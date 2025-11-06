▲
이재명 대통령이 지난 9월 19일 서울 마포구 구름아래 소극장에서 열린 2030 청년 소통·공감 토크콘서트에서 발언하고 있다. 2025.09.19 [대통령실통신사진기자단]연합뉴스
이재명 대통령은 올해 들어 세 차례나 '남성 차별'에 대해서 이야기했습니다. 이 대통령은 언제나 여성에 대한 성차별이 더 극심하다는 전제를 깔지만, 결국 그가 하고 싶은 말의 초점은 '남성 차별' 문제나 '젠더 갈등'을 어떻게 해결할 것이냐에 가깝습니다.
사실 이 대통령이 해결하고자 하는 '남성 차별'이 구체적으로 무엇인지도 알기 어렵습니다. 이 대통령은 '특정한 영역에서 차별'이 있다고 말했지만 '군 복무'를 제외하고는 그 특정한 영역이 무엇인지 쉽게 떠올리기가 어려웠습니다. 이 대통령은 "취업하기까지는 여성이 좀 유리하다"라는 말을 전했지만, 그것은 20대 여성의 고용률이 20대 남성보다 높고(5%p, 2023년 기준) 취업 시점이 더 빠르다는 것만을 강조한 이야기입니다.
신경아 한림대 사회학과 교수는 "노동시장은 성평등해지고 있나?"라는 논문에서 "(20대 여성과 남성을 비교했을 때) 남성은 여성보다 첫 취업의 시점이 늦지만 더 안정적인 일자리에 들어가는 경향이 뚜렷하다. 20대 중반 이후 남성의 임금은 여성의 임금보다 높아지는 역전 현상이 일어난다"라고 말합니다. 이어 "20대 여성과 남성의 노동시장 조건을 비교할 때, 집단으로서 여성의 우위성이 발견되지 않는다"라며 "여성 내부의 분화 결과 상위 일자리에 들어가는 여성들이 늘었을 뿐이다"라고 강조합니다.
또한 '남자들이 결혼이나 데이트할 때 돈을 더 많이 내야 한다'와 같은 통념은 맨박스(가부장제 사회에서 강요되는 남성성)이기도 하고, 경제협력개발기구(OECD) 1위의 '성별 임금격차'와도 관련 되어있으니 '남성 차별'과는 거리가 멉니다.
정훈님, 저는 이 대통령이 결국 청년 남성들의 '차별당한다는 느낌', 그 인식을 개선하고 싶은 거라고 생각합니다. 그래서 성평등가족부가 개편되면서 이 대통령의 의중이 반영됐다는 이야기도 나옵니다. 성평등가족부가 출범하면서 새로 생긴 '성형평성기획과'는 여성과 남성의 차별에 대한 인식 격차에 대한 대책을 마련하기 위해 만들어졌는데, 일명 '남성 역차별' 담당 부서라고 일컬어지기도 합니다.
그래서 본말이 전도될 수 있다는 우려도 있습니다. 현재 성평등정책관 아래 4개 과 중 주무과(국이나 관에서 맡은 업무를 총괄하는 과)가 성평등정책과(기존 여성정책과)가 아닌 '성형평성기획과'이기 때문입니다. 정춘생 의원 역시 4일 국정감사에서 "우리나라에 수천 년간 쌓여온 구조적 성차별 문제가 있고, 성평등가족부는 그것을 우선적으로 해소해야 되는 숙제가 있다. 우선순위는 양보할 수 없다"라며 "성평등정책관에 주무 부서가 성평등정책과가 아닌 성형평성기획과라고 하는 것은 우려스럽다"라고 지적했습니다.
"역차별 아니라 '불이익으로 느끼는 문제'"