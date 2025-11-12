이한빈

미국의학도서관 문헌 데이터베이스(Pubmed)에 등장하는 '정밀 의료' 문헌수. 2025년 10월 27일 검색.대표적인 사례가 암을 대상으로 한 표적치료제의 성공을 다른 질환에서도 재현할 수 있을 것이라는 믿음이 꾸준히 확대되고 있는 것이다. 암은 돌연변이가 누적된 세포가 비정상적으로 증식하는 질환으로 돌연변이의 종류와 숫자에 따라 다른 특성을 갖는다. 표적치료제는 이처럼 제각기 다른 암세포의 특성에 맞춰 더 효과적으로 암을 치료한다.자연스럽게 다른 질환에서도 비슷한 시도가 이어지고 있지만 암과 그 질환들 사이에 어떤 유사점이 있어서 같은 접근이 성공할 것인지에 대한 근거는 희박하다. 무엇보다 온갖 검사와 측정치가 난무하는 최신의 정밀의료 연구와 다르게 표적치료제 결정을 위한 검사는 잘 알려진 특정 유전자를 검사하는 것에 그치는 경우가 많다. 그러므로 최신 정밀 의료가 온갖 검사를 통해 '정밀'한 의료를 선사한들, 표적치료제 결정을 위한 검사의 그 '정밀'한 결과가 동일하게 나타날 리 없다."원숭이 엉덩이는 빨개, 빨가면 사과, 사과는 맛있어, 맛있으면 바나나…" 라는 노랫말처럼 한 분야의 성공을 다른 분야로 표면적인 유사성만으로 외삽하는 일이 팽배한 상황은 과학적 타당성과 전문가 사이의 합의만으로 케네디의 주장을 온전히 기각하기 어려움을 보여준다.여기에서는 여성의 건강권과 이를 둘러싼 사회정치적 상황을 고려할 수밖에 없다. 전 세계 임산부들이 사방에서 쏟아지는 잔소리에 몸살을 앓고 있다. 아기를 위해서 해야 할 것도 너무 많고 하지 말아야 할 것도 너무 많다. 그 때문에 삶의 많은 것이 제약되고 선택권을 빼앗긴다.심지어는 임신과 출산 과정에서 몸이 나빠져도 아기를 위해야 한다는 이유로 적절한 관리와 치료를 받지 못하는 경우도 허다하다. 예컨대, 임신 중 발생한 맹장을 진단하기 위한 방사선 노출을 꺼리거나(X선이나 저선량 CT가 태아 기형을 유발한다는 근거는 매우 희박하다), 임산부에게서 흔히 발생하는 잇몸 염증인 풍치가 생겨도 치과 치료를 받지 못하는 식이다.이러한 어려움 속에서도 상대적으로 접근성이 높고 안전한 약물로 평가받는 것이 타이레놀이다. 케네디는 바로 이러한 점을 노리고 임산부들에게 남은 몇 안 되는 선택지조차 빼앗으려고 하는 것이다. 공화당 정부는 이미 여성의 자기결정권의 중요한 부분을 차지하는 임신중절의 권리를 박탈하기 위한 시도를 활발히 하고 있다. 타이레놀의 위험성을 알리겠다는 시도 역시, 여성의 권리 박탈을 위해서라면 수단과 방법을 가리지 않는 공화당 정부 장관에 아주 어울리는 행보라고 할 수 있다.여기서 생각해 볼 점이 또 하나 있다. 과연 우리가 평소 선망하는 의료가, 여성의 권리를 박탈하겠다고 나서는 공화당 정부의 행보와 크게 다른 모습을 보여왔는지 여부다.과학기술이란 아무리 멋진 기술과 인공지능이 있다고 해도 케네디처럼 여성의 건강권을 침해하는 것이 목표가 된다면 아무짝에도 쓸모가 없는 것이다. 이는 의학 연구자들에게도 시사하는 바가 크다.너나 할 것 없이 정밀 의료가 첨단의 과학이기 때문에 추구해야 할 목표라고 생각했다면 여기서 우리가 놓치고 있던 진짜 동기는 무엇일까? 그냥 유명한 학술지에 유명한 연구자가 이게 필요하다고 해서? 아니면 연구도 생업의 일부인만큼 먹고살기 위해서? 여기에 적당한 답이 없다면 과학적으로만 봤을 때 케네디보다 딱히 나은 것이 없는 셈이다.그렇다면 한국 사회가 정밀 의료를 통해 얻으려는 것은 무엇일까? '유전자를 정밀 분석해 배아의 질병 위험을 예측' 한다거나 '건강 수명 증가를 통한 고령층의 사회 진출 확대' 같은 지금까지의 홍보 문구를 보면 한국 사회는 마치 정밀 의료를 통해 '제2의 우생학'시대를 열어가려는 듯하다.그럼 지금까지 과학적이어서 했다는 연구 뒤에는 사실 어떤 의도가 있었던 걸까? 우생학을 비롯해 사람을 분류하고 차별하는 상당 수의 기술은 과학과 지식의 역사로 포장된 정치였다. 정밀 의료라는 이름으로 쏟아지는 '과학' 뒤, 파시즘의 정치를 경계하는 이유다.