AFP/연합뉴스

지난달 16일 열린 토론회에서 뉴욕 시장 후보들이 논쟁을 벌이고 있다. 무소속이자 전 뉴욕 주지사 앤드루 쿠오모, 공화당 커티스 슬리바, 민주당 조란 맘다니가 참석했다.이번 선거 관련 미국 언론의 헤드라인은 단순했다. 청년의 승리, Z세대의 반란, 진보의 역사적 승리. 틀린 말은 아니다.출구조사에 따르면 45세 미만 유권자 사이에서 맘다니의 득표율은 70%였다. 첫 투표자로 한하면 66%였다. Z세대(18세~29세) 투표자 수는 4년 전 대비 130% 급증했다. 11만 7천여 명이 조기투표에 참여했다. 압도적이다.그런데 45세 이상에서는 정반대 그림이 나타났다. 쿠오모가 맘다니에 비해 45세~64세에선 4%p, 64세 이상에서는 19%p 앞섰다. 언뜻 보면 세대 전쟁이다. 젊은 세대 대 나이든 세대. 진보 대 보수. 변화 대 현상유지.그러나 이 설명은 불충분하다. 그 이면의 구조적 흐름을 봐야 한다. 맘다니는 백인 유권자 사이에선 아주 근소하게 쿠오모에게 졌다 (쿠오모 46%-맘다니 45%). 쿠오모와 비교했을 때 라티노 유권자를 13%p 차이로, 아시아계 유권자를 30%p 차이로 가져갔다. 흑인 유권자에서도 19%p 우위를 점했다. 인종을 넘어선 연합이었다.더 중요한 사실이 있다. 출구조사에서 유권자의 다수가 '생활비'를 최우선 이슈로 꼽았다는 점이다. 민주주의 수호가 아니었다. 범죄도 아니었다. 이민 문제도 아니었다. 월세, 교통비, 식료품 가격이었다.45세라는 선은 나이가 아니라 경제적 지위의 경계선이다. 45세 이상 뉴욕 시민의 상당수는 주택을 소유하고 있다. 자산 형성이 완료됐거나 진행 중이다. 월세 상승이 직접적 타격을 주지 않는다. 반면 45세 이하는 다르다. 임대료가 삶을 결정한다.2020년 이후 뉴욕의 임대료는 30% 상승했다. 식료품 가격은 25% 올랐다. 그런데 임금은 제자리였다. 22세에서 27세 사이 미국 청년의 31%가 높은 주거비 때문에 부모와 함께 산다. 첫 주택 구매자의 평균 연령은 38세로, 30년 전보다 10년이나 늦춰졌다. 청년 84%가 학자금 부채 때문에 결혼, 출산, 자동차 구매를 연기하고 있다.맘다니 선거 캠프가 만든 한 영상이 입소문을 탔다. 맘다니가 할랄 푸드 카트 앞에서 할랄플레이션을 이야기하는 장면이었다. 몇 년 전 8달러였던 접시가 이제 10달러다. 왜 그런가? 뉴욕시의 복잡한 허가제도가 카트 수를 제한하고, 인위적으로 가격을 올린다.이 영상은 수백만 조회수를 기록했다. 젊은 유권자들이 열광한 이유는 간단했다. 자기 이야기였기 때문이다. 추상적인 정치 이슈가 아니라 어제 점심값, 오늘 월세, 내일 버스비였다.맘다니의 공약은 이 지점을 정확히 겨냥했다. 100만 가구 월세 동결, 무료 버스, 2030년까지 시간당 30달러 최저임금. 비현실적이라는 비판이 쏟아졌다.그럼에도 50.4%가 그에게 투표했다. 유권자들은 실현 가능성이 아니라 방향을 샀다.쿠오모는 현실적 공약을 내세웠다. 3선 주지사 출신답게 세련된 정책 문서를 발표했다. 주택 공급 확대, 단계적 임대료 규제, 점진적 교통 개선. 틀린 말이 아니었다. 경험에서 나온 정책이었다.하지만 유권자들은 물었다. 그래서 내 월세가 얼마나 줄어드는가? 답이 없었다. 아니, 답이 너무 작았다. 너무 점진적이었고, 너무 먼 미래의 이야기였다.맘다니는 달랐다. 월세 동결. 즉각적이고 명확했다. 무료 버스. 당장 다음 달부터 교통비가 없어진다. 시간당 30달러 최저임금, 6세 이하 무상보육의 재원은 부자 증세를 통해 확보하겠다는 입장도 분명히 했다.실현 가능한가? 논란이 있다. 뉴욕 주지사의 협조가 필요하고, 시의회 통과도 쉽지 않다. 법적 제약도 있다. 그러나 방향은 명확했다. 누구를 위한 정치를 하겠다는 것인지 분명했다. 유권자들은 그 방향성에 투표한 것이다.