'마을에서 가장 으스스한 케이팝 핼러윈 파티에서 악마를 사냥하고 하루 종일 춤을 출 준비를 하세요!'

▲아나는 스코틀랜드 국술원에서 1년 7개월째 국술을 배우고 있다. 제스 혜영

K문화 하면 한국을 대표하는 태권도 또한 빠트릴 수가 없다. 태권도 도장을 다니는 아일라(6)는 지금 흰색에 파란 줄띠를 달고 있다. 다음 주에 승급을 위한 심사가 있을 예정인데 만약 승급이 된다면 빨간 띠를, 그 후엔 노란띠를 받을 거라고 했다. 아일라는 네 살 때부터 태권도를 다녔다. 차렷, 경례, 하나, 둘, 셋. 태권도에서 필요한 한국말도 제법 또박또박 말할 줄 안다. 아일라는 일주일에 두 번씩 태권도 도장 가는 일이 마냥 즐겁다고 말했다.



아나(49)는 국술원을 다니고 있다. 운동을 목적으로 복싱을 시작했다가 지인의 소개로 국술원을 알게 되었단다. 다른 스포츠와 달리 '국술'은 공격과 방어뿐만 아니라 명상을 통해 정신력을 키울 수 있다는 점에서 큰 매력을 가졌다고 말했다. 아나는 1년 7개월째 수련 중이고 빨간 띠를 매고 있다. 일주일에 네 번씩이나 도장을 다니는 그는 국내 대회에서 몇 번의 우승을 경험했다. 국술원을 하면서 한국에 대해 관심을 가졌고 지금은 K드라마의 광팬이 되었다.



'부산' 감천마을에서 영감받아 졸업 전시 작품 만들기도



▲던디 대학교(University of Dundee) 섬유디자인과 학생 메건의 졸업 작품. 제스혜영

▲올해 8월 BTS 진의 콘서트에서 메건이 디자인한 티셔츠를 입고 있는 팬 제스 혜영

지난 5월 스코틀랜드 던디 대학교(University of Dundee)에선 졸업 전시회가 있었다. 거기서 섬유 디자인과를 다니는 대학생 메건의 독특한 작품이 주목을 받았다. 그녀의 디자인은 2024년 한국 부산 감천마을에서 영감을 받았다고 한다. 감천마을은 1950년 6.25 피란민들이 부산으로 몰리면서 힘겨운 삶의 터전으로 시작되었다. 하지만 지금은 알록달록 여러 헝겊을 갖다 붙인 조각보처럼 삶과 문화가 공존하는 예술의 중심지가 되었다.



메건이 자신의 작품을 바느질할 때는 '무계획성'이라는 개념을 활용했단다. 구조화된 배경에 흐르는 듯한 선과 무작위적인 패턴은 작품 속에서도 독보적으로 나타난다. 수작업 프린트 외에도 디지털 프린트를 사용하고 종이 콜라주를 기반으로 오래된 느낌을 연출했다고 덧붙였다.



올해 8월 런던에서 BTS 진의 콘서트가 열렸다. 메건은 진의 곡 '슈퍼참치'를 묘사하는 티셔츠를 디자인했고, 실제로 그걸 입고 간 아미팬들도 있었다. 미래의 의상 디자이너 메건처럼 앞으로 K문화를 세계에 널리 알릴 글로벌 인재들이 더욱 많이 출현할 것으로 보인다.



▲틸리마을에서 열린 '한국의 밤' 행사 제스혜영

스코틀랜드 틸리(Tillicoultry)라는 마을에서 교회 건축 모금 행사로 지난 5월 처음으로 '한국인의 밤'을 열었다. 2주 반 만에 110장의 티켓이 모두 매진되었다. 행사에는 한국 음식뿐만 아니라 한국 노래, 퀴즈, '투호' 게임도 함께 있는 행사였다. 결과는 성공적이었다. 4년 넘게 이 조그만 마을에 살면서, 이렇게 폭발적인 K-행사가 열릴 수 있다는 사실이 신기할 따름이다.



이곳 사람들이 고추장에 밥 비벼 먹는, 그날을 꿈꿔본다



▲스코틀랜드 한 식당에서 주문한 K치킨 샌드위치 제스 혜영

10년 전과 다르게 시내에 있는 아시안 상점을 가지 않더라도 고추장, 쌈장, 배추, 라면, 만두 등은 가까운 슈퍼마켓에서도 쉽게 구입할 수 있다. 거기다 요즘은 간단히 먹는 점심 메뉴로 고추장을 넣은 샌드위치나, 토르티야 랩에 '한국식'이라고 적힌 식품이 눈에 띈다.



심지어 일반 식당에서도 스코틀랜드 주방장이 만든 퓨전 한국 요리를 종종 메뉴에서 찾을 수 있다. 한 식당에서 'K치킨 샌드위치'라고 해서 주문을 했는데, 튀긴 닭이 칠리소스로 양념이 되어 있어서 아쉬웠다. 고추장을 넣었으면 괜찮았을 법한데.



생각해 보면 예전에 엄마가 영국에 처음 왔을 때 '하기스' 기저귀가 슈퍼마켓에 진열되어 있는 걸 보고 깜짝 놀랐었다. 엄마는 '하기스' 브랜드가 한국 것인 줄 알았단다. 한국에서도 하기스를 너도나도 쓰다 보니까.



노래, 음식, 언어, 스포츠, 심지어 패션까지 K문화는 영국 생활 곳곳에 스며들고 있다. 언젠가 이곳에서도 '○○고추장'이 영국에 원래 있던 브랜드처럼 여겨질 날이 오지 않을까? 아이나 어른이나 고추장에 밥 비벼먹으며 맛있다고 쩝쩝거릴 그날. 생각만으로도 웃음이 난다.

