국민건강보험은 국민들의 건강수준을 끌어올리는 데 큰 역할을 했지만, 사회보험 방식에 따른 역진성, 저수가와 행위별 수가 방식 등 약점도 상당하다.연합뉴스
사이렌 소리와 함께 구급대원이 다급하게 외치는 현장. 수십 군데 병원에서조차 응급실 입실 허가를 받지 못해 결국 생명을 잃은 환자. 이런 일이 시골뿐 아니라 대도시, 심지어 세계적 규모의 대형 병원이 몰려 있는 나라에서 매일 벌어진다. 의사를 매년 2000명씩 더 늘려도 필수 분야 의사 부족은 나아지지 않을 것 같다. 이게 바로 세계 10위 경제 대국이라는 대한민국의 민낯이다.
새 정부가 들어선 지 반년이 지났다. 정부는 쌓여 있는 여러 난제에 대한 개혁을 약속하며 하나씩 과제를 풀어가고 있다. 하지만 이재명 대통령이 취임 초 가장 어려운 과제로 의료문제를 꼽았던 것처럼, 보건의료 분야는 개혁의 흐름에서 한 발짝 뒤에 서 있는 모습이다.
올해 경제협력개발기구(OECD)가 발표한 보건의료 분야 통계와 국가별 순위에 따르면, 여러 지표에서 그다지 나아지지 않고 있다. 치솟고 있는 종합 주가와 대조적이다. 평균 수명, 예방 가능 사망률, 암 치료 생존율, 영아 사망률은 분명 나아지고 있지만 삶의 질과 직결된 자살률, 산재 사망률은 여전히 세계 최고 수준이다. 병의원 이용 횟수와 병상수는 세계 평균의 세 배에 달하지만 인구 대비 의사 수는 절반에 불과하다. 팬데믹의 악몽이 채 가시기도 전 1년 반 동안 지속된, 의대생과 전공의 이탈 사태는 우리 의료 체계의 근본 문제를 다시 생각하게 한다.
이 글에서는 우리나라 의료 체계가 가진 문제와 그 원인을 간략하게 짚어보고, 더 나은 건강복지사회를 위해 어떤 방향이 필요할지 살펴본다.
보편적 의료 가치 약화
복지의 중요한 한 축인 보건의료는 양보다 질이 더 중요할 때가 많다. 국민이 건강하게 살고, 질병으로부터 자유로워질 수 있도록 만드는 것, 그것이 국가의 기본 책무다. 국제연합(UN)은 1946년 세계보건기구(WHO) 헌장에서 이를 분명히 했고, 1948년 세계인권선언에서도 의료·보건서비스 접근을 기본권으로 규정했다. 1966년 국제인권규약은 건강권의 기초를 다졌고, 1978년 알마아타 선언(현 카자흐스탄 알마아타에서 열린 국제회의에서 WHO와 유니세프 주도로 '모든 사람에게 건강을'을 목표로 채택된 보건의료 선언)은 보편적 의료의 가치를 명확히 했다.
불문법을 따르는 영미법 계열 일부 국가를 빼고는, 대부분 건강권을 헌법에 명시하고 있다. 하지만 우리나라는 대륙법을 따르면서도 보편적 복지에 대한 경계심 때문에 건강권의 헌법 등재가 번번이 무산되어 왔다.
1970년대 이후 신자유주의가 확산하면서 건강권 보장을 위한 국가의 역할은 약화되었고, 보건의료분야에서도 민간이 주도하는 흐름이 형성되었다. 한국의 상황은 더 심각하다. 공공병원이 도심에서 외곽으로 밀려나고, 법인화와 독립채산제를 강요받았다. 공공의료의 역할이 줄어들고 병원 폐쇄와 매각이 이어졌다. 지금도 여러 이유로 공공병원의 위탁을 시도하고 있다. 경영 효율만을 좇는 신자유주의 흐름에서 벗어나지 못한 결과다.
한국은 세계적으로 유례없는 속도로 전국민건강보험을 달성했고, 이는 국민들의 건강 수준을 끌어올리는 데 큰 역할을 했다. 하지만 이로 인한 약점도 명백하다.
첫째, 사회보험 방식의 역진성이다. 다른 나라는 총액의 30~50%를 국가 재정으로 보완해 역진성을 줄인다. 우리나라는 (국가가 지원해야 한다고) 법에 명시된 (보험료 예상 수입액의) 20%조차 한 번도 지킨 적이 없다. 이용자 부담에만 기댄 건강보험 재정으론 의료비 보장성이 최하위권을 맴돌기 십상이다.
둘째, 저수가와 행위별 수가 방식이다. 진료 행위의 양과 횟수에 따라 수익이 증대되는 구조다 보니 과잉 진료와 불필요한 비급여 진료가 늘어나고, 엉터리 치료와 비싸고 가치 없는 검사가 남발된다.
셋째, 우리나라의 의료비 중 공공 재정이 차지하는 비중이 60%대에 머무르는 것도 중요한 문제다. 공적 보장률이 낮다 보니, 미충족 의료가 늘어나고, 질병으로 인한 가계 파탄도 충분히 막지 못한다는 지적이 나온다. 이런 상황에서 금융자본은 의료공급자와 결탁해 민간의료보험(실손보험)을 키웠다. 국민 80%가 실손보험에 가입한 현실은 건강보험의 위상 약화를 의미한다.
넷째, 부실한 의료전달체계다. 지역과 질병의 경중에 따라 이용 경로가 정해지지 않아 병원 이용이 무질서해졌고, 대도시 대형 민간 병원의 급증은 지역과 공공병원의 위축을 불렀다. 관행화한 원정 진료(지역 거주 환자들이 수도권 대형 병원을 찾는 현상)는 환자의 피로 과중과 치료 비용의 낭비로 이어진다.
의사 양성의 실패