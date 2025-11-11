기사를 스크랩했습니다.
25.11.11
박순찬
검찰이 대장동 개발 비리 사건의 항소 포기를 결정하자 정진우 서울중앙지검장이 사표를 내고 대장동 수사팀이 집단으로 반발하는 등 검란 조짐이 일고 있다.

검찰의 항명사태에 대한 시민들의 시선은 차갑기만 하다. 전 정권에 대한 충성스러운 모습과 윤석열씨의 구속취소 결정에 대한 즉시항고 포기 당시 검찰이 보여준 침묵을 똑똑히 기억하고 있기 때문이다.
박순찬의 장도리 카툰
