남소연

김대웅 서울고등법원장이 20일 국회 법제사법위원회에서 열린 서울고법 등에 대한 국정감사에 출석해 의원 질의에 답변하고 있다.문제는 이런 입장에 대해 사법부에서 별다른 반응이 나오지 않는다는 점입니다. 사실상 재판 재개 가능성을 시사한 건데 현직 대통령에 대한 재판이 적절한지, '헌법 84조' 취지에 위배되지 않는지에 대해 법원 내부에서 별다른 언급이 없습니다. 이런 기류는 김 법원장의 발언이 판사 조직 전체는 몰라도 적어도 법원 고위직들의 시각을 대변하고 있다는 분석을 낳습니다. 언제든 조 대법원장이 마음 먹으면 이 대통령 재판을 속행할 수 있는 것 아니냐는 우려가 나오는 게 무리는 아닙니다. 내년 2월 법원 정기인사에서 이 대통령 재판부가 바뀌면 재판 중단 결정이 번복될 수도 있다는 관측입니다.일각에선 조 대법원장이 당초부터 이런 상황을 예상한 게 아니냐는 분석도 제기됩니다. 대법원이 지난 5월 이재명 후보 선거법 사건을 선고하면서 대통령 불소추 특권을 규정한 헌법 84조에 대한 해석을 내놓을 거라는 전망이 적지 않았습니다. 파기환송심이 마무리되지 않은 채 이 후보가 당선되는 경우 재판 중단 여부를 둘러싸고 엄청난 혼란이 불가피하기 때문입니다. 이런 사정을 뻔히 알면서도 조희대 대법원은 하급심 법원에 모든 판단을 넘겼고, 결국 혼란이 정리되지 않아 다시 재판 재개가 논란에 휩싸였습니다.법조계에선 조 대법원장의 의도에 대해 다양한 분석이 나옵니다. 대장동 재판 등에서 민간업자들과 성남시 간의 유착관계가 드러날 경우 이 대통령에 대한 압박 요인이 될 걸로 여겼으리라는 추정이 제기됩니다. 대선 당시부터 민주당이 공언해온 이른바 '재판중지법'을 강행처리하는 상황을 연출해 여론에 흠집을 내게 하려는 정치적 계산도 있었을 거라는 분석도 나옵니다. 이 같은 흐름이 대법관 증원 등 민주당의 사법부 개혁 움직임에 제동을 거는 긍정적 효과를 낳을 거라는 기대를 했을 가능성도 있습니다. 어느 경우든 재판 중단을 모호한 상황으로 만드는 게 자신에게 유리하다는 노림수가 깔려있을 공산이 큰 것으로 보입니다.