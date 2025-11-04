▲
‘사법부의 정치개입 규탄! 내란청산과 사회대개혁 촉구 기자회견’이 지난 5월 8일 오전 서울 종로구 정부서울청사앞에서 내란청산사회대개혁비상행동 주최로 열렸다. 참석자들이 조희대 대법원장 사퇴를 촉구하고 있다.권우성
'헌법 84조'는 단순히 개인의 면책을 뜻하는 것이 아니라 대통령이라는 헌법기관이 가져야 하는 국정 안정의 중대성을 기하자는 취지입니다. 만약 재판이 진행돼 형사처벌이 확정되면 대통령직을 상실하게 돼 국정 혼란과 국민의 삶 등 국가 전체가 불안정한 상태에 빠지는 것은 재론의 여지가 없습니다. 이런 의미에서 헌법 84조에 명시된 형사상 소추는 기소로 시작해서 모든 재판에 이르는 절차라는 게 다수 헌법학자들의 시각입니다. 미국 연방대법원은 대선 당시 4건의 사건에 기소된 도널드 트럼프 미 대통령 당선 후 면책특권을 적용해 재판 중단을 결정했고, 프랑스도 대통령 임기 중에는 형사소추 대상이 되지 않도록 했습니다.
법조계에서는 늦었지만 이제라도 대법원이 '헌법 84조' 논란을 정리해야 한다는 주장이 나옵니다. 대장동 개발업자 2심, 3심과 이 대통령의 측근인 정진상 전 실장의 재판이 진행되고 판결이 나올 때마다 정치적 논쟁이 빚어질 텐데 대법원이 국가적 혼란을 방치해서는 안 된다는 얘깁니다. 조 대법원장은 전례없는 속도로 이 대통령 파기환송심을 이끌어, 혼란과 갈등을 키웠다는 비판에 직면해 있습니다. 그 책임을 덜기 위해서라도 조 대법원장의 결자해지가 마땅합니다.
