리스테이지 서울

의상소품창고에 보관되어 있는 물품들팝업스토어와 공연은 짧은 시간 동안 운영된다는 점에서 닮아 있다. 무대 세트는 통상 나무 합판과 쇠파이프, 철판 등으로 이루어진다. 특히 목재와 철재는 팝업스토어와 마찬가지로 디자인의 특수성 때문에 재활용이 어렵다. 창고를 임대해 무대 세트를 보관하기도 하지만, 예산에 여유가 있는 국립극단 등에 국한한다. 규모가 작은 극단은 철거 비용이 창고 임대 비용보다 상대적으로 저렴하기에 폐기물을 발생시키는 쪽을 선택한다.이러한 문제를 인식한 공연계의 변화 시도로는 공연물품 공유 플랫폼 '리스테이지 서울'을 들 수 있다. 2023년 10월에 서울시와 서울문화재단의 합작으로 문을 연 이곳은 공연물품 대여, 위탁 거래가 가능한 온오프라인 플랫폼이다. 서울연극창작센터와 강북구에 두 개의 창고를 운영 중이며, 서울연극창작센터의 의상소품창고에 5000여 점의 의상과 소품을 보유하고 강북구의 대도구 창고엔 무대 세트나 가구 등을 구비했다.대여료는 물품 가액의 1.5~5%로 저렴하게 책정되며, 일부 물품은 무료로도 빌릴 수 있다. 대여 가능 기간은 최대 30일, 물품 수량에는 제한이 없다. 소품, 의상, 잡화, 합판과 평판, 바닥과 매트도 재고가 있는 한 대여된다. 쓰지 않는 공연물품의 위탁도 가능하다. 홈페이지에서 신청서를 작성하면, 운영자가 검토 후 승인한다. 그 후 오프라인 창고를 방문하여 위탁하는 방식이다. 위탁기간은 최소 3년부터 최대 5년까지로 창고가 없는 극단의 문제점을 해소할 수 있다.'공쓰재(공연 후 쓰고 남은 무대 소품, 세트 재활용이란 뜻)'는 '스탭서울'에서 주관하는 공연쓰레기 재활용 커뮤니티다. 2013년 2월에 서울시 지정 공유 기업으로 선정되어 개장하여 현재까지 운영 중이다.[13] 지난 4월에 공쓰재가 리스테이지서울과 협력하여 대학로 아르코 미술관 앞에서 '공쓰재 플리마켓'이 열렸다. 공연 후 쓰고 남은 물건을 판매·나눔하거나 공연예술인의 취미생활, 부업(캐리커처, 심리상담, 타로·운세 등) 코너를 마련하였다.공쓰재는 대학로를 중심으로 활동하고 있으며 무대 세트·소품을 재활용하거나 교환한다. 사용하지 않는 물건을 필요한 공연팀에 무료로 대여하기도 한다. 공쓰재 공식 페이스북 계정에서 실시간으로 나눔 중인 공연 인테리어 자재를 확인할 수 있다. 파이프와 철제 배너, 다리막부터 테이블과 우체통 같은 인테리어, 토탄이라 불리는 블랙피트까지 나눔 물품에 제한이 없다.[14]국립아시아문화전당은 '그린뉴딜가이드북'을 통해 친환경 공연 제작 가이드라인을 제안했다. 환경 친화 소재를 적용하는 방법부터 폐자원을 분해, 분류하고 소재은행에 공급하기, 업사이클링을 접목한 콘텐츠 제작 등의 내용이 포함되어 있다. 무대 세트에 국한하지 않고 친환경 용지와 잉크를 이용한 인쇄물 지침을 포함한다. 100% 사탕수수 용지나 재생용지를 활용하고 식물성 콩기름 잉크를 사용하여 환경 보호를 실천하도록 권장한다.그린뉴딜가이드북은 기본적으로 사회적 비용과 편익을 기록하기 위해 환경성과를 측정한다. 구체적인 성과를 가시화하여 지속가능한 창·제작 활동의 사회적 가치를 확산하기 위해서이다. SK 사회적가치연구원의 사회성과인센티브 방식을 적용하여 사회적 가치를 측정한다.