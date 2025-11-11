조선일보 홈페이지 캡처

2021년 6월 21일 조선일보 홈페이지에 게재된 〈[단독] ″먼저 씻으세요″ 성매매 유인해 지갑 털어〉 기사와 일러스트. 당시 조국 전 법무장관과 그의 딸인 조민씨의 이미지를 가져다 써 논란이 됐다. 일러스트는 나중에 논란이 되자 교체됐다.청와대 근무 중 지금도 선명하게 기억나는 기사는 조선일보 2021년 6월 21일 자 <[단독] "먼저 씻으세요" 성매매 유인해 지갑 털어> 제하의 기사다. 정확하게는 기사에 들어간 일러스트(삽화)이다. 한마디로 패륜적 삽화이다. 이 그림을 보면, 모자 쓴 여성과 그 뒤의 백팩을 맨 남성이 누구인지 한눈에 알아볼 수 있다. 조국 전 법무장관과 그의 딸인 조민씨의 이미지를 가져다 쓴 것인데, 아버지와 딸을 성매매에 빗댄 이 기사 속 그림은 조선일보의 패륜성의 끝이 어디인지를 잘 보여준다. "인간의 탈을 쓴 악마의 편집"이라는 당시 정청래 의원의 평은 이 삽화의 해악을 가장 적확하게 표현했다고 본다. 신문이라고 차마 부르기조차 민망한 매체가 한국 사회에서 아직도 떵떵거리고 있다는 것만으로도 한국 사회의 비극이다.조국 일가가 조국 사태 내내 언론과 검찰의 합작에 의하여 멸문지화 수준의 난도질을 당한 것은 주지의 사실이다. 그 가운데에서 가장 악질적이고, 지금도 그 진상이 의문인 보도가 2019년 9월 7일 SBS 저녁 8뉴스에서 방송된 <[단독] "조국 아내 연구실 PC에 '총장 직인 파일' 발견"> 제하의 리포트다. 방송이 있던 날은 조국 장관 후보자에 대한 인사청문회 종료 직후 정경심 교수가 표창장 위조 혐의로 전격 기소된 바로 다음 날이었다. 정경심 교수에 대한 조사 한번 없이 이뤄진 전격 기소에 대한 비판 여론이 분분하던 때였다.SBS의 이 날 보도는 윤석열 검찰의 전격 기소에 대한 부정적 여론을 한방에 잠재웠다. 이 리포트에서 기자는 검찰발로 정경심 교수의 연구실 PC에서 '동양대 총장의 직인 파일'이 발견되었다고 말했다. 이 보도는 거짓이었다. 특히 검찰이 문제의 PC를 입수한 것은 SBS의 위 보도 3일 이후의 일이었다. 검찰이 이 PC 포렌식을 통해 '총장 직인 파일'을 실제 발견한 날은 9월 17일이었다. 요컨대, SBS는 열흘 후 벌어질 일을 정확하게 예언하는 보도를 한 셈이었다.SBS는 2009년 5월 13일(노무현 전 대통령 서거 열흘 전 시점이다) 8뉴스를 통해 "노무현 전 대통령이 검찰 조사에서 '권양숙 여사가 박연차 전 태광실업 회장이 준 명품 시계를 받아 봉하마을 논두렁에 버렸다'고 진술했다"고 리포트한 전력이 있다. 매우 악질적인 취재원과 합작한 악질적인 보도라는 점에서 총장 직인 파일이 든 PC 입수 보도와 맥을 같이 한다고 하겠다.검언유착의 행태를 보이는 매체가 한둘이 아니지만(이는 진보-보수 매체에 질적 차별성이 없다), 유독 SBS의 검찰 유착의 면모는 유별나다. 내가 겪어보니 SBS는 검찰이 불러주는 대로 보도하고, 주문하는 대로 보도한다. 내게 3가지 정도 경험이 있다.첫째, 2020년 1월 23일 자 8뉴스에 방송된 <[단독] '선거 개입 의혹' 이광철, 檢(검) 소환 통보 모두 불응> 제하의 리포트다. 당시 윤석열 검찰이 수사 중인 울산 사건으로 나를 소환했는데, 이에 대하여 나는 검찰에 등기우편을 보내 대통령 보좌업무가 분주하므로 인권보호수사규칙 등 법령에 정해진 바에 따라 서면조사 등 다른 방안을 강구하자는 의견을 피력했었다. 그런데 난데없이 SBS가 위 보도를 통해 "(이광철이) 검찰 소환에 응하지 않은 채 어떠한 답변도 하지 않은 것으로 알려졌습니다"라고 리포트를 했다. 이 리포트도 거짓이지만, 더 경악스러웠던 것은 기자의 리포트 9개 문장 중 나의 불출석 관련 기자의 리포트가, '확인되었다', '전해졌다', '알려졌다' 등등으로 모두 수동태 문장이었다는 점이었다. 주어가 생략된 채 교묘히 은폐된 악성 리포트였다.둘째, 2019년 5월 20일 자 8뉴스에서 보도된, 나와 윤아무개 총경 사이의 문자 대화이다. 이 연재 7번째 글에서 상세하게 소개한 바 있어 간략히 옮기면, 당시 수사권 조정으로 경찰의 힘이 세진다는 여론이 있어 국회에서 문재인 정부 경찰 개혁을 검토하는 당·정·청 회의가 열린 날이 2019년 5월 20일이었다. 그런데 그날 밤 SBS는 검찰발로 나와 경찰청 윤 총경이 마치 경찰청장의 국회 발언을 기획한 것으로 오인하게 하는 보도를 했다. 경찰이 그만큼 청와대에 약하다는, 즉 정치적 중립성에 강력한 의문을 형성하게 하는 취지였다. 당·정·청 회의를 폄하하기 위한 검찰의 주문 보도였다고 나는 생각한다.셋째, 2021년 4월 3일 자 8뉴스의 <[단독] "이광철 청(靑) 비서관이 김학의 출국 금지 지시"> 제하의 리포트다. 이 보도는 법원 재판을 통해 거짓이라는 점이 완벽하게 밝혀졌다. 적어도 이 보도에 대하여는 민형사상 법적 책임을 물을 예정이다.검언유착에 있어서 김학의 사건을 그냥 지나칠 수 없다. SBS의 위 보도가 잘 보여주듯 당시 언론보도의 가장 큰 해악은 김학의 출국금지를 승인한 봉욱 당시 대검 차장, 윤대진 법무부 검찰국장 등을 은폐한 것이었다. 이들 법무부, 대검 고위 검사들이 결정하고 승인했는데도 청와대 2급 공무원인 이광철이 이를 "지시"했다는 검찰의 명백한 거짓 프레임을 언론은 앵무새처럼 충실하게 옮겼다. 그러면 이들이 이런 진실을 몰랐는가? 그렇지 않다는 명백한 증거가 있다.2021년 5월 17일 자 한국일보 <[단독] '김학의 출금' 개입 안했다던 대검도 관여 정황... 지휘 책임 판단은?> 제하의 기사가 그것이다. 이 기사 안에는 김학의 전 차관의 출국 시도 당시 대검과 법무부가 출국 사실을 인지하고 긴박하게 움직이면서 내사번호 기재에 의한 출국금지 검토 및 봉욱 대검 차장의 승인 사실이 담겨 있다. 나는 한국일보 기사를 보면서, 이제 김학의 사건의 진실을 언론이 추적할 것이라 기대했다. 그러나 이는 나의 멍청하고 얼빠진 망상이었다. 한국일보의 이 보도를 어떤 언론도 인용하거나 후속 취재를 하지 않았다. 소위 진보-보수 매체가 다르지 않았다. 검찰 보도에 관한 한 나는 이 때 한국 언론에 대한 모든 기대를 포기했다. 그해 7월 1일 나는 기소되었다.