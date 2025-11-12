워너브러더스 코리아㈜

영화 <원 배틀 어나더 애프터> 스틸컷. 극중 밥(리어나도 디캐프리오)의 모습.시대 배경은 다르지만, 영화 <전투>의 시작이 바로 이런 장면으로 시작한다. 무장혁명단체 프렌치 75에서 폭발물 제조를 담당하는 밥(리어나도 디캐프리오)은 애인인 퍼피디아(테야나 테일러)와 함께 억류된 이민자들을 탈출시키는 급습 작전을 펼친다. 퍼피디아는 작전 도중 군인 스티븐 록조(숀 펜)를 성적으로 모욕한다. 영화는 이어서 프렌치 75가 도심에 연쇄적으로 게릴라식 폭발을 감행하는 장면을 보여준다. 은행을 털다가 퍼피디아는 경비원을 죽인다. 프렌치 75 구성원은 자신들이 하는 일이 혁명이라고 자임(自任)한다.그러나 영화는 그들의 주관적 자임이 치기 어린 낭만적 관념이라는 걸 체포된 구성원들이 한 명의 예외도 없이 진압군의 압력에 굴복하는 장면을 통해 보여준다. 언제나 현실이 관념보다 힘이 센 법이다. 맥락은 복잡하지만, 퍼피디아조차도 배반의 대열에 가담해서 결국 배신자(the rat)가 된다. 시대착오적인 테러리즘이 이 시대의 혁명이 될 수 있는가? 그런 물음을 영화는 던진다.그래서 이런 인상적인 대사가 나온다. "자유가 뭔지 알아? 두려움을 잃어버리는 거야. 그 빌어먹을 톰 크루즈가 말했지." 두려움을 버리고 자유를 추구하는 것도 혁명의 중요한 속성이다. 하지만 두려움을 잃어버리는 일이 신중한 사유와 판단이 아니라 관념적인 자유의 추구에 머문다면, 영화가 보여주는 대로 결과는 파괴적이다. 이런 대사로 표현된다. "혁명하는 놈들은 늘 처음엔 악마와 싸운다고 말하지. 그러다가 나중엔 자기들끼리 싸워." 악마와 싸우다가 자기도 악마가 되어가는 혁명에 대한 비판으로 들리지만, 영화가 직접적으로 보여주는 것은 쉽게 배신하는 자칭 혁명가들이 보여주는 오래가지 못하는 관념적 과격함과 성급함이 초래한 나쁜 결과이다.<전투>는 자칭 혁명단체의 모습을 보여주다가 16년을 건너뛰어 우리 시대 시대를 비춘다. 이제는 지친 중년이 된 밥과 고등학생이 된 딸 윌라(체이스 인피니티)의 관계가 부각된다. 느닷없이 혁명의 이야기에서 다소 뻔해 보이는 부녀 관계 이야기로 전환한 것처럼 보인다. 밥은 딸을 혼자 키우면서 세월의 무게에 혁명의 기억을 잊었다. 그의 모습에는 아버지의 책임과 사회적 이상 사이의 큰 간극이 스며 있다.<전투>는 현시대 미국의 모습을 떠올리게 하는 여러 일화를 솜씨 있게 배치한다. 오직 더 높은 자리로 올라갈 것만을 욕망하는 군인 스티븐 록조와 그가 충성을 맹세하는 인종주의 지배집단의 기괴한 모습, 그런 지배집단이 공유하는 유색인종에 대한 강렬한 혐오, 이민 거부, 자신의 기준에 따른 편 가르기, 상대를 악마화해서 제거하기 등을 <전투>는 예리하게 포착한다.이 혼란의 와중에서 밥은 윌라를 구출하려는 추격전을 펼친다. <전투>는 영화가 보여줄 수 있는 내용과 형식의 완결미를 표현한다. 배우들의 연기는 돋보이며, 별다른 충격적 이미지가 없으면서도 사운드와 편집으로 긴박감을 만들어내는 연출도 뛰어나다. 결말 부분에 나오는 자동차 추격 장면은 아날로그 시대 영화의 연출기법을 떠올리게 하면서, 촬영과 편집의 힘을 과시한다. 언뜻언뜻 나오는 코믹한 대사와 장면도 인상적이다. 내가 본 올해 최고의 외국 영화이다(한국 영화로는 <세계의 주인>을 꼽겠다).