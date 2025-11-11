사단법인무의

제3회 무의 걸즈온휠즈 참가자들이 '내가 꿈꾸는 모두의 학교는'이란 포스트잇을 써서 남겼다대학에 입학했더니 1년 동안 송도 캠퍼스 기숙사에서 혼자 지내야 했다. 부모님께 의존해서 19년간 살아왔던 내가 혼자 기숙사에서 살 수 있을지 걱정이 이만저만 아니었다. 다른 대학교로 가야 하나 고민까지 했다.한편으로 들뜨고 기대됐다. 이번 기회에 모든 것들로부터 자유로워지고 싶어졌다. 당시 저는 도움을 받는다는 것이 '내가 힘이 없고 의존적인 사람이다'라는 것을 인정하는 것 같아서 싫었다. 하지만 그 생각은 입학 첫 주 화장실에서 씻다가 굴러떨어진 이후로 바뀌었다. 다행히 그 때 엄마가 기숙사에 계셨기에 더 큰 사고로 이어지지 않았다. 이 일을 겪은 후 완전한 독립이 아니라 도움을 받아들이는 용기가 필요하다는 것을 깨달았다. 도움을 의존으로 생각하지 않고 동반자로 받아들일 수 있었다.멍든 다리를 문지르며 큰 깨달음을 얻은 후 이후 송도 지역 활동지원사를 구하고, 샤워하는 것은 도움을 받으면서 기숙사 생활을 시작했다.혼자 살아가는 경험을 해본 덕에 많은 것들을 시도해 볼 수 있는 용기가 생겼다. 컵라면도 끓일 줄 몰랐던 저는 간단한 전자레인지 요리도 하고, 전기 포트를 사용할 수 있게 됐다. 스케줄도 스스로 관리할 수 있게 됐다. 그 전에 워커로 실내 생활을 하다가 실내에서 휠체어 생활을 하니, 자연스레 트랜스퍼(옮겨 앉기)능력도 익힐 수 있었다. 누군가에게는 내가 이뤄낸 것들이 너무 당연할 수 있겠지만, 일상생활을 저만의 방식으로 해결해 나갈 수 있는 소중한 경험이었다.송도가 신도시라는 건 내게 엄청난 자유를 선사했다. 모든 건물이 새로 지어진 건물이라 경사로와 엘리베이터는 기본이고, 심지어 건물마다 장애인화장실이 있던 덕에 가고 싶은 곳에 누군가의 도움 없이 자유롭게 다닐 수 있었다. 친구들과 밤새도록 보드게임, 농구, 노래방에서 놀고 난 후 송도 공원에서 산책하다가 아침에 기숙사로 들어오는 경험도 할 수 있었다.아직도 혼자 할 수 없는 것들이 많고, 시도하면서 두려울 때도 많다. 그저 한 번, 두 번 시도해 보면서 '나도 할 수 있구나'를 깨달았을 뿐이다. '내가 할 수 있을까?'라는 질문이 '할 수 있구나!'라는 대답으로 바뀐 그 순간들이 모여서 지금의 나를 이룬 것 같다. 여러분도 아주 사소한 것이라도 좋으니 '할 수 있을까?'라는 질문을 '할 수 있구나'라는 대답으로 바꾸는 경험을 해보길 바란다.대학에 와서 많은 사람들과 어울리며 스스로에 대해 알게 된 건, 다른 사람들과 모습이 다르기 때문에 타인의 시선에서 스스로를 바라보는 것이 습관화되었다는 거다. 하지만 한번 반대로 생각해 보자. 사람들이 우리를 색안경을 끼고 바라본다고 생각하지만 우리 또한 비장애인을 색안경을 끼고 바라보는 것은 아닐까? 친구와 대화하기 이전부터 '저 친구는 나를 당연히 이렇게 생각할 거야'하고 단정 지으며 그 친구를 먼저 대하고 있지 않을까? 나는 이 사실을 대학에 오고서 깨닫고, 고치려고 노력하고 있다.지레짐작을 자주 하는 편이라 아직까지 완전히 고치지는 못했다. 그럼에도 친구들과 함께 있는 그 순간만큼은 스스로의 모습에 집착하기보다, 당장 여러분 앞에 있는 친구들에게 집중하라고 말하고 싶다. 친구들과 있는 자리에서는 뇌를 빼고 그 순간, 그 이야기에 집중해서 온전한 즐거움을 누리셨으면 좋겠다.아주 작고 사소한 것이어도 좋으니, '할 수 있을까?'라는 물음을 '나도 할 수 있구나'라는 대답으로 바꿔보았으면 한다. 그 순간이 쌓이면, 어느새 여러분도 여러분만의 길을 향해 굴러가고 있을 거라 믿는다.이날 참가자들이 포스트잇에 써서 붙인 '내가 원하는 모두의 학교'에는 이런 문구들이 쓰여 있었다. "엘리베이터와 경사로가 당연하게 존재하는 학교" "장애를 이유로 불이익이 없는 학교" "하고 싶은 것과 가고 싶은 곳의 제한이 없는 학교" "설명과 사과보다 존중과 환대가 있는 모두의 학교" "혐오나 동정의 시선이 없는 학교" "사회의 책임을 학생 개인이 떠맡지 않아도 되는 학교"학교에서 접하는 장애 차별은 노골적이라기보다는 무지에서 비롯되는 경우가 많다. 당사자가 스스로 자신의 목소리를 낼 수 있는 환경은 이래서 중요하다. 이날 홀을 꽉 메운 청소년과 청년들의 반짝이는 눈이 아직도 기억난다. 장애청소년, 청년들이 처음 접하는 사회인 학교에서 내 목소리를 자신 있게 내고, 그 목소리가 다시 학교 현장의 변화로 이어져야만 진정한 모두의 학교가 될 것이다.