들에 대해 "사실상 조용히 파업하는 거다"라고, 해석합니다.