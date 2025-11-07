▲
'서울식 돼지국밥'의 원조 광화문국밥. 사람들이 줄 서서 찾는 맛집이다.여운규
"참 이상하다니까요!"
몇 년 전, 지인의 소개로 부산의 어느 돼지국밥집에서 만난 박찬일 셰프는 첫 마디를 이렇게 시작했다. 어색한 인사가 오간 뒤, 이제 막 국물 한 숟갈을 뜬 참이었다.
"분명 별다른 재료가 들어간 것도 아니고, 그렇게 어려운 요리도 아닌 것 같은데, 서울에서 만들면 이 맛이 안 나요. 왜 그럴까요?"
나 또한 매우 동감이었다. 부산에서 태어나 자랐지만 수도권에서 지낸 세월이 이제는 더 길어진 내가 가장 아쉽게 생각하는 대목이 바로 그거였다. 서울에서는 도통 먹을만한 돼지국밥을 구경할 수 없다는 안타까운 현실. 배고플 때 가장 먼저 생각나는 음식이 돼지국밥인데, 이걸 아무 때나 나가서 사 먹을 수 없다는 건 내게 정말 고통스러운 일이었다.
돼지국밥은 부산 사람들의 소울 푸드다. 부산 어느 골목을 가더라도 구수하고 꼬릿한 돼지 삶는 냄새가 바닷바람의 짠내와 섞여 공기 중에 떠돈다. 시내를 걷다 보면 거짓말 조금 보태서 길모퉁이 하나를 돌 때마다 돼지국밥집이 어김없이 등장한다.
부산에 살 때, 하루는 무슨 일 때문에 냄새 안 나는 음식을 먹어야 하는 날이 있었다. 어느 주택가 골목에서 '오늘만은 국밥을 먹지 않겠노라' 결심하고 적당한 식당을 찾아 헤맸지만 그날따라 별다른 집이 눈에 띄지 않았고, 하필 보이는 건 죄다 국밥집이었다. 결국 다섯 번째 나타난 돼지국밥집으로 항복하고 들어간 기억이 새롭다. 아, 정말 많긴 많구나. 새삼 느꼈다.
돼지국밥은 종류도 다양해서 정해진 형태나 격식이 없다. 뽀얀 국물이냐 맑은 국물이냐, 밥을 따로 내주느냐 토렴하느냐 등등에 따라 수십 가지 옵션이 존재한다. 부산 사람들은 어느 동네 무슨 국밥집이 최고라고, 틈만 나면 목소리를 높여 논쟁하기를 즐긴다. 다들 자기만의 국밥집 하나씩은 다 가슴 속에 지니고 사는 거다. 거기에는 어떤 타협도 있을 수 없다.
반면 서울은 순대국밥이 주류다. 순대국밥은 얼핏 보아 돼지국밥과 비슷해 보이기도 하고, 돼지 뼈와 부속물 등을 끓여낸 국밥이라는 점에서 거의 같은 음식이라고 보는 사람도 있지만 나는 결코 동의할 수 없다. 둘은 좀 다른 음식이다. 주재료가 순대와 살코기로 서로 다르다는 것 외에도 국물 맛도 뭔가 다르고 주로 쓰는 고기 부위도 다르다. 고명의 차이도 크다.
돼지국밥에는 새우젓에 양념장은 물론이고 정구지라 불리는 부추무침이 꼭 올라가야 한다. 그래야만 국밥 맛이 완성된다고 믿는 것이다. 식탁에 놓인 정구지 접시를 반찬이라 여기고 정작 국밥에는 소금 간만 하는 외지인들을 보면 부산 사람들은 속이 터진다. 달려가 정구지 한 움큼 국밥 위에 얹어주고 싶어서 엉덩이가 들썩거린다. 결국은 "에헤이, 저 양반 국밥 무울 줄 모리네!" 소리가 절로 나온다.
그래도 요즘 돼지국밥을 모르는 서울 사람은 없다. 부산 여행 가면 꼭 먹어야 할 음식으로 손꼽히지 않나. 그러나 내가 처음 상경했던 30년 전, 이곳 사람들은 그런 음식이 있다는 사실 자체를 잘 몰랐다. '돼지국밥이라고? 그게 뭐야? 혹시 돼지가 먹는 국밥인가?' 음식 이름에 거부감을 나타내는 사람이 많았다. '돼지고기 국밥도 아니고 돼지국밥이라고? 그거 좀 그렇다 야.' 나는 억울했지만 인터넷도 스마트폰도 제대로 없던 시절이라 뭐라 설명할 길이 없었다.
그러던 것이 요즘은 심심찮게 '정통 부산식 돼지국밥'을 구현해 낸 집이라고 선전하는 가게도 많이 보인다. 다만 앞서도 말했듯, 그 맛을 제대로 낸다는 건 정말 어려운 일이었다. 서울 시내 어디엔가 돼지국밥집이 생겼다는 말만 들으면 일부러 달려가서 먹어보기도 했지만 항상 남는 건 약간의 아쉬움이었다. 왜 그런지는 정말 모른다.
서양 요리사가 돼지국밥집을?