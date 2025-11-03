▲
윤석열 대통령이 2022년 5월 26일 오전 세종시 정부세종청사에서 열린 국무위원 임명장 수여식에서 한동훈 법무부 장관에게 임명장을 수여한 뒤 기념촬영을 위해 대기해 있다.연합뉴스
곽종근 전 특수전사령관이 전직 대통령 윤석열씨가 지난해 10월 1일 국군의 날 모임 당시 "한동훈 등을 잡아와라. 총으로 쏴서라도 죽이겠다"고 발언했다고 3일 법정 증언했다. 그는 "차마 그 말을 어디 가서 하지 않았다"며 윤씨가 자꾸 계엄 당시 정황을 호도하고 있다고 했다.
곽 전 사령관은 이날 서울중앙지방법원 형사합의25부(재판장 지귀연 부장판사) 심리로 열린 '내란우두머리' 재판에 재출석해 변호인단의 반대신문을 받았다. 이 과정에서 비상계엄 사전 모의에 관한 질문이 나오자 윤석열씨가 직접 나섰다. 그는 곽 전 사령관이 당시 군복을 입었고, 자신은 시국 외에도 외교, 안보, 경제 등 국정 전반에 관한 이야기를 꺼냈다고 주장했다. 당시 "(직접) 계란말이하고 베이컨 좀 구워놓고" 술을 마시던 자리였다며 계엄 얘기가 나올 수 없다는 투로 말했다.
곽 전 사령관은 "복장 말씀드리겠다"고 했다.
"2023년 12월 (관저 만찬) 넥타이 푼 사복. 2024년 6월 17일(삼청동 안가 모임)은, 왜 그러냐면 넥타이를 매고 오라고 통지를 받아서 매고 참석했다. 10월 1일은 분명히 사복을 들고 와서 차 안에서…"
윤씨가 "사복을 입고 오셨다고? 국군의 날에도?"라며 끼어들었다. 곽 전 사령관은 "그때 행사를, 군복 정장을 입지 않나. 그거 입고 (한남동 대통령 관저로) 올라가면서 남산쪽 어디에서 사복으로 갈아입고 들어갔다"고 답변했다. 윤씨는 일단 "그래요. 뭐 그건 중요한 게 아니고"라며 물러섰다. 하지만 변호인단의 신문이 비슷한 식으로 흘러가자 다시 나섰다. 그는 "(10월 1일) 술 많이 먹지 않았나"라며 질문을 이어갔다.
- 윤석열씨 "내가 먹다가 안주 떨어지면 냉장고 가서 뭐 만들어주고 가져다주고 그런 기억 없나?"
- 곽종근 전 사령관 "아니다. 제 기억으론 김치가 맛있어서 한번 더 가져왔던 기억이 있고."
- 윤석열씨 "그게 한남동 고깃집에서 나오는 김치라 따로 사다가 여러분 온다고 해서 2층 냉장고에 넣어둔 건데, 내가 가서 안줏거리 가져오고 하면서 술 많이 마신 날 아닌가? 국군의 날이 군 생일이지 않나. 그래서 내가 초대했는데, 몇 사람 못 온다고 해서 주거공간 식당으로 오라고 한 건데, 거기서 시국얘기할 그런 상황이 아니지 않나."
- 곽종근씨 "그렇게 말씀하시니까, 지금까지 말 못했던 부분을 하겠다."
곽 전 사령관은 그러면서 "한동훈 얘기를 분명히 하셨고"란 말을 꺼냈다.
"제가 차마 그 말씀을 안 드렸는데, 한동훈하고 일부 정치인을 호명하면서 당신 앞에 '잡아오라'고 했다. 당신이 '총으로 쏴서라도 죽이겠다'고 했다. 차마 제가 그 말을 어디 검찰에 가서 하지 않았다. 대신 한동훈 얘기만 했다. 오늘도 그 말씀을 안 하면 제가 그 얘기를 안 했다. 그런데 그렇게까지 말씀하시니 제가 그 얘기를 말씀드린다. 그리고 앞뒤 상황에서 비상대권, 이런 기억이 있다. 더 말씀 안 드리겠다."
윤씨는 말문이 막힌 모습이었다. 그의 변호인 위현석 변호사는 "오늘 새로운 내용의 진술을 참 많이 한다"며 "그런 내용을 왜 그동안의 조사에서 안 했는지 이해가 안 된다"고 비꼬았다. 곽 전 사령관은 "일부러 그 얘기는 안 했다. 한동훈 얘기만 했다"고 응수했다. 앞서 그는 지난 4월 30일 군사법원에 증인으로 출석해 '대통령이 말한 반국가세력에 한동훈도 있었다'고 진술했다(관련 기사 : 윤석열이 찍은 '반국가세력', 한동훈도 있었다
https://omn.kr/2fo7b).
