모래톱이 다 사라져 교각 밑 얕게 모래가 쌓인 곳에서 겨우 몸을 비비는 수달돌아온 동물들과 한강을 이용하는 시민들 사이에 생길 갈등도 우려된다. 최근 경기 하남시에서는 밀렵으로 사라졌던 오소리들이 돌아오면서 야생-인간 간의 충돌이 발생했다. 숲에 인접한 신도시 아파트에서 오소리 물림 사고가 잇따른 것. 하남시는 환경부에 "오소리를 유해동물로 지정해 사살할 수 있게 해달라"고 요구했다.돌아온 오소리가 인간의 심기를 불편하게 하자, 이제 다시 총으로 쏴 죽일 수 있도록 해달라는 것이었다. 오소리와의 거리 유지 안내, 오소리의 공간 이용 분석, 야생동물 울타리 등 비살상적 해결책들이 있지만, 야생에 대한 준비가 되지 않은 인간이 가장 먼저 떠올린 것은 '다시 없애자'는 것이었다.한강 따라 달리는 차도와 자전거도로에서 고라니와 충돌사고가 늘어나면, 너구리가 애완견을 무는 사고가 발생하거나 전염병을 옮기는 사례가 발생하면, 뱀이나 벌이 늘어나 민원이 증가하면, 서울시는 돌아온 이들 야생과의 공존을 허락할까? 인간이 야생과 공존할 준비가 되어있지 않은 상황에 이런 충돌이 빈번해지면 돌아온 한강의 동물들은 또다시 '관리'와 '제거'의 대상이 될 것이다.이 상황에서 필요한 것은 돌아온 야생의 세계와 불편함을 견디지 못하는 인간의 세계 사이에서 왔다 갔다 하며 갈등을 조율할 '야생-인간 시민 외교관'의 존재다. 현장을 다니며 인간의 필요와 야생의 필요를 세심히 살피고 공존의 질서를 조율하는 외교관이 필요하다는 것이다.그리고 그 외교의 주역은 한강에 돌아온 야생의 가치, 생물다양성의 가치를 이해하고 인간 세계와 야생 세계의 공존을 상상하는 시민들이다. 이 역할은 소수의 전문가들이 감당할 수 없다. 전문가들은 써야 할 보고서가 너무 많아서 늘 현장에 있을 수 없기 때문이다. 생태 현장에 매일같이 나가며 야생동물의 안녕을 살피고 모니터링과 조사를 하는 시민과학자들과 자원봉사자들이 필요하다.