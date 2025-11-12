울산소방

10월 17일 오전 10시 42분께 울산시 남구 용연동 SK에너지 공장에서 폭발사고가 발생하자 울산소방이 출동해 화재를 진압하고 있다.2025-10-16 사업장외교통사고 1경남 하동 / 8시 37분경 / 경남 하동군 하동읍 한 주유소 앞 왕복 2차선 국도를 달리던 이동식 목욕차가 앞서 달리던 1t 화물차를 추돌한 후 오른편 약 10m 아래 강 둔치로 추락. 이 사고로 이동식 목욕차에 타고 있던 자활센터 소속 노동자 A(40대)씨가 사망.2025-10-17 물체에맞음 1인천 / 11시 23분경 / 인천시 서구 KG스틸 인천공장에서 공장 천장 크레인으로 중량물을 옮기던 중 하청업체 노동자 A(40대)씨와 동료 B씨가 이에 맞아 병원으로 옮겨졌으나 A씨는 사망.2025-10-17 부딪힘 1경남 거제 / 10시 50분경 / 경남 거제시 소재 한화오션 거제사업장에서 선박 작업대 발판 조립 작업 중 구조물이 넘어지면서 아래에서 작업 중이던 사내 협력업체 소속 노동자 A(60대)씨가 부딪혀 사망.2025-10-17 화재및폭발 2울산 / 10시 42분경 / 울산시 남구 용연동 SK에너지 울산공장 내 수소 제조 공정에서 폭발 사고가 발생. 이 사고로 협력업체 소속 노동자 5명이 다쳤고, 노동자 A(50대)씨는 2도 화상 등 중상을 입고 병원 치료 중 사망. 노동자 B(40대)씨는 치료를 받던 중 23일에 사망.2025-10-18 사업장내교통사고 2경기 가평 / 13시경 / 경기도 가평군 상면 대보리 소재 크리스탈밸리 컨트리클럽(CC) 내 도로를 달리던 작업용 카트가 5m 아래 굴다리로 추락함. 이 사고로 외주업체 소속 카트 운전자 A(70대)씨와 동승자 B(70대)씨가 사망.2025-10-19 떨어짐 1광주 / 13시 20분경 / 광주시 서구 쌍촌동 한 원룸 주차타워 공사 현장 2층에서 볼트를 조이던 노동자 A(60대)씨가 10m 아래 바닥으로 떨어져 사망.2025-10-20 떨어짐 1경기 김포 / 10시 33분경 / 경기도 김포시 대곶면 단층 공장 지붕 철거작업을 하던 노동자 A(60대)씨가 6m 아래 바닥으로 떨어져 사망.2025-10-20 사업장외교통사고 1광주 / 11시 50분경 / 광주시 북구 장등동 호남고속도로 동광주요금소 부근에서 1t 화물차가 고장으로 멈춰있던 다른 화물차를 들이받음. 이 사고로 다른 화물차를 들이받은 1t 화물차 운전자 A(60대)씨가 크게 다쳐 병원으로 옮겨졌으나 사망.2025-10-20 깔림 1경남 진주 / 12시 20분경 / 경남 진주시 문산읍 한 임도에서 농민 A(70대)씨가 경운기에 깔려 사망.2025-10-20 사업장외교통사고 1경기 안산 / 12시 20분경 / 경기도 안산시 단원구 평택시흥고속도로 평택방향 남안산 IC 부근에서 5중 추돌사고가 발생해 25t 화물차 기사 A(50대)씨가 사망.2025-10-22 끼임 1경기 김포 / 8시 26분경 / 경기도 김포시 양촌읍 변압기 제조 공장에서 리프트를 타고 4~5m 높이에서 원형 모양 배관을 만들던 노동자 A(50대)씨가 바닥으로 떨어져 사망.2025-10-22 사업장외교통사고 1전북 부안 / 9시 10분경 / 전북 부안군 서해안고속도로 상행선 서김제나들목 1km 지점에서 24t 트럭이 갓길에 있던 공사 작업 차량을 들이받는 사고가 발생. 이 사고로 작업 차량 인근에서 도로 노면 보수공사를 진행하던 노동자 A(30대)씨가 현장에서 사망.2025-10-22 사업장내교통사고 1경북 포항 / 13시 40분경 / 경북 포항시 남구 대송면 동국제강 포항공장에서 하청업체 소속 노동자 A(40대)씨가 후진하던 트레일러에 깔려 사망.2025-10-22 떨어짐 1경북 칠곡 / 경북 칠곡군 왜관산단에서 천막 지붕 교체를 하던 노동자 A(60대)씨가 밟고 있던 천막이 찢어져 추락해 사망.2025-10-23 넘어짐 1경남 창녕 / 8시 25분경 / 경남 창녕군 유어면 한 하천 주변에서 배수로 공사 중 굴착기가 넘어져 하천에 빠지는 사고가 발생해 굴착기 기사 A(60대)씨가 현장에서 사망.2025-10-23 깔림 1충북 보은군 삼승면의 한 시멘트 첨가제 제조공장에서 외주업체 소속 A(70대)씨가 시멘트 분쇄기에 깔려 사망.2025-10-23 과로사 1경기 동두천 / 9시 15분경 / 경기도 동두천시 소재 한 초등학교 인근 인도에서 청소 작업을 하던 노동자 A(50대)씨가 쓰러져 사망. 부검 결과 A씨의 사인은 심근경색으로 알려짐.2025-10-24 익사 1충남 보령 / 재해일시 : 2025년 10월 20일 10시 50분경 / 충남 보령시 개화리 한 채석장에서 25t 덤프트럭이 큰 물웅덩이로 추락해 실종됐던 운전자 A씨가 사고 발생 나흘 만에 사망한 채로 발견됨. A씨는 채석장 웅덩이를 메울 흙을 덤프트럭으로 나르던 중 사고를 당함.2025-10-24 끼임 1경기 김포 / 7시 20분경 / 경기도 김포시 양촌읍의 한 폐금속 재활용업체에서 압축기 내 이물질 제거 작업을 하던 노동자 A시가 고철 압축기 사이에 끼여 사망.2025-10-24 떨어짐 1인천 / 8시 58분경 / 인천시 서구 소재 산업용 기계 제조공장 옥상에서 실리콘 방수 작업을 하던 노동자 A(60대)씨가 바닥으로 추락해 사망.2025-10-25 질식 3경북 경주 / 11시 31분경 / 경북 경주시 안강읍 두류공업지역 아연가공업체 지하 수조에서 펌프 배관 관련 작업을 하던 노동자 1명이 나오지 않자 다른 노동자 3명이 뒤따라 내려갔다가 4명이 질식으로 쓰러짐. 이중 3명의 노동자가 사망.2025-10-25 넘어짐 1강원 원주 / 9시 12분경 / 강원도 원주시 소초면의 한 돼지농장에서 지게차가 도랑에 빠지면서 운전하던 노동자 A(35, 네팔 출신)씨가 사망.2025-10-27 물체에맞음 1부산 / 10시 10분경 / 부산시 사하구 소재 한 선박제조회사에서 무게 1t짜리 버터플라이 밸브가 1.2m 높이에서 아래로 떨어져 노동자 A(60대)씨를 덮쳤고 A씨는 병원으로 옮겨졌으나 사망.2025-10-27 물체에맞음 1인천 / 11시 26분경 / 인천시 강화도의 한 해상 선박에서 폐기물 수거 작업을 하던 노동자 A(60대)씨가 로프에 맞아 사망.2025-10-27 깔림 1울산 / 15시 41분경 / 울산시 울주군 범서읍의 한 채석장에서 굴삭기 작업을 하던 노동자 A(60대)씨가 바위에 깔려 사망.2025-10-28 감전 1울산 / 23시 3분경 / 울산 울주군 온산읍의 한 자동차부품 제조공장에서 배관 수리를 위해 고전압 박스에 올라간 노동자 A(30대)씨가 고압설비에 감전돼 사망.2025-10-28 떨어짐 1경기 수원 / 8시 10분경 / 풍림산업이 시공하는 경기도 수원시 영통구 아주대학교병원 지하주차장 신축 공사장 지상에서 타워크레인 해체 작업을 준비하던 노동자 A(40대)씨가 약 19m 아래 지하 3층으로 떨어져 사망.2025-10-28 화재및폭발 1경기 고양 / 15시 9분경 / 경기도 고양시 한 폐기물처리업체에서 소화기를 분해하던 노동자 A(40대)씨가 소화기 폭발 사고로 사망.2025-10-29 깔림 1충남 공주 / 15시 52분경 / 충남 공주시 정안면 대산리의 한 비닐하우스에서 A(70대)씨가 경운기에 깔려 사망.2025-10-29 깔림 1경기 성남 / 8시경 / 삼성물산이 시공하는 경기도 성남시 분당구 판교신도시 PSM타워 공사현장에서 노동자 A(60대)씨가 굴착기에 깔려 사망.2025-10-29 끼임 1경남 양산 / 10시 10분경 / 경남 양산시 소재 플라스틱 제조공장에서 기계를 수리한 후 시험 가동을 하던 노동자 A(60대)씨의 신체 일부가 기계에 끼임. A씨는 병원으로 옮겨졌으나 사망.2025-10-29 깔림 1경기 화성 / 10시 35분경 / 경기도 화성시 남양읍의 한 금형 공장에서 철판을 옮기는 기계를 조작하며 볼트를 풀던 노동자 A(50대)씨가 갑자기 떨어진 900kg 철판에 깔려 사망.2025-10-29 떨어짐 1대구 / 18시 40분경 / APEC(아시아태평양경제협력체) 정상회의를 전후로 대구 성서공단에서 벌어진 미등록 이주노동자에 대한 정부 합동 단속을 피해 자동차부품 제조공장의 에어컨 실외기 창고 안쪽에 숨어있던 노동자 A(25, 베트남 출신)씨가 떨어져 사망.2025-10-30 깔림 1경남 밀양 / 14시 45분경 / 경남 밀양시 초동면의 한 산에서 벌목업체 일용직 노동자 A(70대)씨가 벌목 작업을 하다가 나무에 깔린 채로 동료에게 발견됨.2025-10-30 떨어짐 1경북 고령 / 경북 고령군 축사 지붕 태양광 설비 설치 작업 중 노동자 A(60대)씨가 밟은 채광창이 부서지며 떨어져 사망.2025-10-31 떨어짐 1전남 목포 / 9시 53분경 / 전남 목포시 신항만 풍력발전기 설치 공사 현장에서 부품을 덮은 방수포 위에 올라가 빗물을 제거하던 노동자 A(60대)씨가 3m 아래로 추락해 사망.