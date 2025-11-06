연합뉴스

15일 국회 기후에너지환경노동위원회에서 열린 2025년도 고용노동부에 대한 국정감사에서 여야 의원들이 질의 시작 전 산업재해로 목숨을 잃은 노동자들을 위한 묵념을 하고 있다.강력한 처벌이 효과를 발휘하는 상황은 단순히 '못해서 못하는' 경우가 아니다. '할 수 있는데 하지 않을 때'다. 특히 의도적 혹은 고의적 방치로 중대재해가 발생한 경우, 강한 처벌은 명확한 억지 효과를 가진다.그동안 우리나라 산재가 줄지 않은 근본 원인도 '할 수 있는데도 하지 않은' 기업이 적지 않았기 때문이다. 그래서 '엄벌해야 한다'는 국민 정서가 형성된 것이다.산재예방에서 제재는 필수다. 형사처벌이든 행정제재든 사회적 비난이든, 규범의 한 축으로 자리 잡았다. 그리고 중견기업 이상에서는 이미 안전이 '하지 않으면 안 되는 것'으로 인식이 전환되었다. 지금 이 단계까지는 어느 정도 왔다고 평가할 수 있다.문제는 이제 소규모 사업장이다. 이 영역에서는 처벌만으로는 중대재해를 줄이기 어렵다. 따라서 단순한 지원이나 기존 방식의 규제만으로는 한계가 분명하다. 처벌이 아닌, 새로운 규제 방식과 정책 전환이 필요한 시점이다. 단순히 지원을 늘리는 것이 답이 아니라는 점은 우리 경험이 증명하고, 선진국 사례도 같은 방향을 보여준다.대표적인 산업안전보건 선진국으로 평가받는 영국은 산재예방 지원사업이 거의 없다. 영국 산업안전보건청(HSE)이 발간하는 가이드라인조차 유료다. '안전은 비용이고, 그 비용은 시장에서 부담해야 한다'는 철학 때문이다. 안전 비용을 정부나 제3자가 대신 지불하면 누구도 안전에 투자하지 않는 구조가 만들어지고, 오히려 안전에 투자하는 기업이 손해를 보는 시장이 형성되기 때문이다.세월호 참사라는 국가적 비극 이후 출범한 문재인 정부는 국민 안전 확보라는 중대한 과제를 안고 있었다. 각종 사고가 끊이지 않는 상황 속에서도 국가안전관리체계 구축을 위해 기반을 꾸준히 다졌다.산재예방 예산을 두 배로 늘리고, 조직과 인력을 대폭 확충했다. 산업안전보건법을 30년 만에 전면 개정했고, 중대재해처벌법도 도입했다. 단순히 제도를 만드는 데 그치지 않고, 임기 내 산재사고 사망자를 절반으로 줄이겠다는 목표까지 제시하며 강한 의지를 보였다. 격렬하게 외쳤던 전쟁은 아니지만, 사실상 보이지 않는 전쟁을 치른 셈이다.그 결과 문재인 정부 기간 산재사고 사망자는 170여 명 감소했다. 코로나라는 전대미문 국가위기 속에서 당초 목표인 '절반 감축'에는 미치지 못했으나, 최근 20년간 정부 성과 중 가장 큰 폭으로 감소했다.문재인 정부는 산재사망을 줄이기 위해 당연히 사망사고가 집중되는 소규모 사업장을 주된 대상으로 삼았다. 특히 사망사고의 절반가량이 발생하는 건설업에서는 50억 미만 소규모 현장을 중심으로 비계 불량·개구부 방치 같은 예방 가능한 위험요인을 집중 점검하고 차단하는 데 역량을 쏟았다.돌이켜보면 문재인 정부의 산재와의 전쟁은 사업장과의 싸움이 아니라 기득권과의 싸움이었다. 기득권은 산재예방 사업과 관련된 모든 이해관계자를 말한다. 기득권의 사업 대상은 대기업·중견기업이다.기득권은 중견기업 이상으로만 사업을 하려 한다, 돈이 되거나 편하거나 폼이 나기 때문이다. 영세소규모 사업 지원사업은 영세 소규모 '사업장' 지원이 아니라 산재예방을 하는 '사업자' 지원사업이 되기 일쑤다. 많은 지원사업은 사업장을 주체가 아니라 손님으로 만들어 버린다. 이러한 지원사업은 약이 아니라 독이 된다.이재명 정부가 산재와의 전쟁에서 이기려면, 기득권과 과감히 결별하고 전쟁의 대상과 타깃을 서둘러 재조정해야 할 것이다.