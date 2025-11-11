▲
성신여대 사회복지학과 휴학 중인 윤여운이다. 선천적관절구축증과 척수성근위축증을 갖고 있으며 전동휠체어를 이용한다. 지금은 장애인권대학생청년네트워크(장대넷)에서 부이사장 겸 대외국장으로 활동하고 있다.
어릴 때 나는 내향적인 아이였다. 누가 내 장애를 이상하게 볼까 봐 두려웠다. 친구들은 '넌 언제 나아?' '너는 언제 걸을 수 있어?'란 질문을 했다. 아이들은 순수한 호기심으로 한 말이었겠지만, 내겐 다름을 계속 상기시키는 말이었다. "이걸 숨기기보다, 친구들에게 내 장애에 대해 이야기하고 싶다." 친구들이 이해하지 못해서 오해하는 게 싫었어요. 어느 날 용기 내서 말했다. "내 장애는 낫는 병이 아니야. 그냥 내가 가지고 태어난 특징이야. 네가 태어날 때부터 머리색이 검정이었던 것처럼."
이 말을 꺼내는 데까지 정말 오랜 시간이 걸렸다. 하지만 이 말을 하고 나니까, 놀랍게도 친구들이 오히려 제 곁에 더 가까이 다가왔다. "아 그랬구나. 우리가 너랑 같이할 수 있는 놀이를 생각해 볼게." 표현은 나를 불편하게 만드는 게 아니라, 세상이 나를 이해하게 만드는 시작이라는 걸 알았다.
초등학교 4학년 때 인생 첫 큰 용기를 냈다. 한번 반장 선거를 나가보자! 주변에서 용기를 줘서 도전했다.
그런데 어느 날, 휴대폰으로 발신번호 표시제한 문자가 왔다. 문자 내용은 '네가 반장이 되면 아파서 할 수 있는 게 없으니까 반 친구들이 힘들어질 거야. 그러니까 반장 선거에 출마하지 마.'
처음 문자를 받고 너무 화가 나고 슬펐다. 하지만 용기를 내서 전화국에 가서 누가 보낸 건지 확인을 해보니, 가장 친했던, 같이 반장 선거에 출마한 친구의 부모였다.
어린 나이였지만 그때 저는 정말 많은 감정이 스쳤다. 가장 친한 친구를 잃었다는 슬픔, 어른이 자기 자식과 같은 나이의 아이한테 저렇게 할 수 있다니...
내 장애 때문에 진짜 반 친구들이 힘들어지는 건 아닐까 하는 생각도 들었다. 하지만 한편으로는 이런 생각이 들었다. '이건 나만의 일이 아니구나. 내가 여기서 무너지면 나는 앞으로 이런 시선 앞에서 계속 침묵하게 될지도 몰라.' 숨기지 않고 담임선생님께 찾아가 이야기했다.
혐오는 침묵 속에서 자라고, 표현하는 건 그 침묵을 깰 수 있는 첫 행동이라는 걸 알게 됐다.
휠체어로 갈 수 있는 중고등학교가 드물어 같은 초등학교 친구들과 떨어진 곳의 학교를 가게 됐다. 그러다 보니 이미 자기들끼리 친한 아이들 사이에 끼어들어 가기가 쉽지 않았다. 내가 생각해 낸 방법은 바로 마이쮸 권법이었다. 마이쮸 하나를 짝꿍이나 앞뒤 친구들에게 주면서 '이거 먹을래?'라고 물어보며 대화를 시작할 수 있었다.
그 후엔 친구들의 관심사를 공부했다. 그 친구가 좋아하는 아이돌, 드라마, 영화, 게임 등등을 찾아보고 그 분야에 대해 조금이라도 알고 나면 다음 날 더 자연스럽게 말을 걸 수 있었다. "그 노래 진짜 좋더라." "그 드라마 나도 어제 봤는데 웃기던데?" 그렇게 조금씩 대화가 이어졌다.
이후 지금까지 연락하고 지내는 친구들과 더 돈독하게 지낼 수 있었던 데엔 고3 담임선생님의 영향이 컸다. 선생님은 단체사진을 찍는다거나 학교에서 외부로 나갈 때마다 무조건 나를 먼저 챙겼다. 친구들도 당연하게 단체활동을 할 때 내가 보이지 않거나 멀리 떨어져 있으면 '여운이가 가운데로 와!'라고 외쳐주었다.
대학에 진학하면서 휠체어로 들어갈 수 없는 여러 세상에서 대학생활을 즐기는 또래 친구들을 보며 또다시 마음이 힘들어진 때가 있었다. 이때 만난 게 장애인권대학생·청년네트워크(이하 장대넷)이다. 코로나 시절 시청각장애 학생들이 학습권을 주장하기 위해 만들어진 단체였는데 발전하여 다양한 장애를 가진 대학생과 청년들이 모여서 장애 학생들, 청년들의 권리를 주장하게 된 단체다.
장대넷에서는 누가 더 대단한 사람인지, 누가 더 많이 아는지가 중요하지 않았다. 대신 "요즘 우리 학교는 이런 게 불편했어", "이건 바뀌면 좋겠어" 같은 서로의 목소리에 귀 기울이는 게 당연한 분위기였다. 이 활동을 통해 혐오와 차별은 어떤 한 사람을 설득한다고 사라지는 게 아니라 함께 고민하고 이해하는 관계 속에서 자연스럽게 사그라든다는 것을 알게 됐다. 누군가는 이동권을, 누군가는 학교의 접근성 문제를, 또 누군가는 장애청년의 고용 문제를 이야기했다.
장대넷은 내게 혐오를 없애는 방법은 싸움이 아니라 연결이라는 것을 알려주었다. 서로의 다름을 이해하려는 그 시간들이 혐오보다 훨씬 더 강한 힘이 되었다. 이제 누군가가 "장애를 가진 사람들은 힘들겠다"라고 말하더라도 예전처럼 바로 상처받지 않는다. 왜냐하면 이제는 그 말에 맞설 '우리'가 있기 때문이다.
누군가의 세상을 바꾸는 건, 거창한 행동이 아니라 서로의 이야기에 귀 기울이는 아주 작은 연대의 시작이다.