중고 의류슬로바키아 줄리나 대학교의 베로니카 하란토바 교수는 "경제 불황과 더불어 명품 구매를 자랑하던 '욜로(YOLO)' 문화가 점차 사라짐에 따라 합리적인 소비의 가치가 높아졌으며, 이에 따라 브랜드의 새 제품을 구매하는 것보다 빈티지 의류를 구매하는 것이 합리적인 소비라는 인식이 생겨났다"라고 밝혔다. 하란토바 교수는 또한 "빈티지 패션이 새로운 패션 트렌드로 자리 잡았으며, 패션에 관심이 많은 MZ세대는 명품 브랜드의 새 제품보다 훨씬 가격이 저렴하고 개성이 강한 빈티지 의류에 매력을 느낀다"라고 지적했다.[5]많은 사람이 동시에 입는 유명 브랜드의 옷보단 한정된 수량의 빈티지 의류가 자신만의 패션을 뽐내기에 더 적합하다는 생각이다. 빈티지 의류를 즐겨 입는 숙명여대 의류학과 임현서씨는 "평소에 빈티지 의류를 을지로나 홍대, 성수에 있는 오프라인 매장에서 직접 입어보고 마음에 들면 구매한다"며 "때로 앱을 통해서 주문한다"라고 말했다. "온라인 상에선 하루 종일 들여다보다가 취향에 맞는 제품을 한 두개 발견할 수 있는데, 빨리 구매하지 않으면 금방 품절되기에 가급적 짧게 고민해야 한다"라고 앱 구매 요령을 전했다.임씨의 사례에서 보듯 중고 의류를 구매하는 방식이 서울 동묘의 구제 거래 시장 등 오프라인 매장에서 간편한 비대면 온라인으로 옮아가는 추세가 확산하고 있다. 이러한 수요를 겨냥해 거래 과정을 전문적으로 대행해 주는 온라인 서비스 플랫폼이 등장하였고, 이에 따라 중고 의류 판매 서비스를 제공하는 온라인 플랫폼의 이용자 수가 증가하는 선순환이 이뤄지고 있다. 사회적, 환경적으로 긍정적인 영향을 미치는 이런 플랫폼은, 국내에선 '차란'이 대표적이다.국내 빈티지 의류 구매 대행 서비스 플랫폼 차란(대표 김혜성)은 중고 의류 판매에 특화했다는 점에서 번개장터, 당근마켓 등과 같은 기존의 플랫폼과 차별성을 가진다. 앱 이용자가 구매 대행을 신청하면 백을 보내주고, 옷을 넣고 문 앞에 놔두면 수거해 대신 판매하고, 정산까지 한 번에 해주는 구조이다. 차란은 당근이나 번개장터같이 판매자가 제품 하나하나를 업로드하고, 일일이 구매 의사가 있는 다른 이용자와 채팅을 하며 일정을 조율해야하는 번거로움을 보완하기 위해 만들어졌다.[6]한 번에 20~30벌 정도의 중고 의류를 수거하며, 판매자가 원한다면 kg당으로 계산하여 페이포인트로 정산받을 수 있다. 기존 중고 거래 플랫폼의 번거로움과 신뢰 부족을 해결하고자 2022년 1월 마인이스를 창업하고, 2023년 8월 플랫폼 차란을 정식 출범했다. 차란의 수익모델은 중고 패션 재판매 플랫폼의 서비스 수수료 모델에 기반한다. 판매자가 직접 중고 의류를 올리는 것이 아니라, 상품을 수거해 가공(촬영, 살균, 패킹 등) 후 판매를 대행하여 일정 비율의 수수료를 차감하고 나머지를 판매자에게 지급하는 형식이다.[7]차란은 매 분기 최고 기록을 경신하며 빠르게 성장 중이다. 출시 1년 5개월(2024년 12월 말 기준) 만에 누적 이용자 57만 명, 앱 설치 111만건 을 기록했으며 2024년 4분기 거래액은 전년 대비 9배 성장했다.[8]