체코 우파 정당 '스스로를 위한 운전자당'의 페트르 마친카 의장이 지난 2024년 10월 6일 이탈리아 북부 베르가모 인근 폰티다에서 열린 레가(정당) 집회에 참석해 손을 흔들고 있다.

예전에는 대북혐오 확산에 주력했던 한국 극우세력이 요즘은 중국·소녀상·동성애·선거제도 등에 대한 혐오 확산에 집중하고 있다. 혐중의 경우에는, 지난 1일 한중정상회담에서 시진핑 주석이 우려를 표했을 정도로 상당히 격해져 있다. 소녀상 반대운동의 경우에는, 주무대가 소녀상 주변에 국한되지 않고 소녀상이 설치된 학교들로 확대되고 있다.

한국 극우와 달리, 유럽 극우는 난민 혹은 이민 문제와 더불어 친환경차 같은 문제에도 힘을 쏟고 있다. 이들은 유럽연합(EU)의 친환경차 정책과 대중의 적응 속도에 갭이 존재하는 틈을 타서 대중의 불만과 불안을 자극하고 있다.

'운전자당'은 어떻게 탄생했는가

휘발유 등을 사용하는 내연기관 자동차를 퇴출시키고 친환경차를 정착시키려는 세계적 흐름은 2023년에 획기적인 법안을 탄생시켰다. 그해 3월 28일, EU 교통통신에너지이사회는 신규 승용차 및 승합차의 이산화탄소 배출을 2035년부터 전면 금지하는 법안을 채택했다. 이는 내연기관 차량의 판매를 사실상 불가능하게 만든다. 이 때문에 '내연기관 퇴출법'으로도 불린다.

친환경정책 자체에는 찬성할지라도 차량 교체 등에 대해 부담을 느끼는 사람들의 입장에서는 내연기관 퇴출법에 거부감을 갖기 마련이다. 유럽 극우는 이 점을 파고들고 있다. 친환경차 반대를 위한 전문 정당까지 만들었을 정도다. EU 내의 주요 자동차산업국가인 체코에서는 '스스로를 위한 운전자당(Motorists for Themselves)'이 2022년에 등장했다.

세르비아에서 발행된 2024년 12월 19일 자 <발칸 인사이트>는 현지 시각 그달 7일 개최된 위 운전자당의 제1회 전국대회를 보도하면서 이 당이 "도시 경관으로부터 모든 자전거도로의 제거"까지 표방하고 있다고 보도했다. 친환경차 정책을 반대하는 것은 물론이고 자전거에까지 혐오 정서를 드러냈던 것이다. 자동차 운전자의 이익에 복무한다는 점을 명시적으로 보여주고자 극단적인 구호까지 내세웠던 것이다.

이 당은 친환경차에 대한 대중의 부담감을 극우적 정치 의제와 접목시켰다. <발칸 인사이트>는 이 당이 "자동차·석탄·왕관이라는 신성한 삼위일체"를 추구한다고 보도했다. 자동차 혁신에 대한 대중의 부담감을, 석탄으로 대표되는 전통 연료 및 전통 산업, 왕관으로 대표되는 과거 정치체제에 대한 회귀 심리와 연결 짓고자 했던 것이다.

이 신생 정당은 지난달 3~4일 치러진 체코 하원선거에서 전체 200석 중 13석을 차지해 6위를 기록했다. 3위 정당인 '주지사 및 무소속 후보연합(STAN)'과의 의석 차이가 9석밖에 되지 않으므로, 크게 보면 3위권 그룹에 진입한 셈이다.

현지 시각으로 이달 3일, 운전자당은 또 다른 극우정당들인 긍정당(ANO, 80석) 및 '자유와 직접민주주의당(SPD, 15석)'과 연정 구성에 합의했다. 친환경차 정책의 꽁무니에 올라타 이 정책을 비웃고 욕하는 방법으로 정치권력을 얻은 셈이다.

지난 3일, 체코 프라하에 위치한 의회에서 자유와 직접민주주의당 대표 오카무라 토미오(왼쪽)와 운전자당 대표 페트르 마치카(오른쪽)가 연정 협정에 서명한 후 악수하고 있다. 가운데는 이를 지켜보는 긍정당 대표 안드레이 바비스.

친환경차에 대한 거부감을 활용해 정치적 약진을 이루는 일은 체코 밖에서도 벌어지고 있다. 현지 시각 5일 자 <폴리티코> 유럽판에 실린 'EU의 친환경차 추진은 정치적 포퓰리스트들을 부추기는 데 도움이 된다'라는 기사는 운전자당이 거둔 것과 같은 성과들이 유럽 정치에서 주목할 만한 현상이 되고 있음을 보여준다.

이 기사는 체코·이탈리아·독일·프랑스·폴란드 등지에서 극우정당들이 내연기관차 퇴출법을 역이용해 세력을 확대하고 있다고 보도했다. 기사는 극우정당인 독일대안당도 퇴출법을 강력히 반대한다고 소개했다. 이 법이 독일 연정을 구성하는 기독민주당(보수)과 사회민주당(중도좌파)의 균열을 조장하고 있다는 내용도 다뤘다.

유럽 극우의 약진, 반면교사 삼아야

기술혁신은 사회 진보를 촉진하는 경향이 있다. 이는 기존의 기술체계에 토대를 둔 사회세력을 도태시키고 새로운 시스템에 가장 빨리 적응한 세력을 돕는다.

증기기관은 유럽의 부르주아들을 성장시키고 종래의 귀족계급을 약화시켰다. 증기기관이 만들어놓은 세상은 제한된 영역을 지배하던 봉건영주들이 활개를 치던 세상과 달랐다.

대한제국 때부터 속도가 붙은 한반도의 교통 발달은 3·1운동의 신속한 확산에도 기여했다. 서울 시위에 참가한 유관순 같은 학생들이 지방으로 신속히 이동해 고향의 만세운동을 촉진한 것은 이전 시대와 달라진 교통 시스템을 반영한다. 걷는 데 익숙한 보부상이 아니라도, 말을 바꿔 탈 수 있는 관료가 아니더라도 먼 거리를 쉽게 이동할 수 있게 만든 기술혁신의 산물이다.

인터넷과 SNS의 발달은 조직과 집회의 방식을 혁신시켜 대중의 정치적 역량을 업그레이드시켰다. 이는 조직 및 집회에 드는 시간과 비용을 절감시켜 인적 네트워크와 자금력이 약한 일반 대중이 동조자를 얻고 메시지를 확산시키는 일을 용이하게 만들었다. 또 공간 이동의 필요성을 절감시켜 나이 든 운동가들의 체력 부담을 경감시키고 이들이 좀 더 오래 활동할 수 있게 만들었다.

기술혁신은 일차적으로 개발자와 기업의 이익에 복무하지만, 이처럼 사회적 역학관계를 변모시켜 새로운 권력 지형을 낳기도 한다. 이럴 경우에는 기술혁신이 사회 진보를 촉진한다.

그렇지만 새로운 시스템이 정착하기 이전의 과도기에는 적지 않은 대중이 불편을 겪는다. 새로운 시스템에 대한 적응 시간 및 비용이 상대적으로 많이 드는 집단이나 계층에서는 저항감이 생기기 마련이다.

지금 유럽 극우는 그 점을 파고들고 있다. 내연기관차가 친환경차로 바뀌는 세계적인 조류에 부담을 갖고 있거나 신속히 적응하기 힘든 사람들을 상대로 위안과 연대의 메시지를 전파하고 있다.

체코 운전자당의 사례에서 나타나듯이, 유럽 극우는 기술혁신 과도기에 나타나는 대중의 우려를 보수적 정치 시스템에 대한 회귀 심리와 연결시키고 있다. 이 시도가 적지 않은 성공을 거둬 유럽 정치 지형에도 변화가 나타나고 있다. <폴리티코>는 중도 정당들마저 유권자를 빼앗기지 않기 위해 내연기관 퇴출법을 반대하고 있다고 보도했다.

한국 극우도 기술혁신과 관련된 유럽 극우의 구호를 언제든 차용할 수 있다. 중국·소녀상·동성애·선거제도 등을 활용한 혐오 확산이 한계에 부딪히면, 이들의 주력 의제는 언제든 바뀔 수 있다. 한국 극우가 기술혁신 국면을 역이용해 대중 속으로 파고드는 것을 차단하려면, 기술진보에서 뒤쳐지기 쉬운 집단이나 계층에 대한 관심과 배려를 제도적으로 강화할 필요가 있다.
김종성의 '히, 스토리'
