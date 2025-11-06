▲추락·끼임 사고 등 산업재해 관련 위법 행위, 11월에 집중 신고하세요
안영정 국민권익위원회 공익심사팀장이 3일 정부세종청사 권익위 브리핑실에서 추락·끼임 사고 등 산업재해 관련 법 위반 행위와 관련, 11월 한 달간 집중 신고 기간을 운영한다고 밝히고 있다.국민권익위원회
이재명 대통령이 산재와의 전쟁을 선포했다.
우리나라는 산업재해 발생이 유독 심해, 특히 사망사고 등 중대재해에서 OECD 최하위권을 벗어나지 못하고 있다. 산재사망률은 일본의 약 3배, 대만의 거의 2배 수준이다. 정부조직과 인력은 확대되었지만 산재는 줄지 않았고, 중대재해처벌법 같은 강력한 조치에도 사망사고는 계속 발생하고 있다.
전쟁 선포는 당연하며, 반드시 승리해야 한다.
누구와 전쟁을 할 것인가?
산재와의 전쟁. 그 적은 누구인가? 사업주, 대표이사, 기업의 회장, 기업, 자본. 지금 우리가 가진 기본 틀이다. 그중에서도 최대의 적은 CEO라고 여겨져 왔고, 중대재해처벌법도 그런 인식 속에서 탄생했다.
이재명 대통령 역시 대기업과 중견기업을 겨냥하고 있다는 인상을 준다. 지난 9월 15일 발표된 정부의 노동안전 종합대책도 한마디로 요약하면 '대기업은 처벌 강화, 영세 소기업은 지원 강화'다.
기업이 직면한 가장 큰 리스크 역시 중대재해처벌법이다. 현재 정부가 가진 가장 강력한 수단이기 때문이다. 법은 적용 범위를 5인 이상 사업장까지 넓혔지만, 실제로는 대기업과 중견기업에서 작동하거나 위하력이 있다.
그러나 산재 사망사고의 대부분은 소규모 사업장에서 발생한다. 고용노동부가 2022년 3월 발표한 '2021년 산재 사망사고 세부 현황' 등에 따르면, 전통적으로 중견기업으로 분류되는 300인 이상 사업장에서의 사망사고는 전체의 약 5% 수준이다. 100인 이상도 15%를 넘지 않는다. 반면 50인 미만 사업장이 80%, 그중 절반인 5인 미만 사업장이 40%를 차지한다.
2010년 이후 500인 이상 대기업의 사망사고는 더 이상 감소하지 않고 정체 상태다. 사고율만 보면 이미 선진국 수준이며, 사고 유형이나 원인도 일정한 패턴을 찾기 어렵다. 이는 두 가지를 시사한다. 첫째, 기존 방식으로는 사고 예측과 예방에 한계가 있다는 점이다. 둘째, 대기업이 아무리 노력하고 처벌 강도를 높여도 중대재해를 완전히 막기는 어렵다는 것이다. 물론 이것이 대기업 면죄부는 아니다. 다만 구조적 문제를 해결하려면 처벌과 제재만큼 정책적 대안과 지원도 함께 마련해야 한다는 의미다. 기업만 조여서는 해법이 나오기 어렵다.
이 프레임대로 전쟁을 치르면 패할 가능성이 높다. 중견·대기업에서 사고가 일부 줄더라도 전체 규모가 작아 총 사망자 감소 효과는 제한적이기 때문이다. 많은 중대재해가 예측과 예방이 어려운 유형이라는 현실도 있다.
대기업도 과제가 남아 있지만, 지금 당장 산재 전쟁의 중심은 50인 미만 사업장, 특히 5인 미만 사업장이다. 건설업으로 치면 50억 미만, 5억 미만 소규모 현장이다. 여기서 승리하지 못하면, 산재와의 전쟁에서도 승리할 수 없다.
전쟁 대상은 대기업이 아니라 영세 소규모 사업장
이재명 정부도 영세 소규모 사업장을 위한 다양한 대책을 준비하고 있다. 얼마 전 발표된 노동안전 종합대책에도 이들 사업장에 대한 지원 강화 방안이 폭넓게 포함되어 있다.
우리나라에서 '대기업은 처벌강화, 영세 소기업은 지원강화'라는 프레임은 매우 견고하다. 지난 수십 년간 산재예방 정책은 이 기조에서 크게 벗어난 적이 없다. 이런 흐름 속에서 정부가 '산재와의 전쟁'을 선포하자, 많은 사람들은 당연히 대기업을 겨냥한 선언으로 받아들였을 것이다. 이번 전쟁이 영세 소규모 사업장을 향한 것이라 생각하는 사람은 거의 없을 것이다.
그 기저에는 대기업은 '할 수 있는데 하지 않는 나쁜 기업', 영세 소규모 사업장은 '하고 싶지만 여력이 없어 못하는 기업'이라는 인식이 자리 잡고 있다. 그래서 대기업은 처벌해야 하고, 영세 소규모 사업장은 지원해야 한다는 논리가 형성되어 왔다.
지금과 같은 지원사업은 전쟁도 아니고, 해결방안도 아니다