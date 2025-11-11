▲
8월 28일 927기후정의행진 조직위원회 주최로 서울 종로구 광화문광장에서 열린 '927기후정의행진 선포 기자회견'에서 참석자들이 927기후정의행진 의미와 계획를 발표하고 있다.이정민
지난 9일 열린 고위당정협의회에서 김민석 국무총리와 강훈식 대통령 비서실장, 정청래 더불어민주당 대표가 2035년 국가 온실가스감축목표(NDC)를 53~61%로 정하는 데 공감대를 이뤘다고 한다. 앞서 6일 마지막 공청회에서 김성환 기후에너지환경부 장관은 "50~60%"와 "53~60%" 두 안을 제시한 바 있다. 그러면서 산업계가 48% 감축도 버겁다고 호소했다며, 현실적 선택이었음을 강조했다. 그러나 이 '현실'은 산업계의 현실이지, 기후 과학의 현실은 아니다.
인간 사이엔 타협이 있지만, 과학과는 타협을 할 수 없다. 예컨대 '에너지는 형태를 바꿀 뿐 생성되거나 소멸되지 않는다'는 법칙(에너지 보존의 법칙)은 인간의 의지로 바꿀 수 없는 자연의 법칙이기에, '산업계는 내일부터 에너지를 생성하기로 한다'는 법을 만들어 에너지를 생산할 순 없는 일이다. 기후 과학도 마찬가지다. 2035년까지 온실가스감축목표를 50%나 53%로 낮게 설정할 경우, 지구는 생존 한계라 할 수 있는 평균 기온 상승 2도를 (상당히 높은 확률로) 넘어설 것이라는 결과만이 주어질 것이다.
사실 53%는 감축 목표라 할 수 없다. 왜냐면 제도를 고안한 목적(적절한 생존 범위로 온도 상승을 제한하는 것)을 달성할 수 없기 때문이다. 국제연합(UN)이 설립한 기후변화에 관한 정부간 협의체(IPCC, 세계 기후 위기 대응을 위한 과학적 평가 및 권고를 제시하는 국제기구)가 발표한 1.5°C 달성 경로(SSP1-1.9)
(매우 낮은 온실가스 배출을 가정한 기후변화 시나리오)에 따르면 2050년 순배출 '0', 2035년까진 2019년 대비 60~65% 온실가스 감축을 달성해야 1.5도 제한이 가능하다.
그런데 한국과 같은 선진국(한국의 1인당 배출량은 세계 3위
)들이 2035년까지 50%만 감축할 계획이라고 가정해 보자. 그렇게 세계 총량이 50% 감축을 이룬다면 그에 가장 가까운 시나리오(SSP1-2.6, 재생에너지 확대, 화석연료 사용 최소화 등으로 지속가능한 성장사회로 전환하는 미래를 가정하는 시나리오)상 2100년 온도 상승은 1.3~2.4도가 될 전망이다.
하지만 저개발국과 개발도상국은 '대량 배출을 통해 경제 성장을 이룬 선진국들이 50%를 하겠다는데 왜 아직 배곯는 우리가 같은 감축을 해야 하는가'라고 반문할 것이다. 이들을 제외하고 선진국만 50% 감축할 경우에 가까운 시나리오(SSP2-4.5, 온실가스 감축과 사회경제적 발전이 중간 수준으로 진행되는 미래 시나리오)상, 2100년 온도는 2.1~3.5도 상승한다. 즉, 개발도상국 동참 정도에 따라 차이는 있겠지만 50% 감축 목표에 따라 전개될 시나리오는 2도와 3도 사이 어디쯤이 될 가능성이 크다.
2100년까지 2~3°C 상승 경로를 따른다면, 극한 폭염은 지금보다 4~6배 이상 잦아지고, 남아시아와 중동 지역에선 인간이 생리적으로 버틸 수 없는 온도(습구온도 35°C)가 출현한다. 해수면은 최대 1미터 상승하며, 세계 곡물 생산량은 평균 10~20% 감소한다. 해양 생물의 25%가 의존하는 산호초는 99% 이상 절멸할 것이다.
