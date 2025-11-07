박순찬

나경원 국민의힘 의원이 대통령 선거 당시 이재명 후보의 GPU 5만개 확보 공약에 대해 "GPU 5만 개 확보, 외교 안보 현실을 외면한 공허한 숫자놀음이다. 저는 반미, 친중하던 이재명 대표가 미국 기업과 미국 정부를 설득할 수 있다고 보지 않는다"라고 했지만, 엔비디아가 한국에 GPU 26만 장을 공급하기로 하자 나 의원은 "GPU는 기업과 민간이 한 일이지 정부·여당이 자기 성과인 것처럼 포장하는 것은 도둑질"이라고 주장했다.또한 "GPU 주면 뭐 하나, 전력이 있냐. AI 데이터센터 하나 운영하려면 전력이 얼마나 소모되는지 잘 알지 않냐"며 GPU 확보의 의미를 폄하했다. 과거에 저지른 억지공세를 덮으랴, 윤석열 정부와 대비되는 현 정부의 국정능력을 덮으랴 바쁜 5선의원의 행동이 눈살을 찌푸리게 하고 있다.