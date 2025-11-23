남소연

제가 당신의 팬이 되었던 당신의 말로 지지를 거두겠다. 그따위로 생각하니 기득권이 되는 거고 엘리트가 되는 겁니다.

조정훈 국민의힘 의원이 14일 오전 국회에서 열린 비상의원총회에 참석하고 있다. 2024.12.14시대전환 대표였던 조정훈 의원은 2023년 9월 '흡수합당' 형식으로 국민의힘에 입당한다고 선언했다. 그는 당시 기자회견에서 "열흘 전쯤 국민의힘 최고지도부한테 '시대전환이 합류해 중도실용 정당의 역할을 해달라'는 제안을 받았다"라며 "보수와 중도를 아우르는 연대체를 만들려고 한다"라고 했다.'국민의힘 인재영입위원'이 된 그해 11월 <한국경제>와 한 인터뷰에서 민주당이 아닌 국민의힘을 택한 결정적 이유에 대해 답했다. "민주당에 대한 환상이 있었지만 실제로 부딪힌 경험은 너무 달랐다"라며 "가장 넘지 못한 건 이재명 대표의 등장이었다"라고 했다.22대 총선 서울 마포갑에서 재선에 성공한 그는 당의 총선 참패 원인을 분석하는 총선백서특별위원장을 맡았다. "백서를 쓰는 이유가 특정인을 비판하거나 공격하기 위함이 아니다(2024.8.14)"라고 했지만 '한동훈 견제용'이라는 중립성 시비에 시달렸다. 윤석열 탄핵소추 이후 구성된 권영세 비상대책위원회에서는 전략기획부총장으로 선임됐다.언론은 그를 탄핵에 반대한 친윤석열계로 분류했다. 1차 탄핵소추안에 불참한 이후 그와 친분을 나눴던 임민혁 전 프로축구 선수의 공개 지지 철회가 크게 화제가 됐다. 임 선수는 "조정훈 당신과 밥을 먹고 이야기를 나눈 찰나의 순간만큼은 인생의 모욕이자 수치"라며 다음과 같이 글을 남겼다.