제정구기념사업회

빈민운동 대부 '파란눈의 신부' 정일우 신부정일우는 서울 상계동에서도 헌신적으로 싸웠다. 그와 동지들의 노력은 종교계의 지원을 이끌어내는 데 기여했다. 1987년 4월 14일 자 <동아일보>는 "미국인 정일우 신부와 제정구 씨, 손인숙 수녀 등은 지난해 6월부터 이곳 상계동 철거지역 내 폐허 위에 비닐천막을 치고 목회활동과 봉사활동을 전개해왔다"고 전했다.그곳 철거 현장 한복판에 십자가와 함께 세워진 10평 남짓한 비닐천막은 천막성당 겸 천막교회였다. 1986년 12월 23일 자 <동아일보>에 따르면, 이곳에서는 오전 11시에는 가톨릭 미사, 오후 8시에는 개신교 예배가 거행됐다. 상식적으로 이해할 수 없는 일이지만, 낮에 철거반원들과 싸우느라 육체적으로 지친 주민들에게는 종교의식을 많이 갖는 게 힘이 됐다고 한다.정일우는 그 천막 바로 옆에 1인용 텐트를 치고 기거했다. 김수환 추기경이 그 천막을 방문하고 1986년 성탄절 메시지에서 상계동 문제를 지적함으로써 가톨릭계의 관심을 증폭시킨 데는 정일우와 동지들의 헌신이 밑거름이 됐다.정일우는 철거반대투쟁에 그치지 않고 철거민 보금자리를 만드는 데도 참여했다. 1970년대부터 그는 철거민들을 위한 복음자리마을·한독주택·목화마을 등을 조성하고 그들의 경제적 자립을 도왔다. 경기도 시흥시 소래면의 복음자리마을에서 생산된 복음자리 딸기잼이 널리 알려진 것은 그 때문이다.정일우의 헌신은 국제사회까지도 감동시켰다. 1986년에 그는 제정구와 함께 막사이사이상을 받았다. 1997년에 대한민국 국적을 취득한 그는 1990년대 후반에는 산업화에서 소외된 농촌 문제에 더 집중했다. 도시빈민과 연대하게 된 애초의 동기가 농촌 문제와 접목됐던 것이다.군사정권들이 주도한 한국의 산업화에서는 소수 특권층을 위해 다수 대중을 희생시키는 일이 아무렇지도 않게 벌어졌다. 국가와 재벌은 산업화의 결실을 차지하는 데 치중한 나머지, 그로 인한 대중의 고통은 사실상 방치했다. 이 과정에서 판자촌 철거민들이 한층 더한 고통을 겪었다.위 김수현 논문은 "국내에서는 거의 알려지지 않았지만, 베를린에서 열린 해비타트 국제연합(Habitat International Coalition, 1987년)에서도 우리나라는 남아프리카공화국과 함께 '가장 비인간적인 철거를 자행하는 나라'로 지목당하는 수모를 겪었다"고 말한다.서울 올림픽 전년에 이런 지적을 받았던 나라에서 정일우 신부는 판자촌 및 철거민 현장에서 복음을 온몸으로 전파했다. 그는 79세로 선종하는 날까지 한국 산업화에서 소외된 사람들과 생사고락을 함께한 성자다.