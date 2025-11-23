▲
10일 서울 마포구 국민의힘 조정훈 의원의 지역구 사무실 앞에 탄핵 표결 불참을 비난하는 근조화환이 배달돼 있다. 2024.12.10연합뉴스
윤석열 '옥중정치' 논란에 "DJ 수감되셨을 때 민주당 의원들..."
탄핵심판 과정에서 전략기획부총장으로서 언론 인터뷰에 나섰다. 1월 6일 CBS라디오 '박재홍의 한판 승부'와 한 인터뷰에서 윤석열 체포영장 집행을 막기 위해 한남동 관저에 모인 국민의힘 의원들에 대한 질문을 받았다. "이재명을 지키면 민주주의고 관저에서 대통령을 응원하면 극우 정치냐"고 반문했다.
구속된 윤석열을 국민의힘 의원들이 연달아 접견하면서 '옥중정치' 논란이 불거졌을 땐 "김대중 대통령이 수감되셨을 때 민주당 의원들 면회 간 사람 명단 뽑아보면 수십은 넘을 것"이라며 "인간적 도리로 가서 '괜찮냐, 잘 지내냐'라고 묻는 거가 계엄을 옹호하는 거라고 하시면 약간 형평성에 문제가 있을 수 있다"라고 말했다(2025년 2월 6일, CBS라디오 '김현정의 뉴스쇼' 인터뷰).
2월 1일 보수 개신교 단체 '세이브코리아' 주최로 부산역 광장에서 열린 윤석열 탄핵 반대·석방 촉구 집회에 참석했다. 현장 발언은 없었다. 대신 2월 4일 <매일신문> 유튜브 '이동재의 뉴스캐비닛'에 출연해 "'정치가 역할을 못하니까 시민들이 광장에 나와서 이렇게 고생을 하시는구나' 생각했다"라고 했다. 또 "민주당이 극우 프레임 속에 빠져서 자신들을 돌아보지 않고 점점 많은 사람들을 극우로 몰아간다"라고 주장했다.
여의도와 광화문에서 대규모 탄핵반대 집회가 열렸던 3월 1일 페이스북에 "3.1 운동이 자유를 쌓아 올리기 위한 투쟁이었다면, 지금 민주당의 행태는 그 자유를 파괴하는 테러와 다름없다"라며 다음과 같이 적었다.
자유민주주의 체제의 위기 앞에 국민들께선 다시 거리로 나왔습니다. 광장에서, 길거리에서, 우리 선배들이 목숨 바쳐 지켜낸 대한민국의 자유를 수호하기 위해 몸과 마음을 다해 싸우고 계십니다. 비가 오나 눈이 오나 궂은 날씨에도 굴하지 않는 뜨거운 불씨로 투쟁하고 계십니다.