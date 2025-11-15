기사를 스크랩했습니다.
시장조사기관 더라운드업(TheRoundup)의 보고서에 따르면 2023년 한 해에 전 세계에서 약 9200만 톤의 의류 폐기물이 발생했으며, 2030년까지 두 배로 증가할 것으로 전망이다.[1] 빠르게 유행이 바뀌는 '패스트 패션'으로 유행이 지난 옷이 버려지고, 버려진 옷을 처분하기 위해 매립하고 태우는 옷을 쌓아 올리면 부피로 서울 남산 9개 정도 규모가 된다.

저렴한 가격과 빠른 생산 주기를 특징으로 하는 패스트패션은 대량 생산과 소비를 유도하며, 그 과정에 쓰레기뿐 아니라 많은 온실가스를 배출한다. '유엔 지속가능한 패션 연합'은 패션 산업의 온실가스 배출량은 전 세계 배출량의 2~8%를 차지한다.[2] 섬유 생산, 염색, 운송, 판매, 폐기 등 다양한 공정에서 온실가스가 나오고 있어 집계방법에 따라 발생량 통계가 달라진다. '글로벌 패션 어젠다(GFA)'는 현재 추세가 계속된다면 패션 산업의 온실가스 배출량은 2030년까지 연간 약 28억 톤에 이를 것으로 예상했다.[3]

지금 이 순간에도 한철 입다가 금세 버려질 옷이 끊임없이 만들어지고 있고, 동시에 반대의 흐름 또한 뚜렷해지고 있다. 중국 톈궁 대학교 쉬쥔 교수는 "코로나 이후 새로운 옷을 소비하기보단, 원래 있던 옷을 재활용하거나 재판매하는 이른바 '지속 가능한 패션 사업'이 주목받고 있다"라고 말했다.[4]

중고 의류

MZ들의 빈티지 패션 열풍과 플랫폼의 등장

슬로바키아 줄리나 대학교의 베로니카 하란토바 교수는 "경제 불황과 더불어 명품 구매를 자랑하던 '욜로(YOLO)' 문화가 점차 사라짐에 따라 합리적인 소비의 가치가 높아졌으며, 이에 따라 브랜드의 새 제품을 구매하는 것보다 빈티지 의류를 구매하는 것이 합리적인 소비라는 인식이 생겨났다"라고 밝혔다. 하란토바 교수는 또한 "빈티지 패션이 새로운 패션 트렌드로 자리 잡았으며, 패션에 관심이 많은 MZ세대는 명품 브랜드의 새 제품보다 훨씬 가격이 저렴하고 개성이 강한 빈티지 의류에 매력을 느낀다"라고 지적했다.[5]

많은 사람이 동시에 입는 유명 브랜드의 옷보단 한정된 수량의 빈티지 의류가 자신만의 패션을 뽐내기에 더 적합하다는 생각이다. 빈티지 의류를 즐겨 입는 숙명여대 의류학과 임현서씨는 "평소에 빈티지 의류를 을지로나 홍대, 성수에 있는 오프라인 매장에서 직접 입어보고 마음에 들면 구매한다"며 "때로 앱을 통해서 주문한다"라고 말했다. "온라인 상에선 하루 종일 들여다보다가 취향에 맞는 제품을 한 두개 발견할 수 있는데, 빨리 구매하지 않으면 금방 품절되기에 가급적 짧게 고민해야 한다"라고 앱 구매 요령을 전했다.

임씨의 사례에서 보듯 중고 의류를 구매하는 방식이 서울 동묘의 구제 거래 시장 등 오프라인 매장에서 간편한 비대면 온라인으로 옮아가는 추세가 확산하고 있다. 이러한 수요를 겨냥해 거래 과정을 전문적으로 대행해 주는 온라인 서비스 플랫폼이 등장하였고, 이에 따라 중고 의류 판매 서비스를 제공하는 온라인 플랫폼의 이용자 수가 증가하는 선순환이 이뤄지고 있다. 사회적, 환경적으로 긍정적인 영향을 미치는 이런 플랫폼은, 국내에선 '차란'이 대표적이다.

중고 의류 판매 대행 서비스 플랫폼 '차란'

국내 빈티지 의류 구매 대행 서비스 플랫폼 차란(대표 김혜성)은 중고 의류 판매에 특화했다는 점에서 번개장터, 당근마켓 등과 같은 기존의 플랫폼과 차별성을 가진다. 앱 이용자가 구매 대행을 신청하면 백을 보내주고, 옷을 넣고 문 앞에 놔두면 수거해 대신 판매하고, 정산까지 한 번에 해주는 구조이다. 차란은 당근이나 번개장터같이 판매자가 제품 하나하나를 업로드하고, 일일이 구매 의사가 있는 다른 이용자와 채팅을 하며 일정을 조율해야하는 번거로움을 보완하기 위해 만들어졌다.[6]

한 번에 20~30벌 정도의 중고 의류를 수거하며, 판매자가 원한다면 kg당으로 계산하여 페이포인트로 정산받을 수 있다. 기존 중고 거래 플랫폼의 번거로움과 신뢰 부족을 해결하고자 2022년 1월 마인이스를 창업하고, 2023년 8월 플랫폼 차란을 정식 출범했다. 차란의 수익모델은 중고 패션 재판매 플랫폼의 서비스 수수료 모델에 기반한다. 판매자가 직접 중고 의류를 올리는 것이 아니라, 상품을 수거해 가공(촬영, 살균, 패킹 등) 후 판매를 대행하여 일정 비율의 수수료를 차감하고 나머지를 판매자에게 지급하는 형식이다.[7]

차란은 매 분기 최고 기록을 경신하며 빠르게 성장 중이다. 출시 1년 5개월(2024년 12월 말 기준) 만에 누적 이용자 57만 명, 앱 설치 111만건 을 기록했으며 2024년 4분기 거래액은 전년 대비 9배 성장했다.[8]

차란 홈페이지

패션 중고 거래 시장에 뛰어든 국내 최대 패션 플랫폼 '무신사'

차란을 시작으로 빈티지 의류 판매 플랫폼 시장이 기지개를 켜자 일반 패션 플랫폼도 중고 제품을 판매하는 서비스를 도입하기 시작했다. 무신사는 MZ세대에게 인기 있는 브랜드를 카테고리별로 분류해 쉽게 구매할 수 있도록 해주는 국내 최대 패션 플랫폼이다.[9] 지금까지 새 제품만을 판매하던 무신사도 빈티지 의류 열풍 트렌드에 맞게 '무신사 유즈드'라는 상표권까지 등록하며 중고 제품을 구매할 수 있게 하는 시스템을 지난 8월 도입했다. 또 한정판 거래 플랫폼 솔드아웃(soldout)을 운영 중이다.[10]

해외에서 더 활발하다

해외는 국내보다 빈티지 의류 플랫폼 사업이 더 활발하다. 스레드업(ThredUp)은 캘리포니아의 퍼시픽 콜리지에이트 스쿨(Pacific Collegiate School)의 개발 및 커뮤니케이션 디렉터로 활동한 제임스 라인하트가 2009년 창업한 인공지능(AI)을 이용한 여성복과 아동복 재판매 플랫폼이다. AI가 앱 이용자의 취향과 선호도에 맞추어 중고 판매 의류를 추천한다.[11]

AI를 통한 사용자의 수요 예측으로 불필요한 소비를 줄이고 재사용 가능한 옷을 빠르게 선별하여 순환 경제를 촉진한다. 배송 경로를 최적화함으로써 창고 배치를 자동화하고, 수요 기반 배송 계획을 수립하여 온실가스 배출량을 줄이고 있다.[12] AI를 통한 플랫폼 사업이 실제로 물류 관련 운송의 온실가스 배출량을 15~20% 저감했다는 통계가 있다.[13]

스레드업에선 룰루레몬, 자라, 제이.크루, 앤 테일러 로프트 등 5만 5000개 이상의 브랜드를 최대 90% 저렴하게 구매할 수 있다. 89달러 이상 주문 시 간편한 반품 및 무료 배송 혜택을 제공하며 페이팔, 애플페이, 신용카드 등를 통한 간편한 결제가 가능하다. [14] 2021년 7월엔 LG전자와 파트너십을 맺고 미국 내 '세컨드 라이프(Second Life)' 캠페인을 진행했다.[15]

미국 온라인 소매 시장은 2024년 23% 성장하였으며, 향후 5년 내에 거의 두 배로 성장하여 2029년에 시장 규모가 400억 달러에 이를 것으로 예상된다.[16]

Vinted 홈페이지

유럽의 온라인 중고 의류 플랫폼으론 '빈티드(Vinted)'를 들 수 있다. 빈티드의 판매자는 수수료를 내지 않는다. 구매자에게만 '구매자 보호 수수료' 0.7달러에 상품 가격의 5%를 부과하여 수익을 창출한다.[17] 이 플랫폼은 소셜미디어들이 커뮤니티를 활성화하는 방안을 적극 도입하여 사용자가 프로필을 설정하고 서로 팔로우하며 리뷰도 남길 수 있도록 다양한 지원 정책을 제공한다. 회원별로 선호하는 브랜드, 사이즈를 설정하도록 유도해 플랫폼을 개인화하는 전략을 펼쳤다. 사용자가 입력한 정보 및 행동 패턴을 통해 수집한 정보로 소비자 니즈에 맞춘 개인화한 추천 상품을 인기 상품과 함께 보여준다.

유럽재활용산업연맹(EuRIC)의 생애주기평가(LCA)에 따르면 중고 의류의 재사용은 신규 의류 생산에 비해 환경 영향을 최대 70분의 1까지 낮출 수 있다. [18] 고품질 또는 중간 품질의 의류 한 벌을 재사용하면 약 3kg의 이산화탄소를 절감할 수 있으며, 신규 생산 대비 단 0.01%의 물만을 소비한다. 스레드업의 연구에 따르면 소비자가 새 옷 대신 중고 의류를 한 벌 구매할 때 7.9kg의 이산화탄소 배출, 122.5메가줄(MJ)의 에너지, 292.9리터의 물 소비를 절감할 수 있다.[19]

스코틀랜드 에든버러 대학교 경영대학원의 크리스티나 아욱스토바 교수는 "명품을 과시하고 과소비를 조장하는 사회 풍조를 바꾼다는 점에서도 사회적으로 긍정적인 영향을 미치는 데 한몫한다"라며 "원래 있던 옷을 폐기 처리하기보단 옷이 지닌 세월과 역사에 가치를 부여하며 '비싸고 새로운 것이 무조건 좋다'라는 인식을 바꿀 수 있다"라는 점에서 의류 재사용에 의미를 부여했다. [20] 공장식으로 대량 생산되는 남들과 똑같은 옷보다, 한정된 수량인 빈티지 의류는 남들과는 다른 개성을 중요시하는 MZ세대에게 매력적인 선택지가 될 수 있다. 창의적인 시장 설계와 지원이 필요한 시점이다.

글: 안치용 아주대 융합ESG학과 특임교수, 임세희·박예영 기자(동국대 미디어커뮤니케이션학과), 이윤진 SDG경영연구소장


덧붙이는 글 이 기사는 ESG비즈니스리뷰에도 실립니다.

