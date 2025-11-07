▲
필자가 강서습지에서 촬영한 고라니성민규
최근 서울 한강변 광나루 드론 비행장에 고라니 떼가 등장했다. 족히 십수 마리는 되어 보이는 고라니들이 예초기로 단정히 관리된 잔디밭에서 새싹을 뜯고 있었다. 소셜네트워크서비스(SNS)에 공개된 영상에는 수천 개의 '좋아요'가 달렸고 "귀엽다, 풀 많이 먹고 가~", "아이들 데려가자", "제발 다치지 마" 같은 댓글이 이어졌다. 시민들은 한강에 나타난 야생동물의 귀환에 놀라워했고 반가워했다.
그러나 야생의 귀환은 그들이 '잘 살고 있다'는 증거가 아니다. 고라니는 산지와 초지의 경계 지대에서 살아가는 사슴류이다. 낮에는 물가 습지나 초지대에서 몇 종류 안 되는 풀을 뜯고, 밤에는 산지로 올라가 보다 다양한 종류의 먹이를 먹는다.
아무리 물가를 좋아하는 고라니라지만, 한강의 남쪽은 올림픽대로, 북쪽은 강북 강변도로로 막혀 양질의 먹을거리가 있는 산지로 올라갈 수 없다. 산지로 가려면 로드킬의 위협을 무릅써야 한다. 장맛비에 한강이 범람하면 도로 인근의 둔치에서 길이 막혀, 몸 숨길 곳 없이 좁은 곳에 매달려 비를 쫄딱 맞으며 버틴다.
지금의 한강에서는 수달도 마찬가지로 그들의 본성을 다 발휘하면서 살 수 없다. 모래 목욕을 즐기면서 기생충을 털어내고 물기를 말리는 수달이 이용할 수 있는 모래톱은 개발과 준설로 인해 한강에 거의 남아있지 않다.
수달이 사냥할 수 있는 얕은 여울이 사라져 한강 본류는 이동통로로만 활용하고, 대부분이 사냥이 비교적 쉬운 홍제천, 중랑천, 안양천, 탄천 등의 지천으로 옮겨 사는 듯하다. 말하자면 한강에 돌아온 야생동물은 콘크리트를 뜯어낸 빈 틈새에서 우여곡절을 겪으며 힘들게 살고 있는 것이다.