핼러윈 파티에서 루미로 분장한 아이. 아이의 엄마가 보라색 머리를 디자인해 주었다.제스 혜영
요즘 스코틀랜드에선 '데몬 헌터스' 쇼·파티·캠프가 화제다. 지난 9월 26일 글래스고 근처, '고 키즈'라는 댄스학교에선 '케이팝 데몬 헌터스 파티'를 열었다. 캐릭터들과 사진을 찍을 수 있는 파티였다. 50명의 아이들이 참여했고 두 시간 공연에 참여비가 17파운드(3만 2500원)였다. 11월 2일에는 에든버러 근처에 있는 퀸 마거릿 대학교(Queen Margaret University)에서도 '케이팝 데몬 헌터스 핼러윈 파티'를 열었다. '4세~12세' 대상이었고 6시간 행사에 참가비가 한 사람당 33.22파운드(6만 3600원)였다. 이 파티의 광고는 아래와 같다.
'마을에서 가장 으스스한 케이팝 핼러윈 파티에서 악마를 사냥하고 하루 종일 춤을 출 준비를 하세요!'
퀸 마거릿 대학교 말고도 곳곳에서 핼러윈 파티가 열렸다. 무엇보다도 <케이팝 데몬 헌터스>에서 악령을 나타내는 검은 흉터나 더피 모양의 페이스페인팅이 인기가 많았고 영화의 주인공 루미, 조이, 미라로 분장하고 싶어 하는 사람들도 많았다. 루미의 보라색 붙임머리나 금색 줄무늬 재킷은 이제 아마존 같은 인터넷에서 쉽게 구입할 수 있다. '케이팝 데몬 헌터스 핼러윈 파티'에 이어 12월에는 '케이팝 데몬 헌터스 크리스마스 파티'도 열릴 예정이다.
한국어, 태권도... K문화의 빠른 전파 속도
한국어는 최근 5년 동안 영국에서 빠르게 성장하는 언어 중 하나로 꼽혔다. 영국 대학의 한국어 학위 취득률은 2012년에서 2018년 사이 세 배 이상(250% 증가) 증가했고 영국 현대언어대학협의회(University Council of Modern Languages) 보고서에 따르면 영국에선 러시아어보다 한국어를 배우는 학생이 더 많다고 한다(2021년 기준).
인터넷 한국어 강좌 등록률도 급격히 증가했다. 예를 들어, 2021년 넷플릭스의 인기 프로그램 <오징어 게임>이 출시된 직후 듀오링고의 한국어 신규 학습자가 영국에서 76% 증가했다. 또한 2023년엔 듀오링고의 '인기 있는 언어'로 한국어가 10위 안에 들었다. 2021년 옥스퍼드 영어 사전에 26개의 한국어 단어를 추가했는데, 2024년 옥스퍼드 신규 단어 개정판에도 '달고나(dalgona)', '노래방'(noraebang)', '형'(hyung), '막내'(maknae), '찌개'(jjigae), '떡볶이'(tteokbokki), '판소리'(pansori) 등 7개의 단어가 새롭게 추가되었다.
이번 한글날을 맞아 지난 10월 7일, 런던에 있는 주영한국문화원에서 '한글 체험 행사'가 열렸다. 참가자들은 붓과 펜을 사용해 직접 한글을 써보고, 나만의 캘리그래피 작품을 만들 수 있는 체험을 했다. 10월 8일에는 '세종대왕과 한글 창제'에 대한 역사 강연도 열렸다. 이 행사는 문화체육관광부 해외 박물관 한국실 지원을 통해 기획되었으며, 행사 한 달 전에 티켓이 마감되는 등 현지의 뜨거운 호응을 받았다(주영한국문화원 참조).