김동원 감독의 다큐멘터리 영화 <내 친구 정일우>(2017)푸른영상
미국 일리노이주 시카고에 위치한 예수회 중서부관구의 홈페이지
에 따르면, 아일랜드계인 정일우는 일리노이주 필로에서 출생했다. 고등학생 때 예수회를 접했다가 졸업 후인 1953년에 18세 나이로 입교한 그는 세인트스타니슬라우스대학·세인트루이스대학·세인트메리칼리지에서 예수회 정규과정을 이수했다. 사제 서품을 받은 것은 31세 때인 1966년이다.
그는 입교 당시에는 일리노이주와 서남쪽으로 접한 미주리관구에 속했다. 그랬다가 1955년에 일리노이주와 북쪽으로 접한 위스콘신관구가 창설되면서 그곳 소속이 됐다. 이것이 그를 한국과 매개해 준 공식적 인연이다. 위 홈페이지는 "초창기의 한국 선교가 1년 된 위스콘신관구에 위탁된 때부터" 정일우의 선교가 한국과 밀접한 관련을 맺었다고 알려준다.
그가 한국에 온 것은 장면 내각이 들어선 다음 달인 1960년 9월이다. 25세 나이로 한국 땅을 밟은 그는 3년 뒤 돌아가 세인트루이스대학에서 공부하고, 사제서품을 받은 이듬해인 1967년에 돌아왔다. 32세인 이때부터 서강대학교에서 교편을 잡고 한국 선교에 나섰다.
예수회가 그를 파견한 것은 당연히 교세 확장을 위해서다. 위 글은 그가 한국 예수교의 위상을 증대시키는 데 기여했다고 평한다. 이런 선교 문제와 더불어 그가 심혈을 기울인 또 다른 과제는 경제개발에서 소외된 도시 빈민 문제다.
정일우는 선교활동만으로는 그것을 해결할 수 없다고 판단했다. 서울연구원장을 지낸 김수현 세종대 교수의 <가난이 사는 집: 판자촌의 삶과 죽음>은 "서강대에서 신학을 가르치고 예수회 수련장으로 일하고 있던 그는 자신이 '복음을 입으로만 살고 있다'는 생각이 들었다"라며 "이에 1973년 예수회 수련장에서 물러나 청계천 판자촌에서 평생 동지였던 제정구와 처음 만났다"고 기술한다.
복음을 몸으로 실천해야겠다고 결심하고 판자촌에 들어간 38세의 정일우는 유신체제 반대투쟁으로 서울대에서 제적된 아홉 살 연하의 제정구(1944~1999)를 만나 빈민운동을 함께했다. 정일우는 제정구와 함께 판자촌 주민들과 생사고락을 같이하면서 그들의 권익을 위해 싸웠다.
정일우는 1970년대 후반의 서울 양평동 판자촌 철거 현장은 물론이고 1980년 중반의 서울 목동 철거 현장 등에도 등장했다. 학생운동권 및 민주화 세력이 가세한 목동 투쟁에서는 철거민 운동이 한 단계 도약하는 성과가 도출됐다. <서울학연구> 1999년 제13호에 실린 위 김수현 교수의 논문 '서울시 철거민운동사 연구'는 목동 철거민 투쟁이 "1980년대적인 철거민운동의 전형"이었다고 평한 뒤 이렇게 설명한다.
"주민들은 초기에는 막연히 적정 보상을 요구했으나, 반대운동이 지속되어가면서 아파트 입주권이나 대토, 임대아파트 등으로 그 요구가 구체화·다양화되었다. 또 목동에서는 최초로 세입자 대책 문제가 등장했으며, 세입자에게도 보상해야 한다는 선례를 남기게 되었다. 당시로서는 아직 영구임대주택의 개념이 없었기 때문에, 세입자에게도 장기임대아파트를 제공하게 된다."
철거민들이 겪은 고통에 비하면 위와 같은 보상은 아무것도 아니지만, 제한적이나마 성과를 거둔 것은 그들의 투쟁과 더불어 협력자들의 연대 때문이다. 위 논문은 "목동에서는 학생이나 종교계가 본격적으로 주민들과 연대"했다고 말한다. 정일우 같은 종교인들도 인상적인 투쟁을 벌였다.
소외된 사람들과 생사고락 함께한 성자