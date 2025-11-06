남소연

김병기 국회 운영위원장이 6일 서울 여의도 국회에서 열린 운영위원회의 대통령비서실과 국가안보실, 대통령경호처 등에 대한 국정감사에서 의사진행을 문제삼는 국민의힘 의원들과 설전을 벌이고 있다.

민주당 측: "이거 주진우 의원이 직접 쓴 거 맞나?"

주진우: "개인의 글을 위원장에게 검사 받아야 하나?"

민주당 측: "글 내리고 사과하라!"

김병기: "주진우 의원 글 평가하고 싶지 않다. 결국 김현지 실장이 권력자니까 내가 거기에 꼼짝 못한다고 야지(아유, 조롱을 뜻하는 일본어식 표현)를 넣은 건데, 위원장이 위원들한테 이런 대우받으면서까지 해야 하나. 글이 되게 세네. 그럼 나도 막말해도 되는 건가. 동료위원에게 최소한의 예의라는 건 있어야 한다는 건 국민의힘 의원들도 알 것이다. 작성 시간을 보니까 국회 운영위 하는 시간에 쓰셨네."

주진우: "(민주당 의원들이) 아까 제 발언에 끼어들고 다 그렇게 해서 썼다. (민주당 의원들이 발언에 끼어들어서) 제가 사과 받아야 한다. 민주당 의원들이 발언에 끼어들지 않았다면 나도 이러지 않았다."

김병기: "위원회 (활동을) 하는데 (뜻대로) 안 되니까 위원장한테 야지 넣는 페북이나 올리고..."

주진우: "저 한테는 야지 안 넣은 사람 한 사람도 없어요? 저한테 온갖 소리 다 하고!"

'사과하고 글 내리라'는 민주당 의원들과 '민주당이 원인 제공을 했다'고 맞선 주진우 의원 간 말싸움은 계속됐다. 김병기 위원장은 "(이 정도면) 막가자는 거네"라고 말한 뒤 정회를 선언했다.