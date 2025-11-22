공동취재사진

"화해라는 것은 잘못한 사람이 잘못했다고 사과해야 이뤄지는 것이다. 하지만 용서는 다르다."

(https://omn.kr/2bxjc)

다음은 12.7 탄핵 보이콧 105인 명단(가나다 순)

12.3 계엄 이후 정치적 선택에 대해 일부 국민의힘 의원들이 대국민 사과문을 발표했다. (하단 굵은 글씨 표기)

6월 5일, 박수민 의원(서울 강남을)은 "대통령이 동원한 계엄은 명백히 잘못된 일"이라며 같은 당 의원들의 릴레이 반성을 제안했다. 6월 6일, 최형두 의원(경남 창원시마산합포구)은 "대통령이 계엄이라는 엄청난 오산과 오판을 결심하는 동안 여당 의원으로서 아무 역할도 하지 않았다"고 사과했다.

8월 12일, "1년 후에는 다 찍어준다"고 했던 윤상현 의원(인천 동구미추홀구을)은 "12.3 비상계엄은 분명히 잘못된 결정이었다"고 사과하면서 "국민의힘은 지난 과오를 반성하고, 각자가 고해성사하며 서로 또 용서하고 국민으로부터 대용서를 받아야 한다"고도 강조했다.

가

강대식(대구 동구군위군을), 강명구(경북 구미시을), 강민국(경남 진주시을), 강선영(비례), 강승규(충남 홍성군예산군), 고동진(서울 강남구병), 곽규택(부산 서구동구), 구자근(경북 구미시갑), 권성동(강원 강릉시), 권영세(서울 용산구), 권영진(대구 달서구병), 김건(비례), 김기웅(대구 중구남구), 김기현(울산 남구을), 김대식(부산 사상구), 김도읍(부산 강서구), 김미애(부산 해운대구을), 김민전(비례), 김상훈(대구 서구), 김석기(경북 경주시), 김선교(경기 여주시양평군), 김성원(경기 동두천시양주시연천구을), 김소희(비례), 김승수(대구 북구을), 김용태(경기 포천시가평군), 김위상(비례), 김은혜(경기 성남시분당구을), 김장겸(비례), 김재섭(서울 도봉구갑), 김정재(경북 포항시북구), 김종양(경남 창원시의창구), 김태호(경남 양산시을), 김형동(경북 안동시예천군), 김희정(부산 연제구)

나

나경원(서울 동작구을)

바

박대출(경남 진주시갑), 박덕흠(충북 보은군옥천군영동군괴산군), 박상웅(경남 밀양시의령군함안군창녕군), 박성민(울산 중구), 박성훈(부산 북구을), 박수민(서울 강남구을), 박수영(부산 남구), 박정하(강원 원주시갑), 박정훈(서울 송파구갑), 박준태(비례), 박충권(비례), 박형수(경북 의성군청송군영덕군울진군), 배준영(인천 중구강화군옹진군), 배현진(서울 송파구을), 백종헌(부산 금정구)

사

서명옥(서울 강남구갑), 서범수(울산 울주군), 서일준(경남 거제시), 서지영(부산 동래구), 서천호(경남 사천시남해군하동군), 성일종(충남 서산시태안군), 송석준(경기 이천시), 송언석(경북 김천시), 신동욱(서울 서초구을), 신성범(경남 산청군함양군거창군합천군)

아

안상훈(비례), 엄태영(충북 제천시단양군), 우재준(대구 북구갑), 유상범(강원 홍천군횡성군영월군평창군), 유영하(대구 달서구갑), 유용원(비례), 윤상현(인천 동구미추홀구을), 윤영석(경남 양산시갑), 윤재옥(대구 달서구을), 윤한홍(경남 창원시마산회원구), 이달희(비례), 이만희(경북 영천시청도군), 이상휘(경북 포항시남구울릉군), 이성권(부산 사하구갑), 이양수(강원 속초시인제군고성군양양군), 이인선(대구 수성구을), 이종배(충북 충주시), 이종욱(경남 창원시진해구), 이철규(강원 동해시태백시삼척시정선군), 이헌승(부산 부산진구을), 인요한(비례), 임이자(경북 상주시문경시), 임종득(경북 영주시영양군봉화군)

자

장동혁(충남 보령시서천군), 정동만(부산 기장군), 정성국(부산 부산진구갑), 정연욱(부산 수영구), 정점식(경남 통영시고성군), 정희용(경북 고령군성주군칠곡군), 조경태(부산 사하구을), 조배숙(비례), 조승환(부산 중구영도구), 조은희(서울 서초구갑), 조정훈(서울 마포구갑), 조지연(경북 경산시), 주진우(부산 해운대구갑), 주호영(대구 수성구갑), 진종오(비례)

차

최보윤(비례), 최수진(비례), 최은석(대구 동구군위군갑), 최형두(경남 창원시마산합포구), 추경호(대구 달성군)

하

한기호(강원 춘천시철원군화천군양구군을), 한지아(비례)

2022년 12월 20일, 10.29 이태원참사 유가족 가영이 엄마가 서울 여의도 국회 의원회관에서 열린 국민의힘 주호영 원내대표 및 국정조사특위위원 간담회에서 오열하자 조은희 의원이 위로하고 있다. 하지만 조 의원은 이태원 특별법 처리에는 반대했고, 이 때문에 시민단체들은 2024년 총선을 앞두고 조 의원을 공천 부적격자 명단에 포함했다.1961년 7월 경상북도 청송군 현서면에서 태어났다. 경북여고와 이화여대 등을 졸업하고, 서울대 대학원 국문과에 들어가 석사 학위를 취득했다. 그 후 영남일보와 경향신문 등에서 기자 생활을 했다.경향신문사 발행 시사주간지 뉴스메이커에서 정치부 기자로 일하던 1997년 8월 김대중 전 대통령(당시 국민회의 총재)을 단독 인터뷰했다. 2021년 1월 '김어준의 뉴스공장'에서 "특종을 놓쳐서는 안 된다는 절박한 심정으로 회사에 휴가까지 내며 괌으로 날아가 김대중 대통령이 머물고 있던 곳을 무작정 찾아갔다"라고 당시 일화를 전하기도 했다.그때 맺은 인연이 공직 진출의 계기가 됐다. 김대중 대통령 취임 후 1998년 2월 행사기획비서관으로 청와대에 입성했다. 2007년 대통령 선거 과정에서 이명박 캠프에 몸 담았고, 대선 이후 대통령직인수위원회 전문위원으로 활동했다. 그 후 오세훈 당시 서울시장과 2008년부터 시 여성가족정책관으로 함께 일하기 시작해 여성 부시장(2010년)을 역임했다. 서울시 최초였다.2014년에는 새누리당 소속으로 지방선거에 출마해 서초구 최초의 여성 구청장이 됐으며 재선에 성공했다. 2021년 서울시장 보궐선거 과정에서 당 최종경선에서 나경원·오세훈에 이어 3위를 차지하며 인지도를 크게 높였다. 2022년 3월 서초구갑 국회의원 보궐선거에 출마해 당선했으며, 22대 국회의원 선거에서 같은 지역구에 출마해 재선에 성공했다.조 의원은 김대중 전 대통령에게 많은 것을 배웠다고 여러 차례 밝혔다. 그의 인생에서 큰 계기가 됐을 1997년 8월 단독 인터뷰에서 김 전 대통령은 "김영삼 대통령 임기 내 전두환·노태우를 사면해야 한다"라고 밝히며 다음과 같은 말을 했다.