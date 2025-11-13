연합뉴스

불평등과 저성장을 극복하고 다시 도약하기 위해서는 새로운 산업을 지속적으로 창출할 수 있는 경제구조를 재구축해야 한다. 이를 위해서는 기업가의 도전정신이 살아날 수 있는 제도와 환경, 정부의 신산업 육성정책, 양질의 인력 확보가 핵심이다.



무엇보다 중요한 점은 외부환경이 과거와 크게 달라졌다는 사실이다. 오늘날 한국경제는 기술 발전 수준이 이미 상당히 높으며, 인공지능과 에너지 전환의 시대에는 지식과 아이디어가 기술의 핵심 요소가 되었다. 또한 생산의 상당 부분이 해외에서 이루어지고 있으며, 수도권과 지방의 격차도 매우 크다. 이와 같은 조건을 전제로, 우리는 세 가지 내적 성장동력을 재구축해야 한다.



첫째, 기업가들의 도전정신을 재점화해야 한다.



전통 산업에서 강자였지만 지대 추구에 집중해 온 2~3세대 기업가들에게 도전정신을 기대하기는 어렵다. 새로운 기술 시대에는 아이디어만 있으면 누구나 새로운 산업에 도전할 수 있는 환경의 조성이 중요하다. 중소기업, 벤처기업, 스타트업 등 도전적인 기업가들이 활발히 등장할 수 있도록 창업 진입장벽을 낮추고, 대기업의 불공정 관행으로부터 보호받을 수 있도록 제도를 정비하는 등 정부의 역할이 중요하다. 특히 인공지능 시대에는 정부가 인프라를 주도적으로 구축해 기업들이 저렴하게 접근할 수 있도록 지원해야 한다. 또한 창업 실패 후에도 재도전할 수 있는 환경과 제도를 마련하고, 생계 위협을 막기 위한 사회안전망 강화가 필요하다.



둘째, 양질의 인력을 확보해야 한다.



현재 우수한 인재들이 의대와 로스쿨 등 안정적인 진로에만 집중하는 구조에서는 새로운 산업 분야의 인력 부족이 심화될 수밖에 없다. 청년 인재들이 과학기술이나 문화예술 등 새로운 성장 산업에 관심을 가질 수 있도록 유인 구조를 설계하고, 그들이 의사 외 직업을 선택할 수 있도록 경제적 유인을 제공하는 마중물 정책이 필요하다.



셋째, 정부의 지원 정책은 지방 중심으로 설정되어야 한다.



수도권과 지방의 격차를 인정하되, 지방에서 새로운 산업이 창출될 수 있도록 정부가 강력한 유인을 제공해야 한다. 예컨대 인공지능과 재생에너지 인프라를 지방에 구축하고, 규제 샌드박스(신기술이나 새로운 서비스가 기존 규제 때문에 시장 진출이 어려울 때, 일정한 조건에 한해 규제를 면제 또는 유예하여 우선 시험·검증할 수 있도록 허락하는 제도) 운영도 지방에서 이뤄지도록 해야 한다.



한국경제가 저성장과 불평등의 늪에서 벗어나 다시 도약하기 위해서는 과거 고도성장의 원동력이었던 '새로운 산업 창출'의 선순환 구조를, 변화된 시대와 환경에 맞게 재구성해야 한다. 도전적인 새로운 주체들을 육성하고, 미래 산업 인력을 확보하며, 지방을 신산업 창출의 거점으로 전환하는 정책적 노력이 멈춘 성장 엔진을 다시 가동하는 출발점이 될 것이다.



