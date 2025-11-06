AFP/연합뉴스

지난 10월 29일 당시 조란 맘다니 민주당 뉴욕시장 후보가 뉴욕시 브롱크스 자치구 벨몬트 지역에서 열린 기자회견을 마치고 나오며 샌드위치를 먹고 있다.지난 10여 년간 미국 대도시의 진보 정치 흐름은 인종, 젠더, 소수자 문제를 중심으로 한 '정체성 정치'가 주도해 왔다. 그러나 점차 유권자층, 특히 중산층과 이민 2세대, 도시 노동계급 사이에서는 이러한 구호가 실질적 삶의 개선과 멀어졌다는 인식이 확산되고 있었다.맘다니는 아프리카계 무슬림 이민자의 아들로 성장했지만, 자신의 출신을 정치적 상징으로 내세우지 않았다. 대신 그것을 뉴욕시민사회의 다양성을 이해하고 대표할 수 있는 하나의 조건으로 해석했다.그는 정체성을 구분의 기호로 사용하지 않고, 도시의 불평등과 공존 문제를 함께 논의할 수 있는 공감의 언어로 바꾸었다. 그 결과, 피로감에 젖은 진보 유권자와 급진 좌파 모두가 공유할 수 있는 새로운 연대의 기반을 마련했다.이러한 그의 정치적 접근 방식은 경제 정의에서도 드러난다. 그는 단순한 부자 과세나 현금 재분배보다, 주거와 교통, 공공 서비스 접근성 등 도시 구조 속 불평등을 바로잡는 데 초점을 맞추고 있다.맘다니는 '경제 정의'와 '주거 정의'를 핵심 의제로 내세우며, 뉴욕의 불평등을 소득 격차의 문제가 아니라 공공 자원의 배분 구조에서 비롯된 문제로 해석했다. 다시 말해, 정의를 세금이 아니라 제도를 통해 실현하려는 것이다.그에게 정의란 단순히 자원을 재분배하는 문제가 아니라, 시민이 도시의 구조에 접근하고 참여할 수 있는 방식을 바꾸는 일이었다. 그의 공약 대부분은 행정 효율이나 기술 개선보다 시민의 자율적 개입 공간을 넓히는 제도 설계에 초점이 맞춰져 있었다.예를 들어 주거 정책에서도 단순한 공공주택 확충보다 지역별 주거협의회를 통한 시민 참여형 계획을 강조했다. 이는 '권리를 요구하는 시민'에서 '도시를 함께 구성하는 시민'으로의 이동, 다시 말해 자율적 참여의 자유를 회복하려는 시도로 해석된다.정책의 메시지를 전달하는 그의 언어 역시 단순한 주장이나 구호가 아니라, 시민과의 관계를 형성하는 방식이다. 그의 정치 언어는 메시지 전달이나 선전이 아니라 약속과 관계의 구조로 짜여 있다.그는 연설에서 '도덕적 당위'를 선언하기보다 시민과 맺는 약속의 형식으로 말을 사용했다. 다시 말해, 반복될수록 신뢰가 쌓이고, 실행을 통해 검증되는 문장을 만든다. 이 점이 기술적 선전 언어에 익숙해진 유권자들에게 신선한 설득력을 가지게 된다.전형적인 미국식 연설 문법에서 벗어나, 주장보다 초대의 형식을 취한다. 예를 들어 "불평등과 싸우자(fight inequality)" 대신"공정함을 함께 세우자(build fairness )", "우리 도시를 되찾자(take back our city)" 대신 "모두를 위한 공간을 만들자(make space for everyone)"라고 말하며, 정치의 언어를 대결의 틀에서 관계의 틀로 옮겼다. 그의 연설은 청중을 동원하는 대신, 함께 말 속으로 참여시키는 공동의 문법을 만들어냈다.그에게 언어란 정보를 전달하는 수단이 아니라, 도덕적 계약을 성립시키는 행위였다. 그래서 그의 정치 언어는 선동이 아니라 약속의 형식화이며, 기호로서의 정치가 다시 윤리의 문제로 되돌아오는 드문 사례로 평가된다.그의 새로운 정치 문법이 과연 방향을 잃은 미국 진보의 대안으로 자리 잡을 수 있을까. 성공의 열쇠는 개인의 역량과 정책의 방향성에 달려 있다. 전자는 시간이 증명할 문제지만, 후자는 이미 존재하는 유사한 선례들을 통해 어느 정도 가늠할 수 있다.