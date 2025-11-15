윤한샘

앵커 리버티 에일아이러니하게도 크래프트 맥주는 여피의 시대에 태어났다. 1978년 지미 카터 미국 대통령이 홈브루를 합법화하자 대량생산 '라거'에 반기를 든 젊은 양조사들이 등장했다. 이들이 시도한 맥주는 미국 홉을 넣어 개성적인 향미를 품은 '에일'이었다. 소량으로 생산해 비싸고 품질도 들쑥날쑥했지만 기존 맥주에서 볼 수 없는 매력을 품고 있었다.1975년 앵커 브루잉의 프리츠 메이태그가 출시한 리버티 에일을 필두로 1980년 시에라 네바다의 캔 그로스먼이 시에라 네바다 페일 에일을, 그리고 뉴 알비온의 잭 맥얼리프가 뉴 알비온 에일을 출시하며 새로운 맥주 시대가 도래했음을 천명하고자 했다.이런 크래프트 맥주의 배경에는 히피 정신이 들어 있었다. 프리츠 메이태그, 캔 그로스먼, 잭 맥얼리프는 버드 와이저, 밀러 같은 기득권 라거에 저항하는 반문화 정신을 맥주에 녹여내려고 했다. 하지만 히피스러운 맥주 탄생 뒤에는 레이건의 신자유주의의 그림자가 짙게 드리워져 있었다.사회학자 니콜 베컴은 크래프트 맥주 논문집 언탭드(Untapped)에서 이를 '기업가적 여가'라고 정의했다. 그녀는 크래프트 맥주가 "대기업 맥주와 같은 신자유주의적 구조 안에서 발전했다"라고 지적하며 취미로 시작한 홈브루가 시장의 논리 속에서 사업으로 성장했다고 설파했다. 히피의 정신을 품었지만, 레이건의 철학이었던 자율, 경쟁, 책임의 미학이 크래프트 맥주의 실질적인 토양이었던 것이다.찬란한 미래를 꿈꿨지만 시장은 그들의 기대와 달리 움직였다. 대중에게 맥주는 청량하고 저렴한 술이었다. 비싸고 익숙하지 않은 향미를 내는 맥주는 정착하는데 어려움을 겪을 수밖에 없었다. 그때, 구세주가 나타났다. 보보스(Bourgeois Bohemians)라는 신세대였다.보보스는 여피의 자본과 히피의 정신을 이은 새로운 계층이었다. 80년대 말 여피는 조롱의 대상으로 전락한다. 1987년 10월 19일 월요일, 미국 뉴욕 증시가 하루 만에 20% 이상 폭락하며 1조 7100 달러 이상의 손실이 발생했다. 우리가 흔히 '블랙 먼데이'라고 부르는 이 사건으로 여피는 종말을 맞았다.레이건의 시대가 저문 1990년, 샌프란시스코를 중심으로 새로운 사조의 젊은 엘리트들이 나타났다. 실리콘 밸리에서 정보 기술(IT)의 성공으로 큰 부를 이룬 이들은 초기에는 테크 여피로 불렸지만, 이후 보보스로 구분되었다.여피와 보보스의 가장 큰 차이는 소비였다. 여피가 '얼마나 버는가'로 자신을 증명했다면, 보보스는 '어떻게 쓰는가'로 자신을 증명했다. 보보스는 부를 소유했지만 단순한 부자가 되기를 거부했다.과소비보다 자신의 가치에 맞는 소비를 추구했고, 럭셔리 대신 진정성에 관심을 가졌으며, 대량생산 대신 장인정신이 깃든 상품을 구매했다. 또한 공공성에 냉소적이던 여피와 달리 로컬, 환경, 불평등 문제에 관심을 기울였고 위스키와 와인 대신 지역성을 중시하는 샌프란시스코 크래프트 맥주를 손에 들었다. 보보스는 여피에서 태어나 히피의 옷을 입은 존재들이었다.신자유주의 속에서 히피의 정신으로 탄생한 크래프트 맥주는 여피와 보보스의 틈에서 '혁명을 판매'하며 살아남았다. 반문화와 자본의 공존이야말로 크래프트 맥주의 역설이라 할 수 있지 않을까.