지난 여름 발생한 극한 폭우. 기후 대응이 늦춰지면 극한 폭염은 지금보다 4~6배 이상 잦아지고, 남아시아와 중동 지역에선 인간이 생리적으로 버틸 수 없는 온도가 출현한다.기후 대응은 단기적인 득실의 문제가 아니라 산업의 방향성에 대한 문제다. 지금 필요한 것은 감축의 완화가 아니라, 저탄소 산업구조로의 대전환을 촉진할 구체적 계획과 투자다. 단기 실적을 이유로 전환을 늦춘다면, 그 대가는 훨씬 더 큰 기회의 손실로 돌아올 것이다.이재명 정부는 국정과제로 '기후위기 대응과 에너지 전환'을 내세웠다. 그러나 이 대통령은 불과 얼마 전 국회 예산안 시정연설에서 '기후위기'라는 단어를 전혀 언급하지 않았다. 같은 연설에서 '인공지능(AI)'은 28번 등장했다. 'AI 대전환'과 경제 성장은 중요한 목표이다. 하지만 2030년까지 온실가스 감축 40%를 달성해야 하는 대통령의 연설에서 28 대 0은 심하다.대한민국 헌법은 전문에 '안으로는 국민생활의 균등한 향상을 기하고 밖으로는 항구적인 세계평화와 인류공영에 이바지함으로써 우리들과 우리들의 자손의 안전과 자유와 행복을 영원히 확보할 것을 다짐'하고 있다. 기후위기 그리고 기후기회의 시기에 '기후 대전환'을 말하고 행동하지 않는다면, 그 정부는 과연 헌법 정신을 구현하고 있다고 할 수 있겠는가.