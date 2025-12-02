넷플릭스

넷플릭스 영화 <케이팝 데몬 헌터스>의 한 장면.<케이팝 데몬 헌터스>의 서사는 이 구조를 가장 또렷하게 드러낸다. 이 영화에서 악마들은 사람들의 결핍과 상처, 수치심을 먹고 힘을 얻는 존재이고, 혼문은 팬들이 마음을 모아 지켜내는 일종의 보호막이다. 주인공 루미와 진우는 각각 반인반마라는 출생의 비밀과 가족을 버리고 성공을 택한 과거를 안고 살아가며, 끝내 무대 위에서 이 상처들을 숨기지 못하고 드러내게 된다.관객 앞에서 비밀이 폭로되고, 배신과 오해가 뒤엉킨 뒤에도, 이들은 서로를 향해 손을 내밀고 자신의 잘못과 약함을 인정하는 길을 선택한다. 그런 과정을 통해 팬들은 더 이상 우상과 거리를 둔 소비자가 아니라, 함께 노래하며 혼문을 다시 세우는 존재로 등장한다.악을 물리치는 힘은 경쟁자를 짓밟는 승리에서가 아니라, 상처와 수치심을 고백하고 서로를 지지하는 공연의 순간에서 나온다. 결국 혼문이 빛을 되찾고 무지갯빛 장막으로 다시 서게 되는 결말은 남을 파괴하는 복수가 아니라 고백과 용서, 연대가 악을 봉인하는 힘이 될 수 있다는 점을 상징적으로 보여준다. 이루지 못한 것에서 출발하되, 그것을 타인을 해치는 분노로 바꾸지 않고 스스로를 회복하는 힘으로 전환하려는 정서, 바로 한(恨)의 구조가 그 바탕에 놓여 있다.흔히 한의 정서를 한국인들만 가진 고유의 정서라고 한다. 일면 수긍이 가는 말이다. 전 세계 어떤 언어로도 한은 번역되기 어렵다. 한자어 恨(hèn)이 중국어에서도 쓰이지만 그 의미는 '증오, 원망, 원한'에 더 가깝다. 일본어에도 '恨み(우라미, urami)'라는 표현이 있지만, 중국어의 경우와 마찬가지로 주된 의미는 '원한, 앙심, 섭섭함'에 가깝다. 이와 유사한 개념으로 종종 거론되는 '怨(원, on)'은 일상적 감정에 가까운 恨み보다 훨씬 강한 정서적 긴장을 담으며, 극적 서사나 응징의 뉘앙스가 덧입혀진 표현으로 이해할 수 있다.김대중 전 대통령은 영화 <서편제>를 보고 난 뒤 이 문제를 흥미로운 비유로 풀어낸 바 있다. 그는 한국의 '한'과 일본의 '원(怨)'을 비교하면서, 둘 다 이루지 못한 것에서 비롯된 감정이지만 풀리는 방식이 다르다고 설명했다. 일본적 '원'은 끝내 복수나 쟁취를 통해 갚아야 하는 빚에 가깝다면, 한국의 '한'은 남을 응징함으로써가 아니라 스스로를 다스리고 다시 제자리로 돌아가며 풀어가는 정서라는 것이다.그는 이를 설화 속 토끼와 거북이 이야기에 빗대어 설명했다. 용궁에 끌려갔다가 간을 빼앗길 위기에 놓인 토끼는 간이 집에 있다고 속여 위기를 모면하고, 다시 육지로 돌아오면서도 거북이에 대한 복수나 응징을 생각하지 않는다. 김대중은 이 토끼를, 남을 해치지 않고도 자신의 위기를 넘어서는 존재로 읽었다. 설화 속 토끼는 원한을 끝까지 붙잡고 복수하는 대신, 자신의 자리를 되찾는 것으로 스스로의 위안을 회복한다.김대중이 보기에 이것이 바로 한국적 '한'의 구조였다. 풀리지 않은 고통에서 출발하지만, 그것을 타자를 향한 파괴가 아니라 자기 회복과 삶의 지속으로 전환하는 힘, 그 미묘한 방향 전환이 한국 문화가 세계인의 마음속 결핍과 상처를 건드릴 수 있는 이유일지도 모른다.그렇다고 해서 '한'이 한국인에게만 주어진 특이한 감정이라는 뜻은 아니다. 오히려 정반대로, 우리가 한이라고 부르는 이 감정의 구조는 인간이라면 누구나 품고 있는 보편적 정서에 더 가깝다. 다만 어떤 문명에서는 이 정서가 언어와 예술을 통해 또렷한 이름과 형식을 부여 받는 반면, 다른 문명에서는 그러지 못한 채 막연한 느낌과 분위기로만 떠돌다가 무의식의 층위에 가라앉아있을 뿐이다.