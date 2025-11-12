▲
지자체가 추진하는 '미혼남녀 만남 사업' 홍보 포스터들투명사회를위한정보공개센터
'미혼남녀'는 최근 몇 년간 지자체 사업명에 많이 등장하고 있는 단어다. 이성간 연애나 결혼을 원하는 청년층에게 '건전한 만남의 기회'를 제공한다는 취지의 '미혼남녀 만남 사업'은 올해만 전국 30곳이 넘는 시에서 추진되었다.
지자체가 이러한 사업을 통해 '미혼남녀', 즉 결혼하지 않은 지역 청년 인구 집단에게 무엇을 기대하는지는 사업 담당 부서명에서 드러난다. 올해 미혼남녀 만남 사업을 진행하는 지자체 33곳의 공고문을 살펴본 결과 담당부서는 인구정책 관련 부서가 14곳, 가족이나 청년정책 관련 부서 각각 6곳, 저출생대책 부서가 2곳, 지역소멸대응 부서가 1곳이었다.
"결혼에 대한 긍정적인 가치관을 확산하고 미혼인 청년들에게 만남의 기회를 제공해 청년 인구 감소·저출산 문제에 대응하고자"('안산 시그널' 보도자료
) 같은 설명문에서 노골적으로 드러나는 바와 같이, 지자체는 지역 내 인구 문제, 즉 저출생·고령화 및 지역소멸이라는 문제 해결을 청년 인구 간 만남 장려에서 꾀하고 있다. 지자체가 '미혼남녀'를 부를 때, 청년들을 서로 만나게 하면 혼인-출산-정착으로 이어질 것이라고 상정하고 있는 것이다.
지자체가 너도나도 미혼남녀 만남 사업에 열을 올리게 된 것은 적은 비용으로 즉각적인 성과를 보여줄 수 있기 때문이다. 따져보면 저출생 대책으로서 미혼남녀 만남 사업이란 성사된 커플이 지역 인구를 늘려줄 요행을 바라는 일에 불과하지만, 선발 시의 높은 '경쟁률'이나 '성사된 커플 수' 등의 수치는 이 사업이 주민의 호응 속에 성공적으로 진행되었음을 보여주는 성과로 여겨진다.
행정편의주의적으로 마련된 이 사업이 성사된 커플 수는 보여줄 수 있을지 몰라도, 수혜자로 여겨지는 청년 집단 전반이 누릴 수 있는 정책인가는 보여줄 수 없다. 예컨대 이 사업은 이성애자 청년만을 대상으로 삼는바 동성 연인을 찾는 청년은 참가할 수 없다. 이혼한 청년도 참가하기 어렵다. 이 사업 대다수는 혼인관계증명서를 요구하면서까지 초혼자만을 가려 받기 때문이다.
미혼남녀 만남을 서울문화재단의 업무로?
서울시도 2023년 '서울팅'이라는 이름의 미혼남녀 만남 사업을 저출생 대책 사업의 일환으로 추진하려 하다 이러한 문제 제기 앞에 입장을 철회한 바 있다. 그러나 우리카드, 신한카드, 한화손해보험 등 민간기업의 후원을 받는 것으로 우회하여 여성가족실 주최 하에 올해 4회의 만남 행사를 진행하고 있다.
그렇다면 서울시 문화본부가 담당하는 서울시립미술관은 어쩌다 미혼남녀 만남 사업을 추진하게 된 것일까? 그 전말을 알기 위해서는 오세훈 서울시장이 '서울팅' 추진을 철회한 2023년으로 거슬러 올라가야 한다.
2023년 10월 23일 이종배 서울시의원은 자신이 소속된 상임위원회 소관인 서울문화재단 설립 및 운영에 관한 조례 일부개정조례안을 발의했다. 재단의 역할 중 '시민의 문화향수 및 창의력 증진'이라는 문구를 '청소년·청년·미혼남녀·장애인·노인 등 시민의 문화향수 및 창의력 증진'으로 바꾸는 내용이었다.
그가 작성한 제안설명
에 따르면, 그 이유는 서울시 혼인 건수가 "2012년부터 11년째 매년 감소 중"이기에 "서울문화재단의 수행 업무 중 시민의 문화향수 증진 대상에 미혼남녀를 구체적으로 명시함으로써 미혼남녀에 문화를 향유하는 기회를 제공하고, 안전하고 자연스러운 만남을 가질 수 있도록 지원하는 법적 근거를 마련"하기 위함이었다.
10월 18일 언론보도
에서는 "고액의 가입비 및 성혼비 없이 문화를 향유하는 기회를 제공해 안전하고 자연스러운 만남을 가질 수 있도록 지원하는 법적 근거를 마련"하기 위함이라고 하였고, 11월 10일 라디오 인터뷰
에서는 미혼 당사자로서 조례를 발의하였다고 밝히며, 결혼정보업체를 대신해 금전적 부담 없이, 철저한 신원 관리를 통해 안전하고 자연스러운 만남의 기회를 주고자 개정안을 추진하고 있다고 밝혔다. 비용이나 신원 확인에 대한 언급은 사라졌지만, 미혼남녀 만남을 지원하기 위해 개정하고 있다는 얼개는 일관되게 나타난다.
그런데 이러한 제안이유가 조례안
에서는 "청소년, 청년, 장애인, 노인 등 사회적 약자 및 미혼남녀가 문화향유에 있어 소외되지 않도록 구체화하려는 것"으로 바뀌어 적혀 있다. 제안설명이나 그의 인터뷰 등에서는 전혀 등장하지 않던 '사회적 약자'들이 추가됐고, 핵심적으로 이야기하던 '미혼남녀 만남 지원'은 사라졌다.