지난 3월 18일 2025 세계 인종차별 철폐의 날 기념대회 행진에 이주노동자노동조합이 함께 하고 있다.이주노동자노동조합
외국인 노동자들과 함께 일한 경력이 3년 6개월. 내가 감히 언어·국적이 모두 다른 사람들을 이해하고 있다고 생각하지 않는다. 다만 이들을 대하는 한국인 노동자의 태도는 잘 안다. 적어도 제조업에선 이들의 태도가 국적에 따라 다르지 않다.
외국인 차별이 심하지 않다고 말하면 '무슨 소리냐'며 반문하는 사람도 있을 것이다. 그럼 예시 하나 들어보자. 외국인한테 위험한 작업을 무리하게 시키는 작은 사업장의 작업반장은 어떤 사람일까. 우리는 그를 차별주의자라고 생각하기 쉽다. 조금만 더 깊이 생각해 보자. 외국인한테 무리하게 작업시키는 사람이 한국인한텐 안 그럴까? 큰 현장은 덜하지만 중소기업만 가도 안전 장비도 제대로 지급 안 하는 경우가 흔하다. 현장에선 이런 사람을 차별주의자라고 부르지 않는다. 안전불감증 환자라고 부른다.
제조업에서 한국인과 외국인 노동자에 대한 대우가 크게 다르지 않다면 '역차별' 문제가 생기지 않을까? 외국인 노동자 대신 한국인 노동자가 잡무를 맡아야 하는 경우가 있다. 이를 역차별이라 할 수 있을까? 아니다. 대부분 부득이한 상황이다. 잡무란 이를테면 짧은 심부름이 계속해서 이어지는 노동이다. 당연히 긴밀한 소통이 필요한 탓에 어지간해선 외국인한테 맡길 수 없다. 현장에선 이런 경우를 역차별이라고 말하지 않는다. 그저 "짬 맞았다"라고 표현한다.
외국인 노동자의 계급
정부가 바뀌면서 노동 이야기도 다양해졌다. 외국인 노동자 얘기도 하나둘씩 보이고 들린다. 정말 좋은 일이다. 하지만 이들을 다룬 콘텐츠가 차별을 선동하거나 반대로 차별하지 말라는 구호로 마무리되는 경우가 종종 보인다. 차별 선동을 반박하긴 쉽다. 우선 산업 측면에서 헛소리다. 외국인 노동자 없인 뿌리 산업이 아예 안 돌아간다. 이들이 사라져도 한국인 노동자의 임금이 올라가지 않는다. 대다수 중소기업은 노동자에게 최저임금을 초과해 지불할 여력이 제한적이기 때문이다.
인권 측면에서 반박하는 일은 오히려 쉽다. 애초에 부도덕한 측면이 있는 경우가 많기 때문이다. 진짜 골치 아픈 경우는 '차별하지 말자'는 구호를 반박할 때다. 차별하지 말아야 한다는 주장을 하려면, 근거와 함께 자신의 도덕관에 하자가 없다는 점까지 입증해야 한다. '제가 이런 이유로 차별주의자는 아닌데요'로 대화의 운을 떼야 한다는 이야기다. 결국 논의 주제 속에 도덕이 끼어 있으면 대화의 진전이 어렵다.
이 글에선 도덕이란 커튼은 잠깐 치워놓고 철저히 현장 노동자의 시선으로 이야기하고자 한다. 우리가 '외국인 노동자'로 뭉뚱그려 생각하는 집단도 알고 보면 계급이 나뉜다. 계급이란 아주 간단히 표현하면 '고용 시장이 선호하는 노동자의 국적 순위'다. 아무래도 계급이 높은 노동자가 좀 더 편한 일, 돈 되는 기술, 실질적 임금 상승 등에서 우위를 갖는다.
화이트칼라 세계의 '해외 인력'이 아닌, 블루칼라 세계의 '외국인 노동자' 대다수는 서류 면접을 안 본다. 즉 자신이 일을 잘할 수 있는지 증명할 방법이 부족하다. 자연스레 국적은 한국에서 일할 외국인 노동자에게 매우 중요한 스펙이다.