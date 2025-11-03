연합뉴스

10월 30일 안규백 국방부 장관(오른쪽)이 서울 여의도 국회 국방위원회에서 열린 2025년도 종합 국정감사에 출석해 전날 한미정상회담에서 논의된 핵추진 잠수함 추진과 관련한 질문에 답하고 있다.핵잠수함을 둘러싼 논의의 흐름을 보면, 미국을 설득하기 위해 '중국 견제'에 도움이 될 것이라고 했다가 중국의 반발이 우려되자 '대북용'임을 강조해야 한다는 양상을 띠고 있다. 그런데 이는 정작 중요한 것을 놓치고 있는 것이 아닌가 하는 우려를 갖게 한다.사드 문제를 다시 소환해 보자. 이 문제가 한중관계에 미치는 영향에만 주목한 나머지 남북관계를 포함한 한반도 정세에 미친 영향에는 둔감하다. 그런데 사드 배치에 가장 강력히 반발하면서 대응조치를 경고했던 나라는 조선민주주의인민공화국(조선)이었다.실제로 조선은 사드를 비롯한 MD를 무력화할 수 있는 다양한 핵 투발수단을 선보여 왔다. 그 결과 사드를 배치하지 않으면 대한민국 안보에 큰 구멍이 뚫릴 것처럼 여겨졌지만, 사드 배치 이후 북핵에 대한 위협 인식은 더 높아졌다.핵잠수함이 품고 있는 문제 역시 만만치 않다. 한국의 핵잠수함 전력화는 10여 년 후에나 가능하다. 스웨덴 스톡홀름 국제평화연구소(SIPRI)에 따르면, 조선이 2025년 초에 보유한 핵 능력은 핵탄두 약 50기와 40기의 핵무기 분량인 핵물질에 달한다. 또 조선은 매년 10개 정도의 핵무기를 늘릴 수 있는 시설을 갖고 있다. 따라서 한국의 대미 의존도는 더욱 높아질 공산이 커진다.조러 군사협력의 향배도 걱정거리이다. 러시아는 조선을 사실상의 핵보유국으로 인정하면서 유엔 안전보장이사회의 대북 제재에 더 이상 구속되지 않겠다고 밝힌 상황이다. 이에 따라 러시아는 한미간 핵잠수함 협력을 빌미로 삼아 조선의 핵잠수함 건조를 지원할 공산이 커진다.이렇듯 핵잠수함 도입 결정이 한중관계에 미칠 영향은 '가변적'이다. 이에 비해 남북관계에 미칠 부정적인 영향은 '확정적'이라고 해도 과언이 아니다. 이미 위험수위를 넘나들고 있는 한반도 군비경쟁과 이재명 정부 출범 이후 개선되어 온 위기관리에 어떤 영향을 미칠지 심사숙고해야 할 까닭이 아닐 수 없다.