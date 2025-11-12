▲
5일(현지시간) 도널드 트럼프 미국 대통령 재선 1주년을 맞아 워싱턴 DC에 있는 대법원 앞에서 열린 트럼프 퇴진 시위에서 한 시민이 성조기를 거꾸로 들고 있다.AFP 연합뉴스
지난 10월 29일 한미 간 관세 협상이 타결됐다. 일단 미국발 관세 관련 불확실성은 해소된 것처럼 보였다. 그런데 11월 5일 미국 연방대법원에서 도널드 트럼프 대통령의 상호관세 부과 조치가 적법했는지에 대한 심리를 시작했다.
쟁점은 국제경제비상법(IEEFA)을 근거로 대통령이 의회 승인 없이 관세를 부과할 수 있는가였다. 3시간에 걸친 심리에서 보수 대법관들조차 행정부 논리에 회의적이었다. <뉴욕타임스>와 <월스트리트저널>은 일제히 트럼프 행정부가 패소할 것으로 전망했다. 법조계는 7대 2 또는 6대 3 판결을 예상한다.
대법원이 트럼프 관세를 위헌으로 판결하면, 한미 협상 타결안은 어떻게 되는 걸까? 협상의 법적 근거 자체가 무효화되는 것 아닌가? 여러 의구심이 생길 법한 상황이다. 결론부터 말하자면, 대법원이 트럼프 관세를 위헌으로 판결해도 관세는 계속될 가능성이 높다. 트럼프 행정부는 이미 우회로를 확보하고 있기 때문이다.
대법원판결 이후의 우회로
대법원이 트럼프의 상호관세를 위헌으로 판결하면 어떻게 되는가? 트럼프는 이미 답을 내놓았다. "경제적 재앙"을 경고하면서도 관세 정책은 계속될 것이라고 못 박았다. 이것은 허세가 아니다. 미국 무역법에는 대통령에게 관세 권한을 부여한 조항들이 이미 여럿 존재한다.
첫 번째 우회로는 1974년 무역법 122조(Section 122)다. 대통령이 "국제수지 위기"를 선포하면 의회 승인 없이 당일 발동 가능하다. 최대 15% 관세를 150일간 부과할 수 있다. 상무부 조사도 필요 없다. 대법원판결이 나온 그날 즉시 사용할 수 있는 무기다. 150일이면 5개월이다. 그사이 다른 법적 근거를 마련하면 된다.
두 번째는 1962년 무역확장법 232조(Section 232)다. '국가안보 위협'을 명분으로 하면 사실상 모든 품목에 관세를 부과할 수 있다. 법은 상무부 조사를 거치도록 되어 있지만, 트럼프는 이미 선례를 만들었다. 지난 3월 구리에 대해 상무부 보고서가 나오기도 전에 50% 관세를 부과했다. 현재 12건의 232조 조사가 진행 중이다. 욕실 세면대, 변기, 욕조 같은 위생도기에도 국가안보 위협이 적용됐다. 논리는 이렇다. 군사 시설에도 화장실이 필요한데 중국산 위생도기에 의존하면 안보에 위협이 된다는 것이다.
세 번째는 이미 잘 알려진 1974년 무역법 301조(Section 301)다. 외국의 '불공정 무역 관행'을 명분으로 보복 관세를 부과할 수 있다. 트럼프 1기 때 중국에 대한 대규모 관세가 바로 이 301조에 근거했다. 관세율은 평균 19.3%였고, 대상 품목은 3700억 달러어치였다. 바이든 행정부는 이를 그대로 유지했다. 지금도 유효하다. 301조의 장점은 명분을 만들기 쉽다는 것이다. 중국의 기술 이전 강요, 지식재산권 침해, 보조금 정책 등 얼마든지 '불공정'으로 규정할 수 있다.
이 세 조항의 공통점은 두 가지다. 첫째, 모두 의회가 자발적으로 대통령에게 위임한 권한이다. 원래는 무역 자유화 시대에 신속한 대응을 위한 것이었다. 그러나 지금은 의회를 완전히 우회하는 도구가 되었다. 둘째, 대통령의 재량권이 상당히 넓다. '국제수지 위기', '국가안보 위협', '불공정 무역 관행'은 모두 대통령이 판단한다. 그 주관적 판단에 대한 사법 심사의 여지가 거의 없다.
그렇다면 한국이 미국과 타결한 관세 협상의 운명은 어떻게 될까? 대법원판결과 무관하게 유지될 가능성이 높다. 대법원이 상호관세를 무효화하면, 트럼프 행정부는 즉시 232조나 301조로 전환하여 같은 품목에 같은 수준의 관세를 부과할 수 있다. 상호관세로 부과된 품목들에 '국가안보 위협'이나 '불공정 무역 관행'이라는 명분을 붙이면 된다. 법적 근거만 바뀔 뿐, 합의된 관세율과 조건은 그대로 유지될 수 있다.
예상되는 작동 방식은 더 교묘하다. 대법원이 상호관세를 무효화할 경우, 트럼프 행정부는 즉시 122조로 '임시' 관세를 15%까지 5개월 동안 부과할 수 있다. 그 5개월 안에 232조 조사를 완료하고 '국가안보'를 명분으로 관세를 연장할 것이다. 232조에 대해서도 소송이 제기되면, 301조로 전환하면 된다. 법적 근거만 바뀔 뿐, 관세는 지속될 가능성이 높은 이유다.
이렇듯 대법원판결로도 막을 수 없다고 한다면, 의회가 막을 수는 없는 것일까?
의회는 왜 무력한가