니콜라이 도브레프와 2인의 디자이너가 제작한 팔라펠 평화 티셔츠. 히브리 문자, 로마문자 및 아랍문자로 팔라펠이라고 적혀 있다. https://nikolaidobreff.de/에서 판매 중이다.얼마 전 베를린 어느 카페에서 벌어진 일만해도 그렇다. 젊은 연인 한 쌍이 티셔츠 때문에 카페에서 쫓겨난 사건이 있었다. 여자 친구가 입고 있던 티셔츠에 라틴 문자, 아랍 문자, 그리고 히브리 문자로 각각 '팔라펠(Falafel)'이라고 적혀 있었다. 커피를 주문 하려는데 직원이 티셔츠를 유심히 보더니 혹시 거기 적힌 글자가 히브리어 아니냐고 물었다.그렇다고 대답한 뒤 아랍어로도 적혀 있다고 설명했으나 당신들에겐 커피를 팔지 않겠으니 나가달라고 요구했다. '시오니스트(유대인 국가 건설 이념을 따르는 사람들)'는 상대하고 싶지 않다는 것이 그 이유였다. 그 직원은 당신들은 가자에서 벌어지고 있는 집단 학살을 지지하는 사람들이 아니냐고 퍼부으며 당장 나가라고 소리쳤다고 한다.그런데 그들이 입고 있던 팔라펠 티셔츠는 사실 화해와 평화의 상징으로 특별히 디자인된 것이었다. 독일, 이란, 이스라엘 출신의 디자이너 세 명이 공동 작업으로 만든 그 티셔츠의 공식 명칭은 '팔라펠 평화 티셔츠'이다. 팔라펠은 중동 지역에서 유래한 길거리 음식으로 병아리콩을 갈아 허브와 향신료를 넣고 완자처럼 둥글게 빚어 기름에 바삭하게 튀긴 것이다. 베를린에 팔라펠 집이 많은데 대개는 레바논 사람들이 운영한다. 그러나 레바논뿐 아니라 이스라엘, 팔레스타인, 요르단 등 중동의 공통된 음식이기에 화해와 평화의 상징으로 채택된 것이다.게다가 티셔츠의 판매 수익금은 '우먼 웨이지 피스(Women Wage Peace)'에 전달된다. 이 단체는 이스라엘의 여성들이 주도하는 평화운동모임으로 약 5만 명의 회원을 가지고 있으며 이스라엘-팔레스타인 분쟁의 비폭력적 해결을 추구한다. 평화운동을 지지하기 위해 사 입은 티셔츠였지만 카페 직원에게는 시오니즘의 상징으로 보였던 것이다.독일 심리학자 우도 라우크플라이시(Udo Rauchfleisch)에 따르면 사람은 누구나 어느 정도의 공격성을 타고 태어나며, 무의식적으로 '적'을 필요로 한다고 한다. 로마 희극 작가 플라우투스가 한 말 "호모 호미니 루푸스(Homo homini lupus)", 즉 인간은 인간에게 늑대라는 문장을 인용하며 그 이면에는 내 편, 네 편의 흑백논리를 대입하여 복잡한 세상을 단순하게 정리하고자 하는 심리가 숨어 있다고 설명한다. 내 편이 아니면 늑대처럼 물어뜯을 수 있는 본능이 존재하며, 희생양을 찾아 죄책감으로부터 해방되고 싶어 한다고 말한다.죄책감? 유럽인들은 기독교에서 주입한 원죄 의식이 매우 강하다. 아담과 이브가 지은 죄를 누구나 상속받았다는 개념이다. 모두 타고난 죄인이라니 기가 막힐 노릇이다. 물론 그런 게 어디 있느냐고 반발하지만 한번 주입된 것은 떨쳐내기 힘들다.원죄 의식이 미치는 심리적 영향이 적지 않다. 독일인들의 경우 거기에 1, 2차 세계대전의 책임이 보태져 정신적 부담이 크다. 정직한 사람들일수록 그러한 경향이 심해서, 잘못을 지적받으면 당장 십자가에 못 박히는 줄 아는지 바짝 긴장하거나 심한 경우 사색이 되는 것을 볼 수 있다. 그저 웃고 넘어가는 적이 거의 없다. 그 부담에서 벗어나기 위해 희생양을 찾아 죄를 전가하는 행위로 이어지기도 한다.독일인에게 유대인은 타고난 희생양인 것일까? 예를 들어 러시아가 우크라이나를 침공했을 때 아무도 러시아 사람들에게 집단 책임을 묻지 않았다. 하마스가 먼저 이스라엘에 테러를 가했을 때도 팔레스타인 사람들이 집단으로 욕을 먹지 않았다. 유독 유대인만은 늘 집단으로 이해되는 것 같다. 물론 정치가들은 이스라엘을 비판할 수 있는 처지가 아니다. 우리 독일인만은 입을 다물어야 한다는 것이다.그러나 일반 국민 중에는 오랜 가해자 역할에 지친 사람들이 많다. 인종차별, 반유대주의 및 기타 형태의 집단 중심 인간 혐오가 측정이 가능할 정도로 증가하고 있다. 프리드리히 에버트 재단에서 실시한 설문조사에 따르면 응답자 16.5%는 유대인들이 오늘날 나치 과거로부터 이익을 얻으려 한다고 의심했으며, 추가로 19%는 반유대주의적 입장에 대해 이도 저도 아닌 불확실한 태도를 보였다. 경종을 울려 마땅한 상태다.