지난 4일 조란 맘다니 민주당 뉴욕시장 후보가 미국 뉴욕시 퀸즈 자치구 애스토리아의 한 공원에서 뉴욕 시장 선거 투표를 마친 후 기자들 앞에 선 모습.로이터/연합뉴스

현지시간 4일 실시된 뉴욕 시장 선거에서 조흐란 맘디니가 승리했다. 최종 집계 결과 민주당의 맘다니 후보가 득표율 50.4%, 무소속 앤드루 쿠오모 후보가 41.6%, 공화당 커티스 슬리와 후보가 7.1%를 각각 기록해 민주당 맘다니 후보의 승리가 확정됐다.

인구 850만 명, 연간 예산 1천억 달러가 넘는 대도시 뉴욕은 앞으로 4년 동안 우간다 출신의 34세 젊은 정치인에게 도시의 미래를 맡기게 됐다. 맘다니는 뉴욕 역사상 첫 무슬림 시장으로 기록될 예정이다.

이번 결과는 미국 진보 정치가 다시 유권자의 신뢰를 얻기 위해 무엇을 제시해야 하는지를 보여줬다. 맘다니는 구호가 아니라 생활비·주거·교통 같은 생활 현안을 전면에 올렸다.

그는 "뉴욕시는 시장에 내놓은 물건이 아니"라고 역설하면서, "정부의 일은 우리의 삶을 실제로 더 낫게 만드는 것"이라고 강조해 왔다. 임대료 동결, 무료 버스, 보편적 보육 같은 정책을 공공이 함께 선택해야 할 삶의 문제로 제시해 왔다는 점이 핵심이다.

민간 의존을 줄이고 공공이 개발 역량을 회복해 '저렴주택'을 자체 공급하겠다는 구상, 대중교통의 촘촘함과 공공서비스의 도달성을 정의의 지표로 삼겠다는 구상을 밝히기도 했다. 그는 소득의 분배 문제보다 도시 구조의 불평등을 바로잡는 일을 정치의 우선 과제로 삼고 있다.

맘다니의 언어는 왜 신선했나

지난 10월 29일 당시 조란 맘다니 민주당 뉴욕시장 후보가 뉴욕시 브롱크스 자치구 벨몬트 지역에서 열린 기자회견을 마치고 나오며 샌드위치를 먹고 있다.AFP/연합뉴스

지난 10여 년간 미국 대도시의 진보 정치 흐름은 인종, 젠더, 소수자 문제를 중심으로 한 '정체성 정치'가 주도해 왔다. 그러나 점차 유권자층, 특히 중산층과 이민 2세대, 도시 노동계급 사이에서는 이러한 구호가 실질적 삶의 개선과 멀어졌다는 인식이 확산되고 있었다.

맘다니는 아프리카계 무슬림 이민자의 아들로 성장했지만, 자신의 출신을 정치적 상징으로 내세우지 않았다. 대신 그것을 뉴욕시민사회의 다양성을 이해하고 대표할 수 있는 하나의 조건으로 해석했다.

그는 정체성을 구분의 기호로 사용하지 않고, 도시의 불평등과 공존 문제를 함께 논의할 수 있는 공감의 언어로 바꾸었다. 그 결과, 피로감에 젖은 진보 유권자와 급진 좌파 모두가 공유할 수 있는 새로운 연대의 기반을 마련했다.

이러한 그의 정치적 접근 방식은 경제 정의에서도 드러난다. 그는 단순한 부자 과세나 현금 재분배보다, 주거와 교통, 공공 서비스 접근성 등 도시 구조 속 불평등을 바로잡는 데 초점을 맞추고 있다.

맘다니는 '경제 정의'와 '주거 정의'를 핵심 의제로 내세우며, 뉴욕의 불평등을 소득 격차의 문제가 아니라 공공 자원의 배분 구조에서 비롯된 문제로 해석했다. 다시 말해, 정의를 세금이 아니라 제도를 통해 실현하려는 것이다.

그에게 정의란 단순히 자원을 재분배하는 문제가 아니라, 시민이 도시의 구조에 접근하고 참여할 수 있는 방식을 바꾸는 일이었다. 그의 공약 대부분은 행정 효율이나 기술 개선보다 시민의 자율적 개입 공간을 넓히는 제도 설계에 초점이 맞춰져 있었다.

예를 들어 주거 정책에서도 단순한 공공주택 확충보다 지역별 주거협의회를 통한 시민 참여형 계획을 강조했다. 이는 '권리를 요구하는 시민'에서 '도시를 함께 구성하는 시민'으로의 이동, 다시 말해 자율적 참여의 자유를 회복하려는 시도로 해석된다.

정책의 메시지를 전달하는 그의 언어 역시 단순한 주장이나 구호가 아니라, 시민과의 관계를 형성하는 방식이다. 그의 정치 언어는 메시지 전달이나 선전이 아니라 약속과 관계의 구조로 짜여 있다.

그는 연설에서 '도덕적 당위'를 선언하기보다 시민과 맺는 약속의 형식으로 말을 사용했다. 다시 말해, 반복될수록 신뢰가 쌓이고, 실행을 통해 검증되는 문장을 만든다. 이 점이 기술적 선전 언어에 익숙해진 유권자들에게 신선한 설득력을 가지게 된다.

전형적인 미국식 연설 문법에서 벗어나, 주장보다 초대의 형식을 취한다. 예를 들어 "불평등과 싸우자(fight inequality)" 대신"공정함을 함께 세우자(build fairness )", "우리 도시를 되찾자(take back our city)" 대신 "모두를 위한 공간을 만들자(make space for everyone)"라고 말하며, 정치의 언어를 대결의 틀에서 관계의 틀로 옮겼다. 그의 연설은 청중을 동원하는 대신, 함께 말 속으로 참여시키는 공동의 문법을 만들어냈다.

그에게 언어란 정보를 전달하는 수단이 아니라, 도덕적 계약을 성립시키는 행위였다. 그래서 그의 정치 언어는 선동이 아니라 약속의 형식화이며, 기호로서의 정치가 다시 윤리의 문제로 되돌아오는 드문 사례로 평가된다.

그의 새로운 정치 문법이 과연 방향을 잃은 미국 진보의 대안으로 자리 잡을 수 있을까. 성공의 열쇠는 개인의 역량과 정책의 방향성에 달려 있다. 전자는 시간이 증명할 문제지만, 후자는 이미 존재하는 유사한 선례들을 통해 어느 정도 가늠할 수 있다.

이재명과 맘다니의 유사점

이재명 대통령이 지난 10월 14일 서울 동대문구 콘텐츠문화광장에서 디지털토크라이브 '국민의 목소리, 정책이 되다' 간담회를 하고 있다.연합뉴스

한국의 현 대통령 이재명은 기초단체장과 광역단체장을 거치며 '생활형 진보'의 실질적 모델을 제시했다. 그는 복지, 주거, 교통, 교육 등 시민의 일상과 직결된 영역에서 행정 효율보다 공공의 개입과 시민 참여를 우선시했다.

성남시장 시절의 기본소득 실험과 무상교통 정책, 경기도지사 시절의 지역 순환경제 구상은 모두 '삶을 개선하는 정의'라는 일관된 원칙으로 이어졌다. 맘다니가 이제 막 실험을 시작했다면, 이재명은 그 실험을 제도 안에서 완성도 높게 구현해 낸 사례라 할 수 있다.

두 사람은 무엇보다 이념가형이 아니라 행정가형 정치인이라는 점에서 닮아 있다. 그들은 정치적 비전을 거대한 구호로 제시하지 않는다. 대신 정책의 단위를 세밀하게 쪼개 지금 당장 바꿀 수 있는 영역부터 손댄다.

'먼 미래의 이상'보다 '지금의 개선 가능성'이 우선이다. 그래서 두 사람의 언어에는 추상적 이념 대신 행정의 문법, 즉 제도와 실행의 언어가 자리한다. 진보를 설계도가 아닌 공공 서비스의 품질로 측정하려는 태도다.

또 하나의 공통점은 수사(修辭)가 아니라 결과로 설득한다는 점이다. 그들은 약속을 남기기보다 지표와 체감을 남긴다. 성남시의 기본소득 실험이 그랬고, 뉴욕의 임대료 동결 정책이 그렇다.

'말의 진보'가 아니라 '효과의 진보'라는 점에서, 이들의 정치는 성과주의가 아니라 신뢰의 정치에 가깝다. 시민은 더 이상 정치인의 신념이 아니라 제도적 성취로 진보를 판단한다.

결국 두 사람 모두 정치의 중심을 '무엇을 믿게 할 것인가'에서 '무엇을 가능하게 할 것인가'로 옮겨 놓았다. 이념의 설득보다 행정의 작동으로 평가받는 정치, 그것이 오늘날 진보가 다시 설득력을 회복할 수 있는 유일한 방식임을 두 사람은 동시에 증명하고 있다.

물론 둘의 차이도 뚜렷하다. 이재명은 '공정의 진보'를 말한다. 국가와 제도의 힘으로 분배와 규칙의 정의를 세우는 방식이다. 맘다니는 '공존의 진보'를 말한다. 공간과 인프라의 설계를 바꿔 서로 다른 시민이 한 도시를 함께 누리는 상태를 만드는 데 방점을 찍는다.

이재명의 공정은 제도의 재구조화를 통해 불평등을 바로잡는 정치다. 행정의 도구를 활용해 기회를 균등하게 만들고, 제도의 공백을 메우는 방식으로 정의를 구현한다. 반면 맘다니의 공존은 제도를 넘어선 도시적 감각에서 출발한다. 그는 정책을 '공간의 재분배'로 이해하며, 교통·주거·문화 접근성을 재설계해 시민이 함께 머무는 경험 자체를 정치의 성취로 본다.

다시 말해, 이재명은 법과 제도를 다듬어 '공정한 질서'를 복원하고, 맘다니는 도시의 구조를 다시 짜며 '공존의 경험'을 창조한다. 두 사람의 정치는 방법은 달라도, 정의와 연대가 삶의 현장에서 증명되어야 한다는 신념에서는 맞닿아 있다.

뉴욕의 선택, 진보의 새로운 장 열 수 있을까

지난 10월 26일 미국 뉴욕시 퀸스 구 포레스트힐스 스타디움에서 열린 '뉴욕은 팔리지 않는다' 집회에서 당시 뉴욕시장 후보 조란 맘다니, 버니 샌더스 미국 상원의원(무소속-버몬트), 알렉산드리아 오카시오코르테즈 미국 하원의원(민주당-뉴욕)이 무대 위에서 손을 흔들고 있다.로이터/연합뉴스

외신의 시선도 정치의 윤리적 복원을 제도로 구현하려는 새로운 진보의 흐름을 뚜렷이 포착한다. 미국 <PBS>와 영국의 <가디언>은 맘다니의 승리를 "생활비와 주거를 중심에 둔 진보의 복원"으로 평가하며, 그의 캠페인이 "도시 민주주의의 새로운 실험"이라는 점에 주목했다. <르몽드>는 그를 "임대료 동결, 무료버스, 공공보육 등 일상의 불평등을 제도적으로 다룬 사회민주주의자의 등장"이라 소개했다.

한편 미국의 <타임>과 <로이터> 등은 이재명 대통령을 "기본사회(basic society) 구상과 적극적 재정정책으로 실용 좌파의 행정 실험을 이끄는 인물"로 평가했다. 두 사람 모두 복지와 공공서비스를 단순한 재분배가 아닌 제도적 정의의 문제로 다루며, 행정을 통해 윤리를 구현하려는 정치라는 점에서 같은 좌표 위에 놓인다.

관건은 실행의 메커니즘이다. 맘다니가 성공하려면 공공 개발 역량의 복원, 생활비 위기에 대한 단기 성과, 참여 절차에 대한 신뢰를 동시에 세워야 한다. 한국의 사례가 보여준 경로는 작게 시작해 반복 학습을 통해 확장하는 방식이었다. 뉴욕은 그 실험을 이제 막 시작했다.

이번 뉴욕의 선택은 시험대다. 공정과 공존이라는 서로 다른 진보의 문법이 구체적 결과 중심의 행정이라는 한 지점에서 만날 수 있는지를 시험하는 계기다. 맘다니의 도전은 이상과 제도의 간극을 좁히는 과정이자, 윤리와 실용이 어떻게 함께 작동할 수 있는지를 보여주는 실험이기도 하다.

그 성패는 단순히 한 도시의 행정 실험에 그치지 않는다. 이미 한국에서 이재명식 '생활형 진보'가 제도 안에서 현실화된 만큼, 뉴욕의 맘다니 모델까지 성공한다면 진보는 오랫동안 스스로를 묶어온 구호와 이념의 굴레에서 벗어나게 될 것이다.

정치가 다시 삶의 언어로, 제도가 다시 윤리의 형식으로 작동할 때, 진보는 비로소 다양한 현실의 결을 품은 풍부한 레퍼토리를 갖게 될 것이다.
