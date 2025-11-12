기사를 스크랩했습니다.
한 해 2,000명의 노동자가 일을 하다 퇴근하지 못하는 산재공화국 대한민국. 노동건강연대는 이달의 기업살인을 통해 매달 최소한 언론에 보도된 노동자의 죽음만이라도 한데 모아 노동자의 '조용한 죽음'을 기억하고, 기록하고, 책임을 묻기 위한 밑거름을 만들고자 합니다.[기자말]

봉주영

더불어민주당 을지로위원회가 출범시킨 '택배 사회적대화 기구'의 지난 10월 22일 회의에서 전국택배노동조합이 제안한 '심야시간대(자정~오전 5시) 배송 제한'이 공론장에서 화제다.

택배노조는 암·당뇨·수면장애 등 신체·정신적 질환을 일으키는 야간노동을 줄이고 택배 노동자의 건강권을 지키자는 취지로 해당 안을 제안했다. 이 소식을 한 경제지가 10월 28일 '단독'을 달고 기사화하며 "소비자 편익은 외면한 채 집단 이익에만 몰두한다는 비판이 나온다"고 보도했다. 그러자 한동훈 전 국민의힘 대표를 시작으로 이해단체들과 언론이 이를 '새벽배송 금지'로 해석하면서 논의가 샛길로 빠지기 시작했다. 노동자의 건강권과 소비자의 이익이 대립하는 듯한 프레임이 구성됐다.

노동권과 소비자의 이익을 동시에 보장하는 절충안은 사회적 합의로 만들어가면 된다. 상품 분류작업·프레시백 회수 등 배송 외 업무를 담당하는 노동자를 충원하는 방안, 새벽배송 상품에 제한을 두는 방안 등이 이미 논의되고 있다.

그런데 정작 기업 내부 정책을 결정하고 의사를 조율할 책임이 있는 주체가 조용하다. '새벽배송'의 대표 기업이나 다름없는 쿠팡은 지금 어디에 있는가?

쿠팡은 2021년 택배노동자 과로사 대책을 위한 두 차례의 사회적 대화에 불참했다. 이후 택배기사와 물류센터 노동자 등 새벽배송·당일배송을 가능하게 만든 많은 사람들이 퇴근하지 못하고 사망했다. 언론 보도에 따르면, 공공운수노조 전국물류센터지부 쿠팡물류센터지회는 2020년 이후 쿠팡 사망자가 23명에 달했다고 파악하고 있다.

"개처럼 뛰고 있다"는 카카오톡 메시지를 남긴 고 정슬기씨는 로켓배송 택배기사로 일하다가 지난 2024년 5월 숨졌다. 근로복지공단은 정씨 유족의 산업재해 신청을 승인했다. 사유는 '과로사'였다. "주 6일 고정 야간근무"와 '배송 마감시간으로 인한 정신적 긴장 상태"가 업무상 부담을 가중했다는 것이다. 정슬기씨가 세상을 떠난 두 달 뒤 또다른 쿠팡 새벽배송 노동자가 급성 심근경색으로 숨진 사실이 최근 뒤늦게 드러나기도 했다. 근로복지공단은 이번에도 과로사로 판정했다.

이런 가운데 쿠팡의 매출과 영업이익은 연일 증가하고 있다. 쿠팡의 2025년 3분기 매출은 12조 8455억 원으로 전년 동기 10조 6901억 원 대비 20% 상승했다. 3분기 영업이익은 2245억 원으로, 전년 동기 1481억 원과 비교해 51.5% 늘어났다.

2025년 10월, 61명의 노동자가 일하다 죽었다. 보도되지 않은 죽음들을 합하면 이보다 많을 것이다. 누군가의 죽음이 산업의 연료이자 이윤 극대화의 비결로 회자되는 야만을 이제는 멈춰야 한다. 노동자들의 수고에 터무니없이 적은 값을 지불한 기업이 노동환경을 개선하고 안전에 투자하도록 계속 요구해야 한다. 누가 과도한 이익을 얻는지 우리는 끝까지 지켜봐야 한다.

죽은 61명과 기록되지도 못한 채 사망한 노동자들의 명복을 빈다

2025-10-01 떨어짐 1
세종 / 14시 40분경 / 세종시 전동면 한국전자파연구원 신축 공사현장에서 철골 조립 작업을 하던 하청업체 소속 노동자 A(60대)씨가 약 13m 높이에서 추락해 사망.

2025-10-01 떨어짐 1
경북 고령 / 10시 53분경 / 경북 고령군 다산면의 한 골프장에서 사다리에 올라 10m 높이에서 소나무 가지치기를 하던 노동자 A(60대)씨가 중심을 잃고 추락해 사망.

2025-10-02 떨어짐 1
경기 시흥 / 8시 32분경 / 경기도 시흥시 산현동 중학교 체육관 무대 천장 조명시설 도색 작업을 하던 노동자 A(50대)씨가 이동식 비계에서 떨어져 사망.

2025-10-03 깔림 1
부산 / 8시 54분경 / 부산 사상구 한 선박 부품 제조 공장에서 유압 기계를 옮기던 노동자 A(50대)씨가 기계에 깔려 사망.

2025-10-03 깔림 1
경기 김포 / 14시 44분경 / 경기도 김포시 통진읍 폐차장에서 넘어지는 철판에 노동자 A(66)씨가 깔려 사망.

2025-10-05 떨어짐 1
경기 화성 / 8시 46분경 / 경기도 화성시 양감면 골판지 제조공장에서 사다리 위에 올라 전기배선 교체 작업을 하던 노동자 A(60대)씨가 약 4m 높이에서 떨어져 사망.

2025-10-05 알수없음 1
경기 파주 / 12시 59분경 / 경기도 파주시 재활용 수거 화물차량 적재함 청소를 하던 노동자 A씨가 쓰러져 사망.

2025-10-10 떨어짐 1
전남 영암 / 9시경 / 전남 영암군 삼호읍 대불산업단지 내 선박용 철판 가공업체 내 크레인 상부에서 설비 수리작업을 하던 노동자 A(50대)씨가 8m 아래로 추락해 사망.

2025-10-11 사업장외교통사고 1
울산 / 11시 16분경 / 울산 남구 황성동 용연사거리에서 덤프트럭과 트레일러가 충돌하여 덤프트럭 운전자 A(60대)씨가 사망.

2025-10-11 사업장외교통사고 1
경기 안성 / 2시 40분경 / 경기도 안성시 미양면 평택제천고속도로 제천 방향 남안성 나들목 부근에서 차량 3대가 잇따라 추돌하는 사고가 발생. 1차선에서 달리던 덤프트럭이 2차로에서 달리던 승용차와 부딪혔고, 뒤에 오던 2.5t 화물차가 들이받으며 2차 사고로 이어진 가운데, 화물차 운전자 A(30대)씨가 사망.

2025-10-12 사업장외교통사고 1
전남 함평 / 8시 21분경 / 전남 함평군 신광면 한 도로에서 1t 화물차간 충돌이 발생. 한 화물차 운전자인 A(77)씨가 사망.

2025-10-13 익사 1
전북 군산 / 재해일시 : 2025년 10월 10일 9시 13분경 / 전북 군산시 개야도 남쪽 약 500m 해상 김 양식장에서 조업하던 A(32, 동티모르 출신)씨가 내국인 선원 B씨와 함께 작업 중 바다에 빠짐. B씨는 구조되었으나 A씨는 실종되었고, 사흘만인 10월 13일 개야도 남서쪽 약 700m 해상에서 발견됨.

2025-10-13 사업장외교통사고 1
경북 김천 / 12시 49분경 / 경북 김천시 봉산면 경부고속도로(서울기점 211km) 대구 방향 추풍령 대교에서 25t 트레일러가 다리 아래로 추락하는 사고가 발생. 운전자 A(40대)씨가 사망.

2025-10-13 깔림 1
경남 창원 / 13시 55분경 / 경남 창원시 성산구 신촌동 소재 한 제조공장에서 신호수 A(70대)씨가 후진하는 지게차에 깔려 사망.

2025-10-14 매몰 1
전남 광양 / 재해일시 : 2025년 9월 23일 14시 43분경 / 전남 광양시 소재 중앙하수처리장 여과기 교체 공사 현장에서 점검 중이던 현장소장 A(50대 남성)씨가 흙더미에 매몰돼 치료받던 중 사망.

2025-10-14 화재및폭발 1
인천 / 재해일시 : 2025년 10월 11일 13시 27분경 / 인천시 중구 운서동 소재 열병합발전소 배전실에서 불이 나 노동자 A(50대)씨가 전신 2도 화상을 입고 치료 중 사망.

2025-10-15 익사 1
전북 군산 / 9시 5분경 / 전북 군산시 금강하굿둑 갑문교에서 전기케이블 보수 공사를 하던 일용직 노동자 A(50대)씨가 강에 빠져 사망.

2025-10-15 사업장외교통사고 2
충남 공주 / 12시 9분경 / 충남 공주시 유구읍 당진대전고속도로 당진 방향 유구IC 인근 46km 지점에서 1t 화물차량을 승용차가 1차 추돌했고, 견인차·화물차 운전자들이 사고 수습 중이던 현장을 SUV가 2차 추돌함. 이 사고로 견인차 운전자 A(40대)씨가 현장에서 사망했고, 화물차 운전자 B(50대)씨가 심정지 상태로 병원으로 옮겨졌으나 사망.

2025-10-15 끼임 1
전북 완주 / 15시 26분경 / 전북 완주군 산업단지의 한 자동차 배터리 제조공장 컨베이어 벨트 위에서 설비를 점검하던 노동자A(50)씨가 기계 사이에 끼임. 동료가 3분 뒤 이를 발견해 신고했으나 A씨는 사망.

2025-10-15 사업장내교통사고 1
경기 광주 / 21시 30분경 / 경기도 광주시 초월읍 소재 CJ대한통운 물류센터에서 후진하던 12t 화물차가 6.5t 화물차 기사 A(70대)씨를 침. 차에서 내려 앉은 자세로 차를 점검하던 A씨는 12t 화물차와 데크 사이에 끼여 사망.

10월 17일 오전 10시 42분께 울산시 남구 용연동 SK에너지 공장에서 폭발사고가 발생하자 울산소방이 출동해 화재를 진압하고 있다.울산소방

2025-10-16 사업장외교통사고 1
경남 하동 / 8시 37분경 / 경남 하동군 하동읍 한 주유소 앞 왕복 2차선 국도를 달리던 이동식 목욕차가 앞서 달리던 1t 화물차를 추돌한 후 오른편 약 10m 아래 강 둔치로 추락. 이 사고로 이동식 목욕차에 타고 있던 자활센터 소속 노동자 A(40대)씨가 사망.

2025-10-17 물체에맞음 1
인천 / 11시 23분경 / 인천시 서구 KG스틸 인천공장에서 공장 천장 크레인으로 중량물을 옮기던 중 하청업체 노동자 A(40대)씨와 동료 B씨가 이에 맞아 병원으로 옮겨졌으나 A씨는 사망.

2025-10-17 부딪힘 1
경남 거제 / 10시 50분경 / 경남 거제시 소재 한화오션 거제사업장에서 선박 작업대 발판 조립 작업 중 구조물이 넘어지면서 아래에서 작업 중이던 사내 협력업체 소속 노동자 A(60대)씨가 부딪혀 사망.

2025-10-17 화재및폭발 2
울산 / 10시 42분경 / 울산시 남구 용연동 SK에너지 울산공장 내 수소 제조 공정에서 폭발 사고가 발생. 이 사고로 협력업체 소속 노동자 5명이 다쳤고, 노동자 A(50대)씨는 2도 화상 등 중상을 입고 병원 치료 중 사망. 노동자 B(40대)씨는 치료를 받던 중 23일에 사망.

2025-10-18 사업장내교통사고 2
경기 가평 / 13시경 / 경기도 가평군 상면 대보리 소재 크리스탈밸리 컨트리클럽(CC) 내 도로를 달리던 작업용 카트가 5m 아래 굴다리로 추락함. 이 사고로 외주업체 소속 카트 운전자 A(70대)씨와 동승자 B(70대)씨가 사망.

2025-10-19 떨어짐 1
광주 / 13시 20분경 / 광주시 서구 쌍촌동 한 원룸 주차타워 공사 현장 2층에서 볼트를 조이던 노동자 A(60대)씨가 10m 아래 바닥으로 떨어져 사망.

2025-10-20 떨어짐 1
경기 김포 / 10시 33분경 / 경기도 김포시 대곶면 단층 공장 지붕 철거작업을 하던 노동자 A(60대)씨가 6m 아래 바닥으로 떨어져 사망.

2025-10-20 사업장외교통사고 1
광주 / 11시 50분경 / 광주시 북구 장등동 호남고속도로 동광주요금소 부근에서 1t 화물차가 고장으로 멈춰있던 다른 화물차를 들이받음. 이 사고로 다른 화물차를 들이받은 1t 화물차 운전자 A(60대)씨가 크게 다쳐 병원으로 옮겨졌으나 사망.

2025-10-20 깔림 1
경남 진주 / 12시 20분경 / 경남 진주시 문산읍 한 임도에서 농민 A(70대)씨가 경운기에 깔려 사망.

2025-10-20 사업장외교통사고 1
경기 안산 / 12시 20분경 / 경기도 안산시 단원구 평택시흥고속도로 평택방향 남안산 IC 부근에서 5중 추돌사고가 발생해 25t 화물차 기사 A(50대)씨가 사망.

2025-10-22 끼임 1
경기 김포 / 8시 26분경 / 경기도 김포시 양촌읍 변압기 제조 공장에서 리프트를 타고 4~5m 높이에서 원형 모양 배관을 만들던 노동자 A(50대)씨가 바닥으로 떨어져 사망.

2025-10-22 사업장외교통사고 1
전북 부안 / 9시 10분경 / 전북 부안군 서해안고속도로 상행선 서김제나들목 1km 지점에서 24t 트럭이 갓길에 있던 공사 작업 차량을 들이받는 사고가 발생. 이 사고로 작업 차량 인근에서 도로 노면 보수공사를 진행하던 노동자 A(30대)씨가 현장에서 사망.

2025-10-22 사업장내교통사고 1
경북 포항 / 13시 40분경 / 경북 포항시 남구 대송면 동국제강 포항공장에서 하청업체 소속 노동자 A(40대)씨가 후진하던 트레일러에 깔려 사망.

2025-10-22 떨어짐 1
경북 칠곡 / 경북 칠곡군 왜관산단에서 천막 지붕 교체를 하던 노동자 A(60대)씨가 밟고 있던 천막이 찢어져 추락해 사망.

2025-10-23 넘어짐 1
경남 창녕 / 8시 25분경 / 경남 창녕군 유어면 한 하천 주변에서 배수로 공사 중 굴착기가 넘어져 하천에 빠지는 사고가 발생해 굴착기 기사 A(60대)씨가 현장에서 사망.

2025-10-23 깔림 1
충북 보은군 삼승면의 한 시멘트 첨가제 제조공장에서 외주업체 소속 A(70대)씨가 시멘트 분쇄기에 깔려 사망.

2025-10-23 과로사 1
경기 동두천 / 9시 15분경 / 경기도 동두천시 소재 한 초등학교 인근 인도에서 청소 작업을 하던 노동자 A(50대)씨가 쓰러져 사망. 부검 결과 A씨의 사인은 심근경색으로 알려짐.

2025-10-24 익사 1
충남 보령 / 재해일시 : 2025년 10월 20일 10시 50분경 / 충남 보령시 개화리 한 채석장에서 25t 덤프트럭이 큰 물웅덩이로 추락해 실종됐던 운전자 A씨가 사고 발생 나흘 만에 사망한 채로 발견됨. A씨는 채석장 웅덩이를 메울 흙을 덤프트럭으로 나르던 중 사고를 당함.

2025-10-24 끼임 1
경기 김포 / 7시 20분경 / 경기도 김포시 양촌읍의 한 폐금속 재활용업체에서 압축기 내 이물질 제거 작업을 하던 노동자 A시가 고철 압축기 사이에 끼여 사망.

2025-10-24 떨어짐 1
인천 / 8시 58분경 / 인천시 서구 소재 산업용 기계 제조공장 옥상에서 실리콘 방수 작업을 하던 노동자 A(60대)씨가 바닥으로 추락해 사망.

2025-10-25 질식 3
경북 경주 / 11시 31분경 / 경북 경주시 안강읍 두류공업지역 아연가공업체 지하 수조에서 펌프 배관 관련 작업을 하던 노동자 1명이 나오지 않자 다른 노동자 3명이 뒤따라 내려갔다가 4명이 질식으로 쓰러짐. 이중 3명의 노동자가 사망.

2025-10-25 넘어짐 1
강원 원주 / 9시 12분경 / 강원도 원주시 소초면의 한 돼지농장에서 지게차가 도랑에 빠지면서 운전하던 노동자 A(35, 네팔 출신)씨가 사망.

2025-10-27 물체에맞음 1
부산 / 10시 10분경 / 부산시 사하구 소재 한 선박제조회사에서 무게 1t짜리 버터플라이 밸브가 1.2m 높이에서 아래로 떨어져 노동자 A(60대)씨를 덮쳤고 A씨는 병원으로 옮겨졌으나 사망.

2025-10-27 물체에맞음 1
인천 / 11시 26분경 / 인천시 강화도의 한 해상 선박에서 폐기물 수거 작업을 하던 노동자 A(60대)씨가 로프에 맞아 사망.

2025-10-27 깔림 1
울산 / 15시 41분경 / 울산시 울주군 범서읍의 한 채석장에서 굴삭기 작업을 하던 노동자 A(60대)씨가 바위에 깔려 사망.

2025-10-28 감전 1
울산 / 23시 3분경 / 울산 울주군 온산읍의 한 자동차부품 제조공장에서 배관 수리를 위해 고전압 박스에 올라간 노동자 A(30대)씨가 고압설비에 감전돼 사망.

2025-10-28 떨어짐 1
경기 수원 / 8시 10분경 / 풍림산업이 시공하는 경기도 수원시 영통구 아주대학교병원 지하주차장 신축 공사장 지상에서 타워크레인 해체 작업을 준비하던 노동자 A(40대)씨가 약 19m 아래 지하 3층으로 떨어져 사망.

2025-10-28 화재및폭발 1
경기 고양 / 15시 9분경 / 경기도 고양시 한 폐기물처리업체에서 소화기를 분해하던 노동자 A(40대)씨가 소화기 폭발 사고로 사망.

2025-10-29 깔림 1
충남 공주 / 15시 52분경 / 충남 공주시 정안면 대산리의 한 비닐하우스에서 A(70대)씨가 경운기에 깔려 사망.

2025-10-29 깔림 1
경기 성남 / 8시경 / 삼성물산이 시공하는 경기도 성남시 분당구 판교신도시 PSM타워 공사현장에서 노동자 A(60대)씨가 굴착기에 깔려 사망.

2025-10-29 끼임 1
경남 양산 / 10시 10분경 / 경남 양산시 소재 플라스틱 제조공장에서 기계를 수리한 후 시험 가동을 하던 노동자 A(60대)씨의 신체 일부가 기계에 끼임. A씨는 병원으로 옮겨졌으나 사망.

2025-10-29 깔림 1
경기 화성 / 10시 35분경 / 경기도 화성시 남양읍의 한 금형 공장에서 철판을 옮기는 기계를 조작하며 볼트를 풀던 노동자 A(50대)씨가 갑자기 떨어진 900kg 철판에 깔려 사망.

2025-10-29 떨어짐 1
대구 / 18시 40분경 / APEC(아시아태평양경제협력체) 정상회의를 전후로 대구 성서공단에서 벌어진 미등록 이주노동자에 대한 정부 합동 단속을 피해 자동차부품 제조공장의 에어컨 실외기 창고 안쪽에 숨어있던 노동자 A(25, 베트남 출신)씨가 떨어져 사망.

2025-10-30 깔림 1
경남 밀양 / 14시 45분경 / 경남 밀양시 초동면의 한 산에서 벌목업체 일용직 노동자 A(70대)씨가 벌목 작업을 하다가 나무에 깔린 채로 동료에게 발견됨.

2025-10-30 떨어짐 1
경북 고령 / 경북 고령군 축사 지붕 태양광 설비 설치 작업 중 노동자 A(60대)씨가 밟은 채광창이 부서지며 떨어져 사망.

2025-10-31 떨어짐 1
전남 목포 / 9시 53분경 / 전남 목포시 신항만 풍력발전기 설치 공사 현장에서 부품을 덮은 방수포 위에 올라가 빗물을 제거하던 노동자 A(60대)씨가 3m 아래로 추락해 사망.

뒤늦게 보도된 '노동자의 죽음'

5일 서울 시내의 한 쿠팡 물류센터.연합뉴스

2025-07-16 과로사 1
인천 / 런던베이글뮤지엄 인천점에서 주임으로 일하던 노동자 A(26)씨가 회사 숙소에서 심정지 상태로 발견됨. 유족들의 주장에 따르면 A씨는 사망 1주일 전 약 80시간의 과로에 시달렸던 것으로 알려짐.

2025-08-12 과로사 1
경기 안성 / 쿠팡 캠프에서 택배 분류 작업 및 상차 후 배송을 하던 배송 노동자 A(50대)씨가 이상을 느끼고 직접 119에 신고하여 응급실로 이송됐으나 대기 중 사망. A씨의 사인은 뇌졸중과 심근경색이었음. 정혜경 의원실에 따르면 A씨는 연속 7일 이상의 연속 근무가 일상이었으며, 하루 노동시간도 12시간이 넘었다고 알려짐.

2025-09-17 떨어짐 1
경남 창원 / 15시 7분경 / 경남 창원시 소재 목재제품 이적장에서 목재를 덮은 방수포를 정리하던 노동자 A씨가 5m 아래 바닥으로 떨어져 치료 중 사망.

2025-09-24 깔림 1
경기 가평 / 15시경 / 경기도 가평군 소재 광물 제조 공장에서 이동 중이던 노동자 A씨가 지게차로 운반 중인 포대자루에 깔려 치료 중 사망.
