▲대통령 긍정/부정 평가 이유(한국갤럽, 11월 2주)
한국갤럽이 자유응답식으로 설문해 집계한 결과, 긍정 이유 중 외교 관련 언급은 39%, 부정 이유 중 본인 재판 관련 언급은 27%로 분류됐다.한국갤럽
외교로 국정 긍정률 높아진 계층에서 하락은 크지 않아
11월 1주 APEC 성과 인식이 국정 긍정률에 강하게 반영될 때 상승폭이 크게 나타났던 계층 내에서 11월 2주의 하락폭을 보는 것도 의미가 있다. 외교 성과로 인한 상승이 거품이라면, 이재명 대통령 재판 이슈로 인해 사그라져야 하기 때문이다. 과연 그런지 살펴보자.
11월 1주 전체 평균 6%포인트 긍정률이 높아질 때, 계층별로 오차범위를 뛰어 넘는 상승폭을 보인 3개의 인구 집단이 있다. 서울 거주자 중 23%포인트, 60대 중 19%포인트, 무당층 중 13%포인트 상승했다. 각 인구 집단 내에서 오차범위를 넘는 뚜렷한 상승세를 보인 것이다. 기능노무/서비스직 종사자 중에서도 14%포인트 상승했지만, 오차범위 이내의 변동이었다.
이 같은 상승폭은 APEC 성과 인식이 정치 무관심자가 많은 무당층을 자극했다는 점을 보여줬고, 원자력 추진 잠수함 등 안보 및 국격 이슈 고관여자가 많을 법한 60대와 서울시민에게 어필한 것으로 보인다. 이런 흐름은 이재명 대통령 외교 성과 인식이 진보 성향자뿐 아니라 보수 및 중도 성향자에게도 확산되었다는 사실을 알 수 있게 한다.
그럼 한 주 후인 11월 2주 전체 평균이 4%포인트 하락해 59%로 낮아질 때, 위와 같은 계층은 어떻. 게 움직였을까? 23%포인트 상승했던 서울에서는 7%포인트 하락, 19%포인트 상승했던 60대에서는 11%포인트 하락, 13%포인트 상승했던 무당층에서는 6%포인트 하락했다. APEC에 의해 영향을 크게 받았던 인구 집단에서 상승했던 만큼 하락폭이 크다고 보긴 어렵다.
핵추진 잠수함과 AI 성과 파급력, 확인
이 시점에서 APEC 성과 중 무엇이 보수 성향자까지도 긍정 평가하게 하는지 그 이유를 제대로 파악해야 한다. 한국갤럽 11월 1주 조사에서 경주 APEC 정상회의의 국익 도움 평가를 설문한 결과 74%가 도움됐다고 해 긍정 평가가 매우 우세했는데, 긍정 평가 이유를 자유응답식으로 묻자, '대미 관세 협상 성과'가 18%로 1위, '국가 홍보/국격 높임'이라는 응답이 12%로 2위였다.
그런데, 도움되지 않았다는 응답 중 '구체적 성과 없음'이 24%로 1위이지만, 2위와 3위는 관세협상 관련이었다. '관세 협상 잘못됨/미국에 퍼주기' 16%, '관세 협상 내용 불투명' 12% 등으로 나타났다. 즉, 관세협상 관련 논쟁은 긍정 평가자 및 부정 평가자에게 첨예하게 대립적인 이슈라는 점을 알 수가 있다. 관세협상이 유보층을 긍정 평가로 유인하기에는 부족한 현안일 수 있단 의미다.
그 가운데 긍정 평가 중 '핵추진 잠수함 승인'은 9%로 3위였다. 물론 부정평가 이유에서도 2%는 핵추진 잠수함을 언급했지만 비율에서 차이가 크다. 더군다나 부정 이유에서는 나타나지 않는 '엔비디아 AI 협력/GPU 확보'가 긍정 이유 6%로 등장했다. 즉, 긍정 평가자들이 APEC 정상회의 과정에서 인상적인 내용으로 언급하는 것 중 전통적으로 보수의 어젠다도 있고, 부수적일 수 있으나 미래 먹거리 관련 어젠다도 있다는 점을 알 수 있다.
제대로 된 여론 분석은 대통령실 입장에서는 홍보의 집중점을 찾는 데 중요하고 반대로 야당 입장에서는 비판의 각을 세우는 데 중요할 것 같다. 이처럼 왜 지금이 대통령의 시간인지, 공표된 여론조사 결과만으로도 세밀하게 살펴보면 잘 알 수가 있다.
