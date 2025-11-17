권우성

▲2007년 7월 2일부터 2007년 8월 27일까지 방영된 MBC 월화 미니시리즈 <커피프린스 1호점> MBC

그렇다면 2007년에는 무슨 일이 있었던 것일까? 2008년에는 왜 커피 기사가 넘쳤던 것일까? 무엇이 커피에 대한 세간의 관심을 폭증시켰을까? 바로 2007년 7월 2일 시작하여 8월 28일까지 18부작으로 방영된 MBC 월화 미니시리즈 <커피프린스 1호점>이 불러온 열풍이었다.



커피 기업의 손자로서 카페를 운영하는 한결(공유)과 이곳에서 일하는 바리스타 은찬(윤은혜)이 남녀 주인공으로 등장하였다. 주인공 두 사람이 연기한 '바리스타'라는 낯선 직업을 단기간에 인기 직업으로 각인시키고, 이들이 만드는 드립커피는 단숨에 청춘 남녀 모두가 찾는 인기 상품으로 등극하였다.



2005년에 <내 이름은 김삼순>이라는 드라마가 '파티시에' 열풍을 불러온 데 이어 이번에는 바리스타 열풍이었다. 이 드라마 이후 바리스타 자격증을 취득하려는 수험생이 급증했다. 예컨대 2005년부터 바리스타 자격증을 수여하기 시작한 한국커피교육협의회(현재의 한국커피협회)의 자격시험 응시자는 매회 40퍼센트씩 증가할 정도였다. 신문마다 방송마다 "바리스타 되고 싶으세요?" "바리스타 도전기" "바리스타계 슈퍼스타 ○○○씨" 등의 기사와 방송이 넘쳐났다.



더불어 커피메이커의 인기가 치솟기 시작했다. 10만 원 전후의 커피메이커로부터 100만 원이 넘는 에스프레소 머신까지 자고 나면 새로운 제품이 시장에 등장했다. 집에서 커피를 갈고 내려 마시는 홈카페 문화가 급속도로 확대되면서 간단한 그라인더와 드리퍼 판매 열기도 뜨거워졌다.



세계적인 커피생두 경매인 '컵오브액셀런스'(Cup of Excellence)에서 한국인이 처음으로 최고급 생두 낙찰을 받은 것도 이 해였고, 한국인들이 탐험대를 꾸려서 커피의 고향인 아프리카와 홍해 연안 국가 탐방에 나섰던 것도 이 해였으며, 전국의 많은 전문 대학에서 바리스타 학과를 앞다투어 개설하기 시작한 것도 이 해였다. 커피프린스 1호점 열풍이 불러온 변화였다.



커피의 인기와 함께 범람한 가짜뉴스



문제는 가짜뉴스의 범람이었다. 커피의 인기와 함께 커피 관련 가짜뉴스가 크게 범람하기 시작한 것도 이즈음이었다. 대표적인 것이 우리나라 사람 1인당 커피 소비량이었다. 많은 신문에서 우리나라가 1인당 커피 소비량에서 세계 11위, 혹은 12위, 혹은 13위에 올랐다는 뉴스를 쏟아냈다. 간혹 국제커피기구(International Coffee Organization) 통계를 출처로 들먹였다. 당시 국제커피기구의 통계에서는 회원국도 아니고 커피 소비량이나 수입량이 대단하지도 않았던 한국의 커피 관련 정보는 제공하지 않고 있었다.



2007년 세계 평균 1인당 커피 소비량은 원두 기준으로 연 1.4킬로그램 정도였다. 한국은 세계 평균보다 약간 높은 정도였던 것으로 추정되지만 커피가 일상 음료였던 서구 대부분의 국가에 비해서는 낮았다. 아시아에서도 커피 소비 대국이었던 일본이나 커피 생산국이면서 커피 소비국이었던 인도네시아, 베트남, 필리핀보다 소비량이 많지는 않았다.



▲연말연시를 앞두고 초콜릿·커피·케이크 가격이 치솟는 '디저트플레이션'(디저트+인플레이션)이 현실화하고 있다. 국가데이터처 국가통계포털에 따르면 커피는 지난달 전년 대비 14.7% 올라 5개월 연속 10%대 상승률을 기록했다. 연합뉴스

드라마의 인기를 타고 커피가 건강에 좋은 음료라는 기사가 이때만큼 자주 언론에 등장한 적도 없을 것이다. 2007년에 등장한 커피와 건강 관련 보도를 보면 커피는 신장암 위험을 감소시키고, 통풍, 당뇨병, 신장결석, 우울증, 알츠하이머, 간경변, 천식 등의 위험을 낮추며, 여성의 대장암 위험도 낮춘다. 당시 언론 보도를 종합해 보면 커피 마시기를 조심해야 하는 것은 단 한 집단, 위궤양 증상으로 고생하는 환자들뿐이었다. 이를 제외한 모든 사람에게 커피는 약이었다.



그래서 사람들은 너나없이 카페에서, 자판기 앞에서, 집에서 커피를 마셨다. 생뚱맞은 보도도 있었다. KBS는 텔레비전 뉴스를 통해 '대학생 절반, 카페인 금단 증상'이라는 무시무시한 보도를 하였다. 우리나라 대학생 2명 중 1명꼴로 커피 금단 증상을 겪고 있다는 내용이었다. 게다가 커피 금단 증상보다 더 위험한 카페인 중독이 염려된다는 경고까지 하였다.



당시 보도가 사실이었다면 20년이 지난 지금쯤 대한민국 국민 대부분은 커피 금단 증상 혹은 카페인 중독으로 고통받고 있어야 마땅하다. 그렇지만 우리는 커피와 함께 건강하게 살고 있다. 이 뉴스는 당시 국내의 한 대학 병원이 제공한 검증되지 않은 정보에 바탕을 둔 가짜뉴스였다.



요즘 우리는 가짜뉴스, 가짜정보의 홍수 속에 살고 있다. 언론사의 이념성에 오염된 것이 뻔한 가짜뉴스가 넘치고, 언론 자유에 편승한 현수막이 물결치는 세상이다, '정보화 시대' 혹은 '지식산업 시대'라는 거창한 구호와 함께 시작된 것이 21세기다. 축적한 정보와 지식의 양이 자산인 시대라는 의미였다. 그런데 불과 25년 만에 우리는 '정보'와 '가짜뉴스'를 구분하는 탁월한 능력이 필요한 시대를 살고 있다.



나는 오늘도 기다린다. 누구나 존경할 만한 멋진 정치인이 등장하는 드라마가 나타나기를 손꼽아 기다린다. 전 국민이 목격한 내란을 부끄러움 없이 두둔하는 정치인, 판결문 작성할 시간 정도만 필요한 재판을 잡고 해를 넘기는 내란재판부를 두둔하는 정치인, 증거 조작과 협박으로 죄를 조작해 내는 법 기술을 인정받아 입문한 정치인, 이런 저질 정치인들이 사라지고 제대로 된 정치인이 나타나는 모습을 보고 싶은 것이다.



그래서 입이 거칠고 행동이 천박한 품격 없는 '정치인'(politician)이 아니라 누구나 존경할 만한 '정치의 장인', 즉 '폴리스타'(polista)라는 새로운 직업 집단이 탄생하기를 기대한다.



(한국학중앙연구원 명예교수, <커피 한잔에 담긴 문화사, 끽다점에서 카페까지>의 저자)

