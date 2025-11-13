▲
지난 2일 경기도 평택항에 컨테이너가 쌓여 있는 모습.연합뉴스
한국경제는 외환위기 이전까지 수출주도형 산업화의 성공을 바탕으로 고도성장을 이뤘다. 그 과정에서 중산층이 확대되고 상대적으로 낮은 불평등이 유지된 바 있다. 하지만 외환위기를 기점으로 성장 엔진은 둔화되었고, 불평등은 심화되었다. 이러한 변화는 단순한 경기순환의 문제가 아니라, 고용·투자·지역·산업구조 전반에 걸친 '구조적 전환'의 결과이다. 이 글은 이 전환의 내부 메커니즘을 살펴보고, 오늘날 저성장·불평등·지역 격차·청년 기회의 축소로 이어지는 경로를 설명한다.
과거 고도성장의 내적 동력
경제성장은 자본 축적과 혁신을 통한 지속적인 기술 발전이 동반되어야 가능하다. 1997년 외환위기 이전 우리나라 고도성장의 중요한 특징은 기업들이 수출로 벌어들인 수익을 국내에 재투자하여 새로운 산업을 끊임없이 창출했다는 점이다. 한국 기업들은 1970년대 경공업 수출에서 출발해 건설·조선·자동차·기계·철강·석유화학을 거쳐, 다시 반도체·전기·전자로 산업의 외연을 확장해 왔다.
이러한 새로운 산업 창출의 중심에는 다음 네 가지 요인이 있었다.
첫째, 1세대 기업가들은 기술과 자본이 부족한 여건에서도 도전 정신을 바탕으로 현장에서 직접 실행하며 기술을 축적해 나갔다. 헌신적인 노동자들과 함께 생산혁신을 이뤘고, 빠른 자본 축적과 기술의 상용화에 성공해 세계 시장에 진출할 수 있었다.
둘째, 정부는 소수 기업에 자원을 집중적으로 지원하고 수출 및 신산업 육성 정책을 적극적으로 추진했다. 이는 기업가들의 실패 가능성을 낮추고 새로운 산업에 대한 투자를 유도했다.
셋째, 양질의 노동력을 안정적으로 확보하는 제도가 작동했다. 당시 기업들은 평생고용과 가족경영형 복리후생을 통해 인력을 유지했으며, 우수한 대학 입시생들이 의대보다 공대를 선호해 양질의 노동력이 풍부히 공급될 수 있었다.
넷째, 새로운 산업을 창출하는 데 필요한 기술 수준은 따라잡기 용이했고, 대부분의 생산이 국내에서 이루어졌기 때문에 낙수효과를 동반한 산업화가 가능했다.
이러한 요인들이 적절히 결합되며 1세대 기업가들의 도전정신을 뒷받침했고, 고도성장의 내적 동력이 되었다. 이로써 창출된 양질의 일자리는 가계소득 증가와 소비 확대로 이어져 선순환 구조를 형성했고, 낙수효과가 실질적으로 작동하면서 내수와 수출이 함께 성장하고 중산층이 확대되었다.
외환위기 이후 성장의 내적 동력 약화와 악순환
그러나 외환위기 이후 한국경제는 새로운 산업은 창출되지 못하고, 과거에 잘 작동하던 네 가지 요인이 반대로 작용하면서 저성장과 불평등이라는 구조적 문제를 겪고 있다.
외부환경의 변화는 노동시장의 구조를 뒤흔들었다. 1990년대 세계화 심화와 외환위기 충격은 기업의 해외생산 확대와 국내 구조조정을 촉진했다. 신규 및 확장 투자가 노동비용이 낮은 해외로 이동하면서, 평생고용과 같은 인력 유지의 필요성이 줄어들었다.
대신 노동시장 유연화로 정규직·비정규직의 이중구조가 심화되고, 고용 안정성은 하락했다. 이에 따라 청년층은 낮은 임금과 불안정한 고용을 피하기 위해 공무원 시험 등 안정적인 직군을 선호하게 되어 인적 자원의 쏠림 현상이 심해졌다. 이는 인적자본의 재배치 비용을 증가시켜 산업 전반의 혁신 역량 저하로 이어졌다.
지방 경제의 악순환도 심화되었다. 제조업 기반의 국내 생산설비가 해외로 이전되어 지방은 양질의 일자리가 급감했고, 청년층의 수도권 집중과 지방 이탈이 가속화되었다. 그 결과, 지역 간 인구·소득·산업생태 격차가 심화되었고, 지방의 수요 기반이 약화되면서 내수 침체로 이어지는 악순환이 발생했다.
기업가의 도전정신 또한 약화되었다. 1세대 기업가들로부터 기업을 물려받은 2~3세대는 상속비용 최소화와 지배권 방어를 위해 일감 몰아주기, 순환출자, 쪼개기 상장 등 '지대 추구'(경제주체가 생산적·혁신적 활동 없이, 법적 특권·로비·규제 등 비생산적 방법을 통해 남이 가진 부를 자신의 것으로 만들거나, 자신에게 유리하게 자원을 배분하도록 힘쓰는 행위)에 집중했으며, 새로운 산업에 대한 투자는 소극적이었다. 실제로 지난 30여 년간 우리나라의 10대 수출품목은 거의 변화하지 않았다. 이 같은 지대 추구와 기업 내 기회 부족은 우수 인력들이 의대를 선호하게 된 배경이 되기도 했다.
해외이전, 내수침체, 노동시장 이중화는 중산층의 축소와 소득 분포의 양극화를 초래했다. 과거의 낙수효과는 사라지고 중산층은 점점 붕괴되었으며, 내수가 받쳐주지 못하는 구조가 고착되며 고성장의 내적 동력이 약화되었다. 그 결과 저성장, 불평등, 수요부진이 상호 강화되는 악순환 구조가 형성되었다.
성장 엔진 재가동을 위한 발전 전략