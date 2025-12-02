▲
2024 노벨문학상 수상자인 한강 작가가 지난해 12월 10일 스웨덴 스톡홀름 시청사에서 열린 연회에서 수상 소감을 밝히고 있다.연합뉴스
오늘날 한국 문화가 세계인들에게 특별한 반향을 일으키는 이유는 바로 이러한 회복, 화해, 위안의 역할을 정확히 해주고 있기 때문이다. 그렇다면 왜 하필 한국일까. 이 질문에 대한 본격적인 답을 위해 먼저 지난 세기 동안 다른 문화들이 세계인의 내면에서 어떤 역할을 해왔는지 잠시 돌아볼 필요가 있다.
한 시대의 영혼을 이끌던 문화는, 시대가 바뀔 때마다 자리를 옮겨 왔다. 프랑스의 문화사회학자 실비 옥토브르(Sylvie Octobre)와 빈첸초 치켈리(Vincenzo Cicchelli)는 공저<K팝, 소프트파워와 글로벌 문화(K-Pop, soft-power et culture globale, 2022)>에서 한동안 유럽, 특히 프랑스의 문화가 교양과 사유, 미학과 철학을 통해 인간을 한 단계 끌어올리는 힘으로 작동해 왔다고 말한다. 예술과 문학, 비평이 인간을 더 깊고 넓은 존재로 만들 수 있다는 믿음, 곧 '교양으로서의 문화'가 프랑스가 세계에 던진 약속이었다.
전후의 세계에서 문화적 주도권은 점차 미국과 일본으로 이동했다. 영화, 팝 음악, TV와 광고가 결합한 미국식 대중문화는 자유, 기회, 성공, 자기 확장이라는 정동을 전 세계에 퍼뜨렸고, 일본은 만화와 애니메이션, 게임, 이른바 '쿨 재팬' 전략을 통해 비서구권 최초의 팝 컬처 모델을 제시했다.
옥토브르와 치켈리는 미국과 일본의 대중문화가 "미래는 열려 있고, 너도 그 안에서 주인공이 될 수 있다"는 감각을 제공했다고분석한다. 프랑스 문화가 인간을 '고양'의 대상으로 보았다면, 미국과 일본의 문화는 인간을 '확장'과 '소비'의 가능성 위에 세운 셈이다.
그러나 산업화와 세계화, 디지털 자본주의가 심화된 오늘의 세계에서, 인간은 더 이상 높이 올라가거나 멀리 나아가라는 약속만으로는 위로 받기 어렵게 되었다. 구조는 거대해졌지만 개인은 더 쉽게 소모되고, 선택지는 늘어났지만 정체성은 더 자주 흔들린다.
이 지점에서 세계는 다시 다른 종류의 문화적 힘을 필요로 하기 시작했고, 옥토브르와 치켈리는 그 공백을 메운 사례로 한국의 K-팝과 한류를 주목한다. 두 학자가 '스위트 파워(Sweet Power)'라고 부르는 것은 프랑스, 미국, 일본이 보여준 모델과는 다른 형태의 영향력이다.
미국의 국제정치학자 조지프 S. 나이(Joseph S. Nye, Jr.)가 제안한 개념인 '소프트 파워'가 국력과 이미지를 매력적으로 보여줌으로써 타인의 선택과 행동을 바꾸는 힘, 곧 설득과 동의를 이끌어내는 힘이었다면, 스위트 파워는 그보다 더 내밀한 자리에서 작동한다. 국경이나 이념을 넘어, 상처받은 개인들이 어떤 노래와 이야기, 캐릭터와 서사를 매개로 서로를 알아보고 연결되는 과정 자체에 초점을 맞춘 개념이다.
타인을 설득하거나 지배하려는 힘이 아니라, 상처 난 마음을 쓰다듬고 서로를 향해 다시 얼굴을 들게 하는 정동의 힘, 팬덤과 연대를 통해 형성되는 감정적 유대의 힘이 바로 그것이다. 옥토브르와 치켈리는 한국 문화가 이 스위트 파워를 가장 선명하게 드러내는 대표적 사례라고 읽어낸다.
세계인들에게 한국 문화의 메시지는 "더 올라가라"가 아니라 "쓰러져도 괜찮다, 다시 일어설 수 있다"에 가깝다. 역설적인 것은 정작 한국 사회 안에서는 교육과 직장, 일상 전반에 "넘어지면 안 된다, 항상 더 올라가야 한다"는 채찍의 언어가 깊게 스며 있다는 점이다. 전쟁 같은 경쟁의 전선이 삶을 짓누를수록 한국인들은 그 틈에서라도 잠시 숨을 돌리고 싶어 했고, 바로 그 지점에서 위안과 화해, 회복을 건네는 한국의 노래와 드라마·영화가 한국인에게는 피난처가 됐으며 세계인에게는 위로의 언어가 된 것이다.
한국적 '한'의 구조