연합뉴스

대한민국역사박물관에 전시된 과거의 '간첩 식별법' 포스터간첩죄를 적국을 위한 행위로만 한정하는 국가는 경제협력개발기구(OECD) 38개 회원국 중에서 한국 하나다. 북한과의 관련성만 없으면 한국에서는 간첩죄로 처벌되지 않는다.이렇게 된 데는 정부수립 이후의 정치 상황이 결정적 계기가 됐다. 이승만 정권은 외부로 눈 돌릴 겨를이 별로 없었다. 친일세력이 정권의 중추를 이루고 있어 정통성이 극히 취약했다. 그래서 친일세력을 비토하는 '반국가세력'을 상대하기에도 바빴다. 한국전쟁 초기에 이승만 정권이 남쪽으로 도주하기에 바빴던 원인 중 하나도 여기에 있다.이승만 정권은 한국전쟁 발발 직후의 그 다급한 상황에서도 수만 명 내지 20만 명 정도의 반이승만세력을 무자비하게 학살했다(국민보도연맹 사건). 그들에게는 북한만큼이나 반대세력도 두려운 존재였다.북한 정권과 반이승만세력은 서로 다른 진영이지만, 이승만 정권은 둘을 한 데 엮어 빨갱이로 규정했다. 조봉암 사건에서 나타났듯이, 반대세력을 북한 간첩으로 몰아세우는 간첩조작이 이 시대에 횡행했다. 형법상의 간첩죄는 '북에서 보낸 스파이'와 '북과 무관한 반이승만세력'을 동일 부류로 취급하는 데도 활용됐다.간첩죄 규정이 그렇게 운영됐다는 점은 1959년 5월 1일 내무부·국방부·법무부 실무자 회의에서 재확인된 간첩의 정의에서도 확인된다. 다음날 <동아일보> 3면에 따르면, 당시 정권은 "북한 괴뢰집단에서 남파된 대남공작대원"과 더불어 "국가보안법 위반자"도 간첩에 포함시켰다. 독립운동가와 진보주의자들이 다수 포함된 보안법 위반자도 북한 간첩으로 규정했던 것이다.북한이 소련·중국의 지원하에 한국전쟁을 일으킨 뒤 형법이 제정되고 간첩죄가 신설됐다. 그래서 당시 사람들이 생각하는 적국에는 북한의 우방인 소련과 중국도 포함됐다. 위 실무자 회의에서는 "일본 조총련 관계자와 중공·소련 등 적성국가로부터 침투한 간첩"도 간첩죄 적용 대상으로 인정했다.그러나 실제로는 북한 및 조총련과 반이승만세력이 간첩죄의 주된 규율 대상이었다. 정권에 실질적 위협이 되는 세력만 적국으로 규정한 것이다. 간첩죄 조항이 국가기밀을 보호할 목적보다는 정권을 지킬 목적으로 활용됐던 것이다. 진정으로 국가기밀을 보호할 생각이 있었다면, 북한 이외의 국가들을 위한 간첩까지도 처벌할 수 있도록 형법 제98조를 다듬었을 것이다.일본군이 동학군 진압을 빌미로 경복궁을 점령한 1894년 이후로 한국인들의 마음속에는 일본도 적국으로 자리 잡았다. 이 관념은 해방 뒤에도 존재했다. 하지만 이것은 미국에 의한 제약을 받았다.1945년에 일본을 점령한 미국이 이 나라를 전범국이 아닌 동맹국으로 취급한 것은 한국의 간첩죄 조항에도 영향을 끼쳤다. 일례로, 한국전쟁 중인 1952년 3월 20일 오마 브래들리 미 합참의장은 한국전쟁을 위해 만주와 중국을 폭격할 수 없다는 입장을 밝히는 기회에 "일본은 동양에서 가장 강력한 우리들의 우방이 될 것"이라고 강조했다(1952.3.22.<동아일보> 1면).이렇게 미국이 기회 있을 때마다 '일본은 우방'이라고 공언했기 때문에, 한국이 일본을 형법 제98조의 적국으로 간주하기는 곤란했다. 반일 제스처를 종종 취했던 이승만도 일본을 적국으로 규정하지는 못했다. 이승만 정권은 지난날의 식민 지배 문제와 관련해, 혹은 북한이나 소련에 대한 일본의 접근을 근거로 이따금 대일 적대감을 표시했을 뿐이다.