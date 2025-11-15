▲
영화 <아메리칸 사이코> 스틸컷21세기엔터테인먼트
"누가 드라이 맥주를 시켰어? 위스키를 주문했어야지."
단정하고 매끈한 머리, 고급스러운 슈트, 삐딱한 자세로 앉아 술과 담배를 들고 있는 남자들. 지적이고 엘리트의 풍모가 넘치지만 거들먹거리는 말투와 눈빛에 허영이 가득하다. 단 한 사람만 제외하고.
벌겋게 상기된 표정으로 앉아 있는 이 남자의 이름은 패트릭 베이트먼, 어젯밤 뉴욕 한복판에서 시민과 경찰을 살해한 후, 변호사에게 그간 저지른 수많은 살인을 자백한 채 이곳에 막 도착했다.
그런데 어찌 된 일인지 모두가 평화롭다. 변호사는 베이트먼의 자백을 농담으로 취급하고, 동료들은 어제 회사 근처에서 벌어진 일을 모르고 있었다. 아니면 모르는 채 하는 건가? 모두 꿈이었던 것인가? 도대체 무슨 일이 일어나고 있는 것인가?
히피에서 여피로
패트릭 베이트먼, 27살, 하버드 대학교 졸업. 뉴욕 월스트리트 '피어스&피어스' 인수·합병(M&A) 담당 부사장, 맨해튼 최고급 아파트 거주. 짙은 눈썹에 푹 들어간 눈, 작은 얼굴에 군살 하나 없는 조각 같은 몸을 가진 그는 매일 새벽 운동 후 최고급 세안제와 안티에이징 크림을 바른 뒤 아르마니 슈트를 입고 출근한다.
점심 식사로 100달러를 아무렇지도 않게 지불하며 저녁 약속을 위해 매일 최고급 파인 다이닝을 예약한다. 단 한 곳, 전설의 레스토랑, 도르시아를 제외하고. 베이트먼은 도르시아 예약을 위해 필사적으로 노력하지만 한 번도 성공하지 못한다. 그리고 자신을 '마커스 할버스트럼'이라는 인물로 착각하는 폴 앨런이 도르시아 예약에 성공했다는 말을 듣는 순간, 한 번도 느껴보지 못한 열등감에 휩싸인다.
영화 <아메리칸 사이코>의 배경은 1987년 미국 뉴욕 월스트리트. 영화 속에서 과시와 허세에 찌들어 있는 젊은 백인 남성은 여피들이다. 여피(Yuppie)는 'Young Urban Professional'의 약자로 80년대 도시에서 성공한 젊은 전문직 계층을 가리킨다.
70년대 진보 바람이 불었던 미국은 80년대 로널드 레이건 대통령이 당선되면서 베트남 전쟁의 국가적 모멸감을 만회하기 위해 기독교를 바탕으로 한 백인 가정을 이상적으로 선전하고 미국 패권주의를 앞세운 신보수주의를 강화했다.
또한 경제적으로는 감세, 규제 완화, 공공부문 축소, 노동시장 유연화를 통해 신자유주의를 지향했다. 그 결과, 미국 사회는 국가 간섭의 최소화 속에 무한 경쟁과 소비문화를 추구하고 모든 문제를 개인의 책임으로 전가시키는 사회로 변했다.
이런 경제적 자유화와 주식 시장의 호황 속에서 뉴욕 금융계를 중심으로 젊은 고소득 엘리트 전문직이 등장했다. 이들은 자유시장과 경쟁을 찬양하고 소비를 미덕으로 여겼으며 대도시 중심가 최고급 아파트에 살면서 명품 정장과 시계, 고급 레스토랑을 성공의 기준으로 삼았다.
여피라는 단어는 1983년 <시카고 매거진>에서 처음 사용되었다. 70년 대 반문화와 저항을 외쳤던 히피와 대조되는 새로운 세대를 지칭하는 별칭이었다. 1984년 <뉴욕타임스> 칼럼니스트 밥 그린과 사회학자 댄 로텐버그는 여피를 히피에서 태어났지만 저항보다 이익을 택한 계급으로 정의했다.
이들의 분석처럼 여피와 히피는 같은 세대였다. 70년대 히피였던 세대가 80년대 들어 여피로 탈바꿈된 것뿐이었다. 여피 안에는 체제로부터의 자유를 꿈꾸었던 세대가 시장 안의 자유를 추구하는 세대로 변했다는 역설이 들어있다.