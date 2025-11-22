네이버 뉴스 라이브러리

"구속된 간첩 7명은 송지섭(59·전 군 헌병기관 문관), 송기준(54·대진화학 대표), 송기섭(58·전 서울시 공무원), 한광수(69·전 이화여대 음대 교수), 송기복(40·여·신광여중 교사), 송기홍(37·신림미술학원장)·송기수(35·척추교정사) 등 송창섭의 자녀·친족 등으로 정계·교육계·경제계·군부 및 학원과 국가기관 등에 깊이 침투, 조직적으로 활동을 해왔다."

1982년 9월 10일 자 <경향신문> 기사 "전 교수 등 25년 암약 간첩망 타진"북의 연고선 공작이 끝난 뒤인 1982년 9월 10일, 국가안전기획부(현 국가정보원)는 송씨 일가 28명(일부 보도에는 29명)을 고정간첩단으로 발표했다. 이날과 다음날의 신문 1면에는 '고정간첩단 28명 검거' 등의 기사가 실렸다. 이른바 '송씨 일가 간첩단 사건'의 대대적 보도였다.그날 <경향신문> 톱기사는 "국가안전기획부는 거물급 북괴 남파간첩인 노동당 연락부 부부장 송창섭(62·재북)에 포섭돼 입북, 간첩교육을 받고 25년간이나 서울과 충북을 거점으로 암약해온 고정간첩단 29명을 적발, 이 중 간첩 7명과 방조자 5명 등 12명을 구속, 검찰에 송치하고, 4명을 불구속 송치했으며, 나머지 13명은 개전의 정이 뚜렷해 훈계 방면했다"라며 그 일가의 이름을 열거했다.안기부는 1957년 5월부터 1977년 2월까지 8차례 남파된 송창섭이 각 분야의 친척들을 점조직으로 묶은 뒤 정보를 수집하고, 서울 시내 4개 대학에 재학 중인 자녀들을 통해 대학가 동향을 파악하고 유언비어를 유포했다고 발표했다.또 공작금 1억 8천만 원이 북에서 지급됐고, 서울 명동·충무로·종로5가 등의 암달러상·광고회사·택시회사 등의 위장업체 수입이 이들의 활동비가 됐다고 발표했다. 덕분에 송창섭 같은 남파간첩들이 이남에 잠복할 수 있었다는 것이 안기부의 주장이었다.하지만 '국가정보원 과거사건 진실규명을 통한 발전위원회'의 조사에 따르면, 그것은 모두 거짓이었다. 송창섭의 남파 횟수도 마찬가지다. 위원회 조사 결과를 담은 위 국정원 보고서는 "입증 가능한 것은 오직 1960년의 2차 남파뿐"이라고 지적한다.국정원의 내부 자료가 그것을 증명한다. 국정원 보고서는 "송씨 일가 간첩단 사건 발표 후에 작성된 <흑룡공작철>에 송창섭의 1차, 2차 남파만 기록되어 있고, 1968년에는 김일성의 지시에 의해 탄광으로 좌천되었다고 기록돼" 있음을 알려준다.송창섭 남파에 관한 안기부 발표는 물증이 아닌 진술과 증언에 기초했다. 그런데 진술은 고문과 강요에 의한 허위자백이었고, 증언은 법정에 내놓기에 너무 허술했다.일례로, 송창섭이 1977년에 부인 한경희를 만났다는 부분은 한경희의 암달러가게 직원인 김건주의 증언에 기초한 것이었다. 그런데 김건주는 '사장님이 가게 인근의 성보다방에서 50대 중년 남자를 만나는 것을 봤다'고 증언했을 뿐이다. 그 남자가 북에서 내려온 전 남편일 것이라는 부분은 안기부의 상상이다.