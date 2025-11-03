헌법재판소 제공

"본회의장으로 들어가서, 일부 들어갔던 인원이 있고 밖에 있던 일부 인원들이 있었는데 제가 그 조치를 하면서 전임 장관으로부터 국회의사당 안에 있는 인원들을, 요원들을 밖으로 이렇게 좀 빼내라고..."

- 12월 6일 김병주TV 인터뷰 중 곽종근 전 사령관 발언

"지난번부터 이것 때문에 제가 무수히 얘기하고 공격도 많이 받았는데, 솔직히 얘기하면 말장난 같다. 제 기억으로는 분명히 (12월 4일) 0시 31분 대통령 전화받고, 그 인원(707특임단)들은 0시 34분경에 유리창을 깨고 (국회 본청으로) 들어간다. 707은 계속 들어갈 때부터 (저와) 통화하면서 YTN 방송에 계속 나왔다. 기억을 할 수밖에 없다. 0시 31분 기준, '안에 있는 요원을 빼내라'는 말은, 그 안에 들어간 인원이 없는데 누구를 빼내나? 그래서 말장난이라고 하는 거다."

곽종근 전 육군특수전사령관이 2월 6일 오후 서울 종로구 헌법재판소에서 열린 윤석열 대통령 탄핵심판 6차 변론기일에 증인으로 출석했다.전직 대통령 윤석열씨 변호인단이 또 다시 '국회의원 끄집어내라'는 대통령 지시를 '인원'으로 표현한 곽종근 전 특전사령관에게 '707특임단 요원'을 가리킨 것 아니냐고 추궁하고 나섰다. 이미 헌법재판소에서 똑같은 질문을 받았던 곽 전 사령관은 "말장난"이라고 응수했다.서울중앙지방법원 형사합의25부(재판장 지귀연 부장판사)는 3일 '내란우두머리' 재판에서 곽 전 사령관의 반대신문을 이어갔다. 변호인단의 목표는 분명했다. '국회의원을 끄집어내라는 대통령의 지시는 없었다.' 이들은 이를 입증하고자 다시 지난해 12월 6일로 거슬러 올라가 곽 전 사령관의 더불어민주당 김병주 의원 유튜브 채널 인터뷰를 문제 삼았다. '요원 끄집어내라'가 '의원'으로 바뀌었다던 2월 헌재 증인신문 당시 전략 그대로였다.위현석 변호사는 "박선원이 뭐라 말하고, 김병주는 (끌어내는 대상을) 국회의원이라고 하고. (그러면서)"며 "증인이 인원이라고 말했다가 요원이라고 말한 이유는 전임 장관의 지시가 '707이 (건물 밖으로) 나오라'는 지시였음을 명백히 하려고 했던 건데, 갑자기 인원에서 국회의원으로 바뀌었다"고 말했다. 곽 전 사령관은 "말장난"이라는 표현을 두번이나 써가며 맞받아쳤다.위현석 변호사는 "이거(인원 빼내라) 특임단 말하는 거 맞죠"라고 한 번 더 물었다. 윤갑근 변호사도 "인터뷰에서 이렇게 말한 건 맞죠"라며 거들었다. 변호인단은 또 곽 전 사령관-대통령 통화시간은 12월 4일 0시 31분인데,을 지적했다. 이 대화는 대통령-사령관 통화 직전 나온 만큼 '의원들을 끄집어내라'는 대통령 지시는 없었다는 취지였다.그런데했다. 그는정확한 통화 상대방이 박정환 참모장인지 곽종근 사령관인지는 불분명하지만지시를 받았고, 그 임무를 수행하려는 의도였다고 했다. 또란 표현 자체는고 설명했다.곽 전 사령관도 책임을 모면하려고 하지 않았다. 그는 0시 31분 이전 상황은 정확하게 알 수 없지만, 전체적으로 자신의 지휘를 이상현 여단장 등이 이행한 게 맞다고 인정했다. 다만"고 말했다. 그럼에도 변호인단은 포기하지 못했다. 이들은 오후 재판에서도 내내 1여단장-1대대장 통화, 대통령-특전사령과 통화의 연결고리가 없다며 비슷한 질문을 반복했다. 하지만 곽 전 사령관 진술 역시 굳건했다.오후 7시가 가까워졌지만, 상황은 달라지지 않았다. 재판장 지귀연 부장판사는 "(증인이) 답변을 다 한 것 같다. 재판부도 다 알고 있다"며 "원하는 답변이 나올 때까지 할 필요 없이, 증인은 일관된 말씀을 하니까 계속 같은 질문을 해서 원하는 답을 얻으려고 하지 마시라"고 지적했다.